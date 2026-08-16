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Земля в Германии

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14 объектов найдено
Участок земли в Грюнвальд, Германия
Участок земли
Грюнвальд, Германия
Недвижимость расположена в жилом районе, характеризующемся просторными участками и приятной …
$6,23 млн
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Участок земли в Annaburg, Германия
Участок земли
Annaburg, Германия
Площадь 9 000 м²
Предлагается к продаже уникальный коммерческий объект – мясоперерабатывающее предприятие (Ze…
$1,17 млн
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Участок земли в Вупперталь, Германия
Участок земли
Вупперталь, Германия
Проектом предусмотрено строительство жилого дома на 11 квартир и подземным паркингом, в горо…
$430,545
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Участок земли в Крефельд, Германия
Участок земли
Крефельд, Германия
Земельный участок под строительство многоквартирного дома в Крефельде  Местоположение: In…
$460,481
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Участок земли в Malchin, Германия
Участок земли
Malchin, Германия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 600 м²
Количество этажей 2
Unusual & rare, but feasible: 1 - 2 - storey construction of a studio or studio in LOFT styl…
$48,531
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Участок земли в Берлин, Германия
Участок земли
Берлин, Германия
Площадь 1 500 м²
Количество этажей 4
Продаютсяземельный участок в Берлине площадью около 1500 м2 , включая разрешение на строител…
$6,39 млн
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Участок земли в Wustenbrand, Германия
Участок земли
Wustenbrand, Германия
Площадь 2 290 м²
Baugrundstück mit Baugenehmigung und Planung für eine Lückenbebauung Mehrfamilienhäuser: …
$1,63 млн
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Участок земли в Франкфурт-на-Майне, Германия
Участок земли
Франкфурт-на-Майне, Германия
Площадь 800 м²
Количество этажей 3
Участок во Франкфурте на Майне - в историческом районе города - Заксенхаузенс разрешением на…
$2,96 млн
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Участок земли в Morfelden, Германия
Участок земли
Morfelden, Германия
Количество этажей 4
Большой участок в пригороде Франкфурта на Майне для строительства коммерческой недвижимости.…
$3,83 млн
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Участок земли в Франкфурт-на-Майне, Германия
Участок земли
Франкфурт-на-Майне, Германия
На продажу предлагается участок для строительства жилого многоквартирного дома во Франкфурте…
$2,85 млн
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Участок земли в Obernhain, Германия
Участок земли
Obernhain, Германия
Площадь 1 600 м²
К покупке предлагается большой участок (около 1600 м2) под застройку дома в пригороде Франкф…
$987,624
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Участок земли в Эссен, Германия
Участок земли
Эссен, Германия
Продается участок площадью ~ 353 м2 на участке можно построить дом на 4 квартиры, 4 этажа…
$379,698
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Участок земли в Вердер (Хафель), Германия
Участок земли
Вердер (Хафель), Германия
Количество этажей 2
Строительный участок с существующим зданием (под снос или перепрофилирование). Здание пло…
$1,30 млн
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Участок земли в Мюнхен, Германия
Участок земли
Мюнхен, Германия
Количество этажей 3
Участок с разрешение на строительство жилого дома или двух жилых домов - 1 или 2-х квартирны…
$3,49 млн
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