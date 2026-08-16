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Готовый бизнес в Германии

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2 объекта найдено
Объект ухода с долгосрочной доходностью – Инвестируйте в Боксберг (Саксония) в BoxbergOL Hamor, Германия
Объект ухода с долгосрочной доходностью – Инвестируйте в Боксберг (Саксония)
BoxbergOL Hamor, Германия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Количество этажей 2
🔹 Утверждённый объект ухода с 56 единицами – 51 одноместный апартамент, 5 двухместных апарта…
Цена по запросу
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ЖИЛЫЕ И КОММЕРЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ В ПРИГОРОДЕ ФРАНКФУРТА НА МАЙНЕ в Франкфурт-на-Майне, Германия
ЖИЛЫЕ И КОММЕРЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ В ПРИГОРОДЕ ФРАНКФУРТА НА МАЙНЕ
Франкфурт-на-Майне, Германия
Площадь 9 000 м²
Предлагаемая инвестиция включает в себя 5 зданий в хорошем состоянии c жилыми и коммерческим…
$18,54 млн
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