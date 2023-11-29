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77 объектов найдено
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Особняк 8 спален
Ифенак, Германия
50
8
1 550 м²
2
€189,000
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Агентство
'der land-makler'
Языки общения: English, Deutsch
Замок 10 спален
Zettemin, Германия
135
10
3 600 м²
4
€895,000
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Агентство
'der land-makler'
Языки общения: English, Deutsch
Дом 3 спальни
Рёта, Германия
5
2
145 м²
3
€450,000
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Застройщик
Hertel + Wolf Baugesellschaft mbH
Языки общения: English, Deutsch
Дом 3 спальни
Рёта, Германия
5
2
145 м²
3
€400,000
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Застройщик
Hertel + Wolf Baugesellschaft mbH
Языки общения: English, Deutsch
Дуплекс 3 спальни
Reussen, Германия
4
2
115 м²
2
€350,000
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Застройщик
Hertel + Wolf Baugesellschaft mbH
Языки общения: English, Deutsch
Дуплекс 3 спальни
Reussen, Германия
5
2
145 м²
3
€400,000
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Застройщик
Hertel + Wolf Baugesellschaft mbH
Языки общения: English, Deutsch
Дом 3 спальни
Галле, Германия
5
2
145 м²
3
€599,000
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Застройщик
Hertel + Wolf Baugesellschaft mbH
Языки общения: English, Deutsch
Дом 3 спальни
Галле, Германия
4
2
115 м²
2
€460,000
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Застройщик
Hertel + Wolf Baugesellschaft mbH
Языки общения: English, Deutsch
Дом 3 спальни
Luetzen, Германия
5
2
145 м²
3
€429,000
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Застройщик
Hertel + Wolf Baugesellschaft mbH
Языки общения: English, Deutsch
Дом 3 спальни со стеклопакетами, в центре города, с парковка
Luetzen, Германия
4
2
115 м²
2
€369,000
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Застройщик
Hertel + Wolf Baugesellschaft mbH
Языки общения: English, Deutsch
Дом 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с гаражом
Саарбрюкен, Германия
5
2
230 м²
2
Отдельный дом в Дудвайлере ( Саарбрюккен ) продается! Частично отремонтированный режим! EC…
€288,000
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Дом 6 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Pirmasens, Германия
8
3
300 м²
3
€260,000
1
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Дом 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с центральным отоплением
Pirmasens, Германия
8
2
2
Мы просим два новых строительных проекта в 66955 Pirmasens. Описание объекта Предложение в…
€575,000
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Дом 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с гаражом
Dellfeld, Германия
8
3
2
€219,000
2
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Вилла 9 комнат с парковкой
Dreieich, Германия
9
415 м²
2
Современная 9-комнатная вилла с открытым бассейном и большим участком в центре Франкфурта - …
€5,50 млн
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Агентство
ESTATE-SERVICE24
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Вилла 10 комнат
Грюнвальд, Германия
10
490 м²
2
10-комнатная вилла с лифтом с большим участком в престижном районе Мюнхена - Грюнвальд. Гос…
€11,50 млн
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1
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Агентство
ESTATE-SERVICE24
Языки общения: English, Deutsch
Вилла 7 комнат с парковкой, с балконом
Штарнберг, Германия
7
350 м²
2
Вилла в стиле хай-тек с роскошным оборудованием, садом и с бассейном на озере Штарнберг в эл…
€10,50 млн
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ESTATE-SERVICE24
Языки общения: English, Deutsch
Вилла 9 комнат с парковкой, с балконом
Бад-Фильбель, Германия
9
320 м²
2
Красивый загородный дом с камином во французском стиле в спокойном и тихом пригороде Франкфу…
€2,50 млн
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Агентство
ESTATE-SERVICE24
Языки общения: English, Deutsch
Таунхаус 4 комнаты
Франкфурт-на-Майне, Германия
4
105 м²
2
Продается двухэтажный таунхаус в спокойной районе Франкфурта на Майне. Домпредлагает нов…
€565,000
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Агентство
ESTATE-SERVICE24
Языки общения: English, Deutsch
Дом 7 комнат
Франкфурт-на-Майне, Германия
7
240 м²
2
Современный 2-х этажный дом (7 комнат) в одном из центральных районов Франкфурта - Остенд. …
€2,55 млн
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Агентство
ESTATE-SERVICE24
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Таунхаус 5 комнат
Франкфурт-на-Майне, Германия
5
150 м²
2
Новый современный дом с качественной отделкой в относительно молодом и зеленом районе Франкф…
€1,50 млн
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Агентство
ESTATE-SERVICE24
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Таунхаус 7 комнат с парковкой, с балконом
Гамбург, Германия
7
400 м²
3
Шикарная недвижимость - новый трехэтажный таунхаус в элитном районе Гамбурга. Кол-во ванн…
€6,99 млн
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ESTATE-SERVICE24
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Таунхаус 5 комнат с парковкой
Берлин, Германия
5
180 м²
3
Дом (Таунхаус) с террасой, балконом, парковочным местом перед домом и собственным небольшим …
€1,70 млн
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Агентство
ESTATE-SERVICE24
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Дом 7 комнат с парковкой, с балконом
Bad Homburg vor der Hoehe, Германия
7
175 м²
3
Современный "умный дом" с центральным расположением в курортном городе Бад Хомбург. Кол…
€1,85 млн
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Агентство
ESTATE-SERVICE24
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Дом 5 комнат с парковкой, с балконом
Dornach, Германия
5
172 м²
2
Элегантная и высококачественная городская вилла с террасой в зеленом районе столицы Баварии …
€2,60 млн
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Агентство
ESTATE-SERVICE24
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Дом 6 спален в хорошем состоянии, с газовым отоплением, с модемом
Rhauderfehn, Германия
7
2
200 м²
2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€319,000
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Deutsch
Дом 7 спален в хорошем состоянии, с газовым отоплением, с meblirovana polnostyu
Moormerland, Германия
9
3
200 м²
2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€479,000
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Deutsch
Вилла 10 спален в хорошем состоянии, с газовым отоплением, с vid na more
Butjadingen, Германия
15
4
550 м²
2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€490,000
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Deutsch
Дом 4 спальни с газовым отоплением, без ремонта, с модемом
Haren Ems, Германия
6
2
180 м²
2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€480,000
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Deutsch
Дом 5 спален с балконом, с гаражом, с подвалом
Эрбах, Германия
8
3
2
Просторный особняк с двумя окружающими садами в сказочном месте недалеко от берегов Дуная на…
€589,000
1
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