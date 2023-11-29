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Доходные дома в Германии

Гессен
8
Северный Рейн-Вестфалия
7
Франкфурт-на-Майне
7
Доходный дом В архив
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21 объект найдено
Доходный дом в Франкфурт-на-Майне, Германия
Доходный дом
Франкфурт-на-Майне, Германия
Площадь 1 600 м²
Количество этажей 7
Продаетсяжилое и коммерческое здание в центральномрайоне Франкфурта. Полностью сданный в …
€14,00 млн
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Доходный дом 10 спален со стеклопакетами, с балконом, в центре города в Pirmasens, Германия
Доходный дом 10 спален со стеклопакетами, с балконом, в центре города
Pirmasens, Германия
Комнаты 15
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 4
Инвестиции 5 единиц ок. 556m ² + Коммерческая для продажи в Пирмазенс! ECDATA Тип объекта:…
€519,000
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Доходный дом в Франкфурт-на-Майне, Германия
Доходный дом
Франкфурт-на-Майне, Германия
Площадь 600 м²
Количество этажей 4
Многоквартирный дом с 6-ю квартирами с балконами в отличном состоянии. Дом расположен в райо…
€3,20 млн
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Доходный дом с балконом в Франкфурт-на-Майне, Германия
Доходный дом с балконом
Франкфурт-на-Майне, Германия
Площадь 360 м²
Описание: многоквартирный дом с 6-ю квартирами с балконами в новом состоянии. Все квартиры с…
€2,23 млн
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Доходный дом 24 комнаты в Франкфурт-на-Майне, Германия
Доходный дом 24 комнаты
Франкфурт-на-Майне, Германия
Комнаты 24
Площадь 750 м²
Количество этажей 4
Ухоженный многоквартирный располагает 7 квартирами. Возможно расстройка здания и увеличе…
€4,31 млн
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Доходный дом 15 комнат в Dornach, Германия
Доходный дом 15 комнат
Dornach, Германия
Комнаты 15
Площадь 450 м²
Количество этажей 3
Многоквартирный дом в Мюнхене на 6 квартир в зеленом районе Мюнхен - Трудеринг. Современ…
€5,80 млн
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Доходный дом в Франкфурт-на-Майне, Германия
Доходный дом
Франкфурт-на-Майне, Германия
Площадь 380 м²
Количество этажей 3
Доходный трехэтажный многоквартирный дом c благоустроеннымсадом. В доме: 5квартирразной …
€2,50 млн
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Доходный дом в Франкфурт-на-Майне, Германия
Доходный дом
Франкфурт-на-Майне, Германия
Площадь 800 м²
Количество этажей 3
Многоквартирный дом (новостройка - 7 квартир) в популярном центральном районе Франкфурта на …
€7,50 млн
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Доходный дом с парковкой, с балконом в Гамбург, Германия
Доходный дом с парковкой, с балконом
Гамбург, Германия
Площадь 980 м²
Количество этажей 5
Многоквартирный доходный дом с участком с центральным расположением в Гамбурге. В доме 20 жи…
€4,70 млн
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Доходный дом с парковкой, с балконом в Dornach, Германия
Доходный дом с парковкой, с балконом
Dornach, Германия
Площадь 1 690 м²
Количество этажей 5
Многоквартирный дом с 27 квартирами, с коммерческим помещением на первом этаже. Имеется вн…
€12,10 млн
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Доходный дом 21 комната с парковкой, с балконом в Франкфурт-на-Майне, Германия
Доходный дом 21 комната с парковкой, с балконом
Франкфурт-на-Майне, Германия
Комнаты 21
Площадь 630 м²
Количество этажей 3
Новый дом на 7 квартир с подземными парковками для каждой квартиры в зеленом спокойном район…
€5,10 млн
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Доходный дом 28 комнат в Берлин, Германия
Доходный дом 28 комнат
Берлин, Германия
Комнаты 28
Площадь 987 м²
Количество этажей 3
Доходный дом в Берлине, полностью сданный в аренду. Состоит из 12 квартир (от 1 - до 3х комн…
€3,90 млн
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Доходный дом в Северный Рейн-Вестфалия, Германия
Доходный дом
Северный Рейн-Вестфалия, Германия
Площадь 4 750 м²
Германия Северный Рейн-Вестфалия Пансионат для пожилых Пансионат с…
€11,50 млн
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Доходный дом в Германия, Германия
Доходный дом
Германия, Германия
Доходный дом с разрешением на строительство! Существующее здание с 15 квартирами (от 56 д…
€4,50 млн
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Доходный дом с кредитом / ипотекой в Северный Рейн-Вестфалия, Германия
Доходный дом с кредитом / ипотекой
Северный Рейн-Вестфалия, Германия
Площадь 2 835 м²
Германия Земля Северный Рейн-Вестфалия г.Хиддезен (Детмольд) Новый доход…
€4,00 млн
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Доходный дом с кредитом / ипотекой в Северный Рейн-Вестфалия, Германия
Доходный дом с кредитом / ипотекой
Северный Рейн-Вестфалия, Германия
Площадь 4 874 м²
Германия Земля Северный Рейн-Вестфалия г.Дортмунд Доходный дом с суперма…
€8,76 млн
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Доходный дом в Северный Рейн-Вестфалия, Германия
Доходный дом
Северный Рейн-Вестфалия, Германия
Площадь 800 м²
Германия Земля Северный Рейн-Вестфалия адм. округ Мюнстер, район Реклингхаузен …
€700,000
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Доходный дом с кредитом / ипотекой, с крытой парковкой в Гессен, Германия
Доходный дом с кредитом / ипотекой, с крытой парковкой
Гессен, Германия
Площадь 2 006 м²
Германия Федеральная земля Гессен г.Дитценбах   Доходный дом в 16 км…
€3,10 млн
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Доходный дом с кредитом / ипотекой в Северный Рейн-Вестфалия, Германия
Доходный дом с кредитом / ипотекой
Северный Рейн-Вестфалия, Германия
Площадь 2 221 м²
Германия Федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия г.Билефельд   Дох…
€4,20 млн
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Доходный дом с лифтом, с двором в Северный Рейн-Вестфалия, Германия
Доходный дом с лифтом, с двором
Северный Рейн-Вестфалия, Германия
Площадь 699 м²
Германия Федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия г.Эссен Студенческое…
€2,80 млн
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Доходный дом с лифтом в Северный Рейн-Вестфалия, Германия
Доходный дом с лифтом
Северный Рейн-Вестфалия, Германия
Площадь 2 957 м²
Германия Федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия Доходный дом (4,5% годов…
€7,20 млн
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