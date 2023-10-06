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Квартиры в Минской Области, Беларусь

Лесной
18
Сеницкий сельский Совет
15
Лошницкий сельский Совет
13
Фаниполь
12
Вилейка
11
Марьина Горка
10
Горанский сельский Совет
8
Заболотский сельский Совет
8
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1 265 объектов найдено
Квартира 4 комнаты с домофоном, с мебелью в Жодино, Беларусь
Квартира 4 комнаты с домофоном, с мебелью
Жодино, Беларусь
Комнаты 4
Площадь 87 м²
Этаж 4/9
Четырёхкомнатная квартира полностью готовая для проживания! Адрес: г. Жодино, пр-т Ленина, д…
€59,736
Квартира 4 комнаты с мебелью в Плещеницы, Беларусь
Квартира 4 комнаты с мебелью
Плещеницы, Беларусь
Комнаты 4
Площадь 84 м²
Этаж 2/2
Просторная 4-комнатная квартира Адрес: гп. Плещеницы, ул. Военный Городок, д. 8. ❤️ Продаётс…
€28,351
Квартира 4 комнаты с подвалом в Вилейка, Беларусь
Квартира 4 комнаты с подвалом
Вилейка, Беларусь
Комнаты 4
Площадь 80 м²
Этаж 1/5
4-комнатная квартира в развитом районе Адрес: г. Вилейка, ул. Гагарина, д. 12/2 ❤️ Продается…
€34,988
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с гаражом в Марьина Горка, Беларусь
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с гаражом
Марьина Горка, Беларусь
Комнаты 3
Площадь 69 м²
Этаж 1/2
Отличная 3-комн. квартира с собственным участком Адрес:  Марьина Горка, ул. Солнечная ❤️ Про…
€42,574
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с металлическая дверь в Борисов, Беларусь
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с металлическая дверь
Борисов, Беларусь
Комнаты 3
Площадь 64 м²
Этаж 2/9
Просторная 3-комнатная квартира Адрес: Борисов, ул. Орджоникидзе, д. 57 ❤️ Продаётся простор…
€39,350
Квартира 3 комнаты в Солигорск, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Солигорск, Беларусь
Комнаты 3
Площадь 63 м²
Этаж 1/9
Трехкомнатная квартира на ул. Набережная Адрес: г. Солигорск, ул. Набережная, д. 16 ❤️ Прост…
€36,031
Квартира 1 комната в Валевачи, Беларусь
Квартира 1 комната
Валевачи, Беларусь
Комнаты 1
Площадь 31 м²
Этаж 1/4
Продается недорогая однокомнатная квартира в 45 км от Минска, Санаторий профилакторий Волма,…
€14,223
Квартира со стеклопакетами, с домофоном, с металлическая дверь в Фаниполь, Беларусь
Квартира со стеклопакетами, с домофоном, с металлическая дверь
Фаниполь, Беларусь
Площадь 50 м²
Этаж 4/10
Продам 56/100 долей (комната) в двухкомнатной квартире в г. Фаниполь на ул. Комсомольская, 4…
€22,472
Квартира со стеклопакетами, с домофоном, с металлическая дверь в Фаниполь, Беларусь
Квартира со стеклопакетами, с домофоном, с металлическая дверь
Фаниполь, Беларусь
Площадь 50 м²
Этаж 4/10
Продам 56/100 долей (комната) в двухкомнатной квартире в г. Фаниполь на ул. Комсомольская, 4…
€22,472
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с домофоном, с мебелью в Олехновичи, Беларусь
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с домофоном, с мебелью
Олехновичи, Беларусь
Комнаты 3
Площадь 57 м²
Этаж 4/5
Уютная трехкомнатная квартира Адрес: аг. Олехновичи, ул. Молодежная, д. 8 ❤️Представляем Ваш…
€29,868
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с домофоном, с мебелью в Олехновичи, Беларусь
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с домофоном, с мебелью
Олехновичи, Беларусь
Комнаты 3
Площадь 57 м²
Этаж 4/5
Уютная трехкомнатная квартира Адрес: аг. Олехновичи, ул. Молодежная, д. 8 ❤️Представляем Ваш…
€29,868
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с гаражом в Красное, Беларусь
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с гаражом
Красное, Беларусь
Комнаты 3
Площадь 53 м²
Этаж 1/2
Продажа 3-х комнатной квартиры в деревне Красное! Адрес: д. Красное, ул. Привокзальная, д. 6…
€21,808
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с подвалом в Молодечно, Беларусь
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с подвалом
Молодечно, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 53 м²
Этаж 2/5
Продажа просторной двухкомнатной квартиры Адрес: г. Молодечно, ул. Ясинского, д. 27 ❤️ Идеал…
€39,729
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с подвалом в Молодечно, Беларусь
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с подвалом
Молодечно, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 53 м²
Этаж 2/5
Продажа просторной двухкомнатной квартиры Адрес: г. Молодечно, ул. Ясинского, д. 27 ❤️ Идеал…
€39,729
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с мебелью, с металлическая дверь в Борисов, Беларусь
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с мебелью, с металлическая дверь
Борисов, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 57 м²
Этаж 10/10
Двухкомнатная квартира в лучшем районе г. Борисова Адрес: г. Борисов, ул. Трусова, д. 22. ❤️…
€36,979
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с мебелью, с металлическая дверь в Борисов, Беларусь
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с мебелью, с металлическая дверь
Борисов, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 57 м²
Этаж 10/10
Двухкомнатная квартира в лучшем районе г. Борисова Адрес: г. Борисов, ул. Трусова, д. 22. ❤️…
€36,979
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с мебелью в Заболотье, Беларусь
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с мебелью
Заболотье, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 53 м²
Этаж 1/2
Продается 2-комнатная квартира в аг. Заболотье Адрес: д. Заболотье, ул. Садовая, д. 5 ❤️ Дву…
€34,988
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с мебелью в Заболотье, Беларусь
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с мебелью
Заболотье, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 53 м²
Этаж 1/2
Продается 2-комнатная квартира в аг. Заболотье Адрес: д. Заболотье, ул. Садовая, д. 5 ❤️ Дву…
€34,988
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с металлическая дверь в Солигорск, Беларусь
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с металлическая дверь
Солигорск, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 47 м²
Этаж 7/9
Двухкомнатная квартира в хорошем районе! Адрес: г. Солигорск, пр-т Мира, д. 18 ❤️Продается д…
€31,764
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с металлическая дверь в Солигорск, Беларусь
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с металлическая дверь
Солигорск, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 47 м²
Этаж 7/9
Двухкомнатная квартира в хорошем районе! Адрес: г. Солигорск, пр-т Мира, д. 18 ❤️Продается д…
€31,764
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с домофоном, с металлическая дверь в Молодечно, Беларусь
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с домофоном, с металлическая дверь
Молодечно, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 44 м²
Этаж 5/5
Предлагаем Вам двухкомнатную квартиру в центре! Адрес: Молодечно, ул. Великий Гостинец д. 72…
€32,713
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с домофоном, с металлическая дверь в Молодечно, Беларусь
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с домофоном, с металлическая дверь
Молодечно, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 44 м²
Этаж 5/5
Предлагаем Вам двухкомнатную квартиру в центре! Адрес: Молодечно, ул. Великий Гостинец д. 72…
€32,713
Квартира 2 комнаты с мебелью, в центре города в Борисов, Беларусь
Квартира 2 комнаты с мебелью, в центре города
Борисов, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 33 м²
Этаж 2/2
Двухкомнатная квартира с мебелью в центре! Адрес: г. Борисов, ул. Пушкина, д. 17 ❤️ Прекрасн…
€23,231
Квартира 2 комнаты с мебелью, в центре города в Борисов, Беларусь
Квартира 2 комнаты с мебелью, в центре города
Борисов, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 33 м²
Этаж 2/2
Двухкомнатная квартира с мебелью в центре! Адрес: г. Борисов, ул. Пушкина, д. 17 ❤️ Прекрасн…
€23,231
Квартира 1 комната в Драчковский сельский Совет, Беларусь
Квартира 1 комната
Драчковский сельский Совет, Беларусь
Комнаты 1
Площадь 34 м²
Этаж 1/3
Однокомнатная квартира в 30-ти км. от МКАД Адрес: д. Дуброва, ул. Лесная, д. 1 ❤️Внимание! П…
€12,232
Квартира 1 комната со стеклопакетами, с домофоном, с мебелью в Логойск, Беларусь
Квартира 1 комната со стеклопакетами, с домофоном, с мебелью
Логойск, Беларусь
Комнаты 1
Площадь 42 м²
Этаж 4/4
 ❤️Продажа 1-комнатной квартиры с ремонтом в г. Логойске ✓ Современная 1-комнатная квартира …
€42,669
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с домофоном, с мебелью в Боровляны, Беларусь
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с домофоном, с мебелью
Боровляны, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 66 м²
Этаж 3/3
Предлагаем к продаже замечательную 2-х комнатную квартиру в уютном пригороде Минска. Кварти…
€81,544
Квартира 1 комната со стеклопакетами, с домофоном, с металлическая дверь в Лесной, Беларусь
Квартира 1 комната со стеклопакетами, с домофоном, с металлическая дверь
Лесной, Беларусь
Комнаты 1
Площадь 41 м²
Этаж 8/10
Продается 1-я квартира в аг. Лесной! ул. Александрова д. 16, 8 /10 этаж, материал стен панел…
€51,107
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, новое здание, с металлическая дверь в Копище, Беларусь
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, новое здание, с металлическая дверь
Копище, Беларусь
Комнаты 3
Площадь 56 м²
Этаж 3/9
Продается 3-х комнатная квартира в ЖК «Новая Боровая» в квартале «Калейдоскоп» Центрального …
€74,054
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с мебелью, с бытовой техникой в Старобин, Беларусь
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с мебелью, с бытовой техникой
Старобин, Беларусь
Комнаты 3
Площадь 69 м²
Этаж 1/3
  Уютная квартира в гп.Старобин по ул. Коржа Адрес: г.п. Старобин, ул. Коржа, д. 2 ❤️ 3-комн…
€28,351

Типы недвижимости в Минской Области

квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные

Параметры недвижимости в Минской Области, Беларусь

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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