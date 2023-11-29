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Готовый бизнес в Германии

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4 объекта найдено
Готовый бизнес в Германия
Готовый бизнес
Германия
Дополнительные услуги: Онлайн показ, удаленная сделка, есть управляющая компания, возможен к…
€4,95 млн
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Агентство
KV PROPERTY s.r.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch
Готовый бизнес в Германия
Готовый бизнес
Германия
Площадь 1 062 м²
Дополнительные услуги: Онлайн показ, удаленная сделка, есть управляющая компания, возможен к…
€3,05 млн
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Агентство
KV PROPERTY s.r.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch
Готовый бизнес в Германия
Готовый бизнес
Германия
Площадь 2 137 м²
Дополнительные услуги: Онлайн показ, удаленная сделка, есть управляющая компания, возможен к…
€5,00 млн
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Агентство
KV PROPERTY s.r.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch
Готовый бизнес в Фалькензе, Германия
Готовый бизнес
Фалькензе, Германия
Площадь 2 122 м²
Количество этажей 3
Дополнительные услуги: Онлайн показ, удаленная сделка, есть управляющая компания, возможен к…
€2,05 млн
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Агентство
KV PROPERTY s.r.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch
Realting.com
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