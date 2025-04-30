Студенческая виза: Для поступления в немецкий вуз, штудиенколлег или на подготовительные языковые курсы.
Высшее образование. Включает в себя бакалавриат, магистратуру и аспирантуру. Более 400 высших учебных заведений предлагают тысячи разных направлений. От классических, типа экономики и педагогики до узких и современных, вроде искусственного интеллекта и экологической инженерии.
Studienkolleg. Немецкие школьники обучаются 12−13 лет, поэтому выпускникам средних школ России и СНГ не хватает 1 года, чтобы поступить в университет Германии сразу. Приходится либо отучиться минимум один год в ВУЗе своей страны (на очной форме), либо же компенсировать этот недостаток учебой в Studienkolleg. Обучение в Штудиенколлегах обычно бесплатное или стоит символическую сумму, а по окончании студенты сдают экзамен, открывающий двери в университеты.
Для тех, кто хочет сосредоточиться на языке, существуют интенсивные курсы немецкого при университетах или языковых школах. В отличие от Штудиенколлегов, такие курсы чаще платные, но их стоимость ниже, чем в коммерческих языковых центрах. Они идеально подходят для подготовки к языковым экзаменам, которые требуются для поступления. Уровень языка — ключевой фактор успеха, поэтому начинать изучение лучше как можно раньше.
Для получения студенческой визы требуется предоставить подтверждение того, что вы поступили в учебное заведение, и предъявить документ об актуальном образовании. Также нужно подтвердить, что у вас достаточно средств, чтобы себя обеспечить, и вы владеете необходимым для учебы языком.
Помимо перечня стандартных документов, которые нужно подать вместе с заявлением на визу гражданам “третьих стран” (паспорт, фото, формуляр со страницы посольства, аттестат, дипломы), для получения студенческой визы также понадобится дополнительно приложить:
Именно из-за мотивационного письма чаще всего отказывают в немецкой национальной визе тех видов, на которые необходимо его предоставить (в том числе и студенческой визе).
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