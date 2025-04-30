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Студенческая виза

Германия Германия
Срок получения: от 3 месяцев
Расходы: от
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Студенческая виза
ВНЖ
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Преимущества Преимущества
Документы Документы

О программе иммиграции

Студенческая виза: Для поступления в немецкий вуз, штудиенколлег или на подготовительные языковые курсы. 

Высшее образование. Включает в себя бакалавриат, магистратуру и аспирантуру. Более 400 высших учебных заведений предлагают тысячи разных направлений. От классических, типа экономики и педагогики до узких и современных, вроде искусственного интеллекта и экологической инженерии. 

Studienkolleg. Немецкие школьники обучаются 12−13 лет, поэтому выпускникам средних школ России и СНГ не хватает 1 года, чтобы поступить в университет Германии сразу. Приходится либо отучиться минимум один год в ВУЗе своей страны (на очной форме), либо же компенсировать этот недостаток учебой в Studienkolleg. Обучение в Штудиенколлегах обычно бесплатное или стоит символическую сумму, а по окончании студенты сдают экзамен, открывающий двери в университеты.

Для тех, кто хочет сосредоточиться на языке, существуют интенсивные курсы немецкого при университетах или языковых школах. В отличие от Штудиенколлегов, такие курсы чаще платные, но их стоимость ниже, чем в коммерческих языковых центрах. Они идеально подходят для подготовки к языковым экзаменам, которые требуются для поступления. Уровень языка — ключевой фактор успеха, поэтому начинать изучение лучше как можно раньше.

Преимущества
Срок получения
Срок получения
от 3 месяцев
Расходы
Расходы
от
Требования к заявителю

Для получения студенческой визы требуется предоставить подтверждение того, что вы поступили в учебное заведение, и предъявить документ об актуальном образовании. Также нужно подтвердить, что у вас достаточно средств, чтобы себя обеспечить, и вы владеете необходимым для учебы языком.

Документы
Документы для заявителя

Помимо перечня стандартных документов, которые нужно подать вместе с заявлением на визу гражданам “третьих стран” (паспорт, фото, формуляр со страницы посольства, аттестат, дипломы), для получения студенческой визы также понадобится дополнительно приложить:

  • Подтверждение, что вы поступили в ВУЗ Германии или, если вы запрашиваете визу как абитуриент, документ о том, что вы уже начали подготовку к подаче на программы;
  • Если вы планируете обучаться в университете на немецком языке и поступаете сразу в ВУЗ, без учебы на языковых курсах – подтверждение знания немецкого языка (как правило, для поступления в университет нужен уровень не ниже B2);
  • Медицинскую страховку;
  • Доказательство финансовой состоятельности в виде подтверждения суммы на блокированном счете. Необходимая сумма на данный момент – 11904 евро на один год обучения. Однако отметим, что она может повыситься. Альтернативно у вас может быть обучение со стипендией, или поручитель в Германии;
  • Мотивационное письмо, в котором детально описываются причины того, почему вы хотите пройти запланированное обучение и какие планы у вас имеются относительно вашего профессионального будущего после обучения.

Именно из-за мотивационного письма чаще всего отказывают в немецкой национальной визе тех видов, на которые необходимо его предоставить (в том числе и студенческой визе).

Команда Nemusli Consult с радостью придет вам на помощь в написании мотивационного письма, а также во всех остальных аспектах поступления в немецкие университеты.

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Студенческая виза
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