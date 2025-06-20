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Hybridenergiehaus GmbH

Германия,
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Тип компании
Тип компании
Застройщик
Год основания компании
Год основания компании
2011
На платформе
На платформе
Меньше месяца
Языки общения
Языки общения
Deutsch
Веб-сайт
Веб-сайт
www.hybridenergiehaus.de
О застройщике

Гибридный энергетический GmbH - это компания, которая уже много лет успешно планирует и строит дома с использованием передовых технологий. Цель состоит в том, чтобы учесть ваши индивидуальные пожелания при планировании и исполнении с широким спектром продуктов на рынке недвижимости и реализовать свою мечту о доме как можно дешевле.

Традиционные ценности нашей отрасли так же важны для нас, как современность и технический прогресс. Мы отвечаем на вопросы по таким темам, как энергосбережение и экологически чистое строительство, используя новейшие технологии и качественные строительные материалы. Выполнение всех государственных требований самоочевидно.

Наше предложение распространяется от планирования до создания под ключ односемейных домов, двойных домов, полуотдельных домов и кондоминиумов.

Нашими клиентами являются небольшие или большие семьи, бизнесмены и инвесторы. Как компания, мы строим земли, принадлежащие нашим клиентам, а также земли, приобретенные гибридными энергетическими домами.

Развитие в строительстве продолжается. И поэтому успехи прошлого для команды гибридных энергетических домов — это не повод для отдыха, а мера действия и поощрения, успехи прошлого многими другими.

Hybridenergyhaus GmbH, ремесленные компании, архитекторы, инженеры и Statiker являются долгосрочным партнером для всего сектора бизнеса.

Услуги

Гибридная энергия GmbH - это компания, которая уже много лет успешно планирует и строит дома с использованием передовых технологий. Наша цель состоит в том, чтобы учесть ваши индивидуальные пожелания при планировании и исполнении, используя широкий спектр вариантов недвижимости и реализовать свою мечту о собственном доме как можно более экономично.

Традиционные ценности нашей отрасли так же важны для нас, как современность и технологический прогресс. Мы решаем такие вопросы, как энергосбережение и экологически чистое строительство, используя новейшие технологии и качественные строительные материалы. Соблюдение всех государственных требований само собой разумеется.

Наши услуги варьируются от планирования до строительства под ключ односемейных домов, полуотдельных домов, террасных домов и кондоминиумов.

Наши клиенты включают небольшие и большие семьи, деловых людей и инвесторов. Как компания, мы строим на земле, принадлежащей нашим клиентам, а также на земле, приобретенной гибридными энергетическими домами.

Строительная отрасль продолжает развиваться. Таким образом, для команды Hybridenergiehaus прошлые успехи не являются поводом для того, чтобы почивать на лаврах, а скорее ориентиром для действий и стимулом для продолжения успехов прошлого со многими другими.

Hybridenergyhaus GmbH, продавцы, архитекторы, инженеры и инженеры-строители являются давними партнерами для всей компании.

Время работы
Открыто сейчас
Сейчас в компании: 12:53
(UTC+2:00, Europe/Berlin)
Понедельник
09:00 - 18:00
Вторник
09:00 - 18:00
Среда
09:00 - 18:00
Четверг
09:00 - 18:00
Пятница
09:00 - 18:00
Суббота
Выходной
Воскресенье
Выходной
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