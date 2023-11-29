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Земельные участки в Германии

3 объекта найдено
Земельные участки в Seifersdorf, Германия
Земельные участки
Seifersdorf, Германия
Площадь 2 290 м²
Baugrundstück mit Baugenehmigung und Planung für eine Lückenbebauung Mehrfamilienhäuser: …
€1,50 млн
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Земельные участки с видом на горы в Freisen, Германия
Земельные участки с видом на горы
Freisen, Германия
€50,000
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Земельные участки в Вердер (Хафель), Германия
Земельные участки
Вердер (Хафель), Германия
Количество этажей 2
Строительный участок с существующим зданием (под снос или перепрофилирование). Здание пло…
€1,30 млн
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