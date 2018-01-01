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Долгосрочная аренда жилой недвижимости в Германии

1 объект найдено
Коммерческая 10 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Malchin, Германия
Коммерческая 10 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Malchin, Германия
Число комнат 160
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 5 351 м²
Количество этажей 3
€2
в месяц
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Агентство
'der land-makler'
Языки общения: English, Deutsch
Realting.com
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