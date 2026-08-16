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Дома в Германии

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77 объектов найдено
Вилла 16 комнат в Oberbarenburg, Германия
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Вилла 16 комнат
Oberbarenburg, Германия
Число комнат 16
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 300 м²
Количество этажей 3
Добро пожаловать в стильную семью или дом отдыха в самом сердце пасхальных гор. Эта просторн…
$512,079
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Дом 7 комнат в Дюссельдорф, Германия
Дом 7 комнат
Дюссельдорф, Германия
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 171 м²
Количество этажей 2
Полное описание: Симпатичный дом для вас и вашей семьи в 40489 Düsseldorf / Angermund Ря…
$740,650
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Вилла в Германия
Вилла
Германия
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 268 м²
Количество этажей 2
Количество комнат - 7 Терраса Гараж Подвал Тепловой насос Камин Пол с подогревом В 2020 г. …
$991,385
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It Is RealtyIt Is Realty
Дом 3 комнаты в Йюхен, Германия
Дом 3 комнаты
Йюхен, Германия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Количество этажей 2
Полное описание: дом построен в 2017 году (объект ухожен) площадь дома 140 м2 площ…
$917,825
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Коттедж 10 комнат в Вюрзелен, Германия
Коттедж 10 комнат
Вюрзелен, Германия
Число комнат 10
Количество этажей 2
Полное описание: Дом - коттедж находиться вблизи города Вюрзелен, в 10 км от центра город…
$1,74 млн
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Таунхаус 3 комнаты в Берлин, Германия
Таунхаус 3 комнаты
Берлин, Германия
Число комнат 3
Площадь 120 м²
Количество этажей 2
3 комнаты Подробности по запросу.
$1,65 млн
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TekceTekce
Вилла в Кёльн, Германия
Вилла
Кёльн, Германия
Количество спален 11
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 360 м²
Количество этажей 3
Тишина и комфорт в идеальном сочетании с отличной инфраструктурой, первоклассными образовате…
$2,16 млн
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Коттедж 13 комнат в Pulheim, Германия
Коттедж 13 комнат
Pulheim, Германия
Число комнат 13
Площадь 360 м²
Количество этажей 3
Полное описание: Современный жилой дом-коттедж 📍 50259 Pulheim, Германия   Основные …
$2,17 млн
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Вилла в Мюльхайм-на-Руре, Германия
Вилла
Мюльхайм-на-Руре, Германия
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 620 м²
Количество этажей 3
Количество комнат: 9 спален, 4 сан узла, 4 гаража и много мест парковки   Год постройк…
$3,98 млн
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Коттедж 8 комнат в Дортмунд, Германия
Коттедж 8 комнат
Дортмунд, Германия
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 382 м²
Количество этажей 3
Полное описание: 1957/ 2019 г Площадь дома 382 м2 комнат 8 спален 6 санузло…
$2,27 млн
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Дом 16 комнат в Selters, Германия
Дом 16 комнат
Selters, Германия
Число комнат 16
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 324 м²
Количество этажей 3
ИСБ ГЛОБАЛ Immobilien & БаутерПремиум-инвестиции в ГерманииМЕЖДУНАРОДНЫЕ В ЦЕНТРАЛЬНОМ ЛАГЕЦ…
$1,37 млн
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ISB Global Immobilien
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Таунхаус 6 комнат в Северный Рейн — Вестфалия, Германия
Таунхаус 6 комнат
Северный Рейн — Вестфалия, Германия
Число комнат 6
Площадь 182 м²
Полное описание: 2002 года постройки дом очень профессионально построен объект ухо…
$722,061
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Дом 4 комнаты в Pulheim, Германия
Дом 4 комнаты
Pulheim, Германия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 167 м²
Количество этажей 2
Полное описание: дом 2018-2019 года постройки 4 комнаты (3 спальни) жилая площадь …
$1,03 млн
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Дом в Гельзенкирхен, Германия
Дом
Гельзенкирхен, Германия
Площадь 1 485 м²
Количество этажей 5
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ! В продаже два дома в Гельзенкирхене, которые в настоящее время пол…
$654,601
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Таунхаус в Бавария, Германия
Таунхаус
Бавария, Германия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 118 м²
Количество этажей 3
• Тип: Новый угловой таунхаус • Год постройки: 2024 • Комнат: 5 • Спален: 3 • Ванн: 1 • Гос…
$690,967
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Коттедж в Мюльхайм-на-Руре, Германия
Коттедж
Мюльхайм-на-Руре, Германия
Площадь 257 м²
Количество этажей 2
Полное описание: Отличное состояние объекта 15-18 мин до Дюссельдорфа на машине Го…
$1,45 млн
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Коттедж в 49632, Германия
Коттедж
49632, Германия
Площадь 233 м²
Количество этажей 2
Объект находится в в земле Нижняя Саксония. Входит в состав района Клоппенбург. Население …
$685,464
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Дуплекс 4 комнаты в Дюссельдорф, Германия
Дуплекс 4 комнаты
Дюссельдорф, Германия
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 74 м²
Количество этажей 2
Полное описание: Половина дома на  земельном участке 470 м2. в спокойном и тихом рай…
$871,352
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Вилла 9 комнат в Sprendlingen, Германия
Вилла 9 комнат
Sprendlingen, Германия
Число комнат 9
Площадь 415 м²
Количество этажей 2
Современная 9-комнатная вилла с открытым бассейном и большим участком в центре Франкфурта - …
$6,34 млн
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Дом 4 спальни в Виллих, Германия
Дом 4 спальни
Виллих, Германия
Количество спален 4
Площадь 180 м²
Количество этажей 2
Полное описание: Комфортная вилла с 4-мя спальнями, большой гостиной и кухней ждет свои…
$1,39 млн
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Таунхаус 7 комнат в Гамбург, Германия
Таунхаус 7 комнат
Гамбург, Германия
Число комнат 7
Площадь 400 м²
Количество этажей 3
Шикарная недвижимость - новый трехэтажный таунхаус в элитном районе Гамбурга. Кол-во ванн…
$8,06 млн
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Дом 9 комнат в Мёнхенгладбах, Германия
Дом 9 комнат
Мёнхенгладбах, Германия
Число комнат 9
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
Количество этажей 3
Цена: 210.000 €  за эту цену вы получаете дом  из 3 квартир по 3 комнаты!! Что может быт…
$248,786
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Дом 9 комнат в Мёнхенгладбах, Германия
Дом 9 комнат
Мёнхенгладбах, Германия
Число комнат 9
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
Количество этажей 3
Невероятная цена на данный объект!! Цена: 210.500 €  за эту цену вы получаете дом  из 3 квар…
$244,404
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Дом в Дуйсбург, Германия
Дом
Дуйсбург, Германия
Площадь 355 м²
АУКЦИОН ! 6-квартирный дом + 3 гаража в Duisburg-Neuenkamp — инвестиционный объект с аренда…
$188,036
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Дом 4 комнаты в Ratingen, Германия
Дом 4 комнаты
Ratingen, Германия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Количество этажей 3
35415 Польхайм-Хольцхайм Количество комнат: 4 Площадь жилой зоны: около 130 м² Цена покупки:…
$268,682
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Дом 9 комнат в Эссен, Германия
Дом 9 комнат
Эссен, Германия
Число комнат 9
Площадь 190 м²
Количество этажей 3
Информация о городе: История Эссена ведется с 800 года, город богат культурными и историч…
$649,448
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Вилла 10 комнат в Грюнвальд, Германия
Вилла 10 комнат
Грюнвальд, Германия
Число комнат 10
Площадь 490 м²
Количество этажей 2
10-комнатная вилла с лифтом с большим участком в престижном районе Мюнхена - Грюнвальд. Гос…
$13,25 млн
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Дом 5 комнат в Виллих, Германия
Дом 5 комнат
Виллих, Германия
Число комнат 5
Площадь 298 м²
Количество этажей 4
Полное описание: Год постройки 1978 Объект ухожен Жилая площадь дома 120м2 Ком. …
$706,957
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Таунхаус в Северный Рейн — Вестфалия, Германия
Таунхаус
Северный Рейн — Вестфалия, Германия
Площадь 138 м²
Количество этажей 2
Полное описание: Таунхаус новостройка в городе Крефельд. Комиссия для Покупателя +4,76…
$622,494
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Дом 9 комнат в Мёнхенгладбах, Германия
Дом 9 комнат
Мёнхенгладбах, Германия
Число комнат 9
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
Количество этажей 3
Многоквартирный дом со своим садом!!! — идеальное вложение капитала! Мёнхенгладбах (Nordrhe…
$248,786
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