О программе иммиграции

Студенческая виза: Для поступления в немецкий вуз, штудиенколлег или на подготовительные языковые курсы.

Высшее образование. Включает в себя бакалавриат, магистратуру и аспирантуру. Более 400 высших учебных заведений предлагают тысячи разных направлений. От классических, типа экономики и педагогики до узких и современных, вроде искусственного интеллекта и экологической инженерии.

Studienkolleg. Немецкие школьники обучаются 12−13 лет, поэтому выпускникам средних школ России и СНГ не хватает 1 года, чтобы поступить в университет Германии сразу. Приходится либо отучиться минимум один год в ВУЗе своей страны (на очной форме), либо же компенсировать этот недостаток учебой в Studienkolleg. Обучение в Штудиенколлегах обычно бесплатное или стоит символическую сумму, а по окончании студенты сдают экзамен, открывающий двери в университеты.



Для тех, кто хочет сосредоточиться на языке, существуют интенсивные курсы немецкого при университетах или языковых школах. В отличие от Штудиенколлегов, такие курсы чаще платные, но их стоимость ниже, чем в коммерческих языковых центрах. Они идеально подходят для подготовки к языковым экзаменам, которые требуются для поступления. Уровень языка — ключевой фактор успеха, поэтому начинать изучение лучше как можно раньше.