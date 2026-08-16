Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Германия
  3. Коммерческая
  4. Доходный дом

Доходные дома в Германии

;
Мюнхен
4
Франкфурт-на-Майне
14
Эссен
6
Северный Рейн — Вестфалия
39
Показать больше
Доходный дом Удалить
Очистить
67 объектов найдено
Многоквартирный доходный дом с коммерческим помещением в центре Вупперталя в Вупперталь, Германия
Многоквартирный доходный дом с коммерческим помещением в центре Вупперталя
Вупперталь, Германия
Площадь 613 м²
Количество этажей 4
Предлагается к продаже многоквартирный жилой дом с коммерческой недвижимостью в самом центре…
$633,161
Оставить заявку
Доходный дом 150 м² в Мёнхенгладбах, Германия
Доходный дом 150 м²
Мёнхенгладбах, Германия
Площадь 150 м²
Капиталовложение: Двухквартирный дом, переоборудованный под хостел для рабочих. 41066 Мёнх…
$347,961
Оставить заявку
Доходный дом 3 578 м² в Datteln, Германия
Доходный дом 3 578 м²
Datteln, Германия
Площадь 3 578 м²
Количество этажей 4
Высоко рентабельный объект с хорошей ближайшей перспективой! 1) жилой дом с 10 квартирами…
$2,32 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Аталанта
Языки общения
English, Русский, Türkçe
Доходный дом 630 м² в Франкфурт-на-Майне, Германия
Доходный дом 630 м²
Франкфурт-на-Майне, Германия
Число комнат 21
Площадь 630 м²
Количество этажей 3
Новый дом на 7 квартир с подземными парковками для каждой квартиры в зеленом спокойном район…
$5,88 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ESTATE-SERVICE24
Языки общения
English, Русский, Deutsch
Доходный дом 371 м² в Вупперталь, Германия
Доходный дом 371 м²
Вупперталь, Германия
Площадь 371 м²
Количество этажей 3
Полное описание: Доходный дом с отличным расположением в районе. рядом станция Schwebe…
$488,039
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Аталанта
Языки общения
English, Русский, Türkçe
Доходный дом 496 м² в Дуйсбург, Германия
Доходный дом 496 м²
Дуйсбург, Германия
Площадь 496 м²
Количество этажей 4
Продается доходный дом в Duisburg 47169 Площадь дома 496 м2 5 квартир сданы в аренду …
$498,609
Оставить заявку
TekceTekce
Доходный дом 1 690 м² в Мюнхен, Германия
Доходный дом 1 690 м²
Мюнхен, Германия
Площадь 1 690 м²
Количество этажей 5
Многоквартирный дом с 27 квартирами, с коммерческим помещением на первом этаже. Имеется вн…
$13,95 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ESTATE-SERVICE24
Языки общения
English, Русский, Deutsch
Доходный дом 980 м² в Гамбург, Германия
Доходный дом 980 м²
Гамбург, Германия
Площадь 980 м²
Количество этажей 5
Многоквартирный доходный дом с участком с центральным расположением в Гамбурге. В доме 20 жи…
$5,42 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ESTATE-SERVICE24
Языки общения
English, Русский, Deutsch
Доходный дом 362 м² в Херне, Германия
Доходный дом 362 м²
Херне, Германия
Площадь 362 м²
Количество этажей 3
очень симпатичный дом 1914 /1973 года постройки в хорошем районе в городе Herne в  дом…
$406,699
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Аталанта
Языки общения
English, Русский, Türkçe
Доходный дом 387 м² в Эссен, Германия
Доходный дом 387 м²
Эссен, Германия
Площадь 387 м²
Количество этажей 6
Пакет из 8 квартир в Эссене в районе Altendorf всего в доме 11 квартир дом 1965 года п…
$666,804
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Аталанта
Языки общения
English, Русский, Türkçe
Доходный дом 520 м² в Дуйсбург, Германия
Доходный дом 520 м²
Дуйсбург, Германия
Площадь 520 м²
Количество этажей 4
Доходный дом в Duisburg   год постройки 1930 4 этажа - ком помещение на 1 этаже 130 м…
$720,438
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Аталанта
Языки общения
English, Русский, Türkçe
Доходный дом 450 м² в Мюнхен, Германия
Доходный дом 450 м²
Мюнхен, Германия
Число комнат 15
Площадь 450 м²
Количество этажей 3
Многоквартирный дом в Мюнхене на 6 квартир в зеленом районе Мюнхен - Трудеринг. Современ…
$6,68 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ESTATE-SERVICE24
Языки общения
English, Русский, Deutsch
Доходный дом 465 м² в Гельзенкирхен, Германия
Доходный дом 465 м²
Гельзенкирхен, Германия
Площадь 465 м²
Количество этажей 4
Полное описание: Объект ухожен в последние годы происходили ремонты:  фасады обновлены, …
$627,479
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Аталанта
Языки общения
English, Русский, Türkçe
Доходный дом с коммерческими помещениями в центре Франкфурта в Франкфурт-на-Майне, Германия
Доходный дом с коммерческими помещениями в центре Франкфурта
Франкфурт-на-Майне, Германия
Площадь 1 600 м²
Количество этажей 7
Продаетсяжилое и коммерческое здание в центральномрайоне Франкфурта. Полностью сданный в …
$13,83 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ESTATE-SERVICE24
Языки общения
English, Русский, Deutsch
Доходный дом 593 м² в Бамберг, Германия
Доходный дом 593 м²
Бамберг, Германия
Площадь 593 м²
Количество этажей 3
Полное описание: Прекрасный доходный дом в 96052 Bamberg, Германия Объект идеально под…
$1,63 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Аталанта
Языки общения
English, Русский, Türkçe
Доходный дом 987 м² в Берлин, Германия
Доходный дом 987 м²
Берлин, Германия
Число комнат 28
Площадь 987 м²
Количество этажей 3
Доходный дом в Берлине, полностью сданный в аренду. Состоит из 12 квартир (от 1 - до 3х комн…
$4,49 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ESTATE-SERVICE24
Языки общения
English, Русский, Deutsch
Доходный дом 380 м² в Франкфурт-на-Майне, Германия
Доходный дом 380 м²
Франкфурт-на-Майне, Германия
Площадь 380 м²
Количество этажей 3
Доходный трехэтажный многоквартирный дом c благоустроеннымсадом. В доме: 5квартирразной …
$2,88 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ESTATE-SERVICE24
Языки общения
English, Русский, Deutsch
Доходный дом 2 250 м² в Seelscheid, Германия
Доходный дом 2 250 м²
Seelscheid, Германия
Площадь 2 250 м²
Пакет недвижимости в пригороде Кельна включает в себя 50 квартир, сданных в аренду, и 30 пар…
$5,57 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ESTATE-SERVICE24
Языки общения
English, Русский, Deutsch
Доходный дом в Эссен, Германия
Доходный дом
Эссен, Германия
Количество этажей 4
Объект ухожен в последние годы происходили ремонты: была обновлена крыша, фасады обновлен…
$1,16 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Аталанта
Языки общения
English, Русский, Türkçe
Доходный дом 800 м² в Франкфурт-на-Майне, Германия
Доходный дом 800 м²
Франкфурт-на-Майне, Германия
Площадь 800 м²
Количество этажей 3
Многоквартирный дом (новостройка - 7 квартир) в популярном центральном районе Франкфурта на …
$8,64 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ESTATE-SERVICE24
Языки общения
English, Русский, Deutsch
Доходный дом 750 м² в Франкфурт-на-Майне, Германия
Доходный дом 750 м²
Франкфурт-на-Майне, Германия
Число комнат 24
Площадь 750 м²
Количество этажей 4
Ухоженный многоквартирный располагает 7 квартирами. Возможно расстройка здания и увеличе…
$4,97 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ESTATE-SERVICE24
Языки общения
English, Русский, Deutsch
Доходный дом 600 м² в Франкфурт-на-Майне, Германия
Доходный дом 600 м²
Франкфурт-на-Майне, Германия
Площадь 600 м²
Количество этажей 4
Многоквартирный дом с 6-ю квартирами с балконами в отличном состоянии. Дом расположен в райо…
$3,69 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ESTATE-SERVICE24
Языки общения
English, Русский, Deutsch
Доходный дом 303 м² в Дуйсбург, Германия
Доходный дом 303 м²
Дуйсбург, Германия
Площадь 303 м²
Количество этажей 4
дом 1935 года постройки  участок земли 200 м2 площадь объекта 303 м2 4 квартиры (…
$302,119
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Аталанта
Языки общения
English, Русский, Türkçe
Доходный дом 534 м² в Эссен, Германия
Доходный дом 534 м²
Эссен, Германия
Площадь 534 м²
Количество этажей 4
Полное описание: Дом расположен на тихой улочке в Эссен-Фронхаузене, рядом с улицей Фронх…
$1,07 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Аталанта
Языки общения
English, Русский, Türkçe
Доходный дом 385 м² в Эссен, Германия
Доходный дом 385 м²
Эссен, Германия
Площадь 385 м²
Количество этажей 3
Полное описание: Характеристики: (земельный участок) - сад площадью около 587 м², общая …
$383,459
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Аталанта
Языки общения
English, Русский, Türkçe
Доходный дом 2 082 м² в Эссен, Германия
Доходный дом 2 082 м²
Эссен, Германия
Площадь 2 082 м²
Количество этажей 2
2-этажное жилое и коммерческое здание в массивной конструкции с плоской крышей, частично с ц…
$2,68 млн
Оставить заявку
Доходный дом 360 м² в Франкфурт-на-Майне, Германия
Доходный дом 360 м²
Франкфурт-на-Майне, Германия
Площадь 360 м²
Описание: многоквартирный дом с 6-ю квартирами с балконами в новом состоянии. Все квартиры с…
$2,57 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ESTATE-SERVICE24
Языки общения
English, Русский, Deutsch
Доходный дом 1 623 м² в Реклингхаузен, Германия
Доходный дом 1 623 м²
Реклингхаузен, Германия
Площадь 1 623 м²
Количество этажей 5
Доходный дом в Германии, в Recklinghausen Продается доходный дом, в самом центре города Рек…
$2,34 млн
Оставить заявку
Доходный дом 250 м² в Дуйсбург, Германия
Доходный дом 250 м²
Дуйсбург, Германия
Площадь 250 м²
Количество этажей 3
Продается доходный дом в Дуйсбурге. Дом построен в 1915 году В доме 3 этажа, 5 квартир…
$430,090
Оставить заявку
Доходный дом 562 м² в Дуйсбург, Германия
Доходный дом 562 м²
Дуйсбург, Германия
Площадь 562 м²
Количество этажей 4
Продается доходный дом в 47169 Duisburg. Площадь дома 562 м2 в доме 7 квартир  10 м…
$521,660
Оставить заявку

Типы недвижимости в Германии

коммерческая недвижимость
отели
офисы
инвестиционная недвижимость
магазины
Realting.com
Перейти