Dominart Real Estate GmbH

ESTATE-SERVICE24 — риэлторская компания с многолетним успешным опытом работы. Центральный офис компании расположен во Франкфурте. Мы помогаем нашим клиентам со всего мира приобретать коммерческую недвижимость (отели, магазины и офисные помещения, расположенные на первых этажах зданий, супермаркеты, девелоперские проекты, многоквартирные дома и т.д.) в Германии. Частная премиальная недвижимость подбирается в соответствии с индивидуальными запросами клиентов.
Мы проконсультируем Вас по всем вопросам и окажем полную юридическую и лингвистическую поддержку на всех этапах сделки.
ESTATE-SERVICE24 обеспечивает полную конфиденциальность информации о клиенте и его сделках.
100% защита. Только застрахованные ликвидные объекты с очередью из арендаторов, полная проверка продавцов и объектов, страховка от некорректной консультации и ошибок юристов.
Полное сопровождение. На всех этапах процесса, от просмотра объектов до сдачи недвижимости в аренду и получения ВНЖ, вас будет сопровождать наша команда немецких специалистов.
Консьерж-сервис. Поможем арендовать авто, снять номер в отеле, открыть счет в банке, достать билеты на футбольный матч, подобрать школу.
Основанная в 2005 году, риэлтерская компания IBA Immobilien GmbH на сегодняшний день является высокопрофессиональным и успешным агентством недвижимости. Секрет успеха нашей компании кроется в многолетнем опыте работы на рынке недвижимости по всей Европе, в эффективном и ориентированном на успех методе работы и в искреннем интересе к нашим клиентам и их целям.
Инвестиции в недвижимость с IBA Immobilien – это надежность и высокая прибыль! Мы предлагаем нашим клиентам уникальную и этаблированную жилую и коммерческую недвижимость, как в Берлине, так и по всей Германии.