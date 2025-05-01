Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Станьковский сельский Совет
  4. Жилая
  5. Квартира

Квартиры в Станьковском сельском Совете, Беларусь

Квартира Удалить
Очистить
4 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Станьково, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Станьково, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 73 м²
Этаж 2/4
Просторная квартира в Станьково: невероятное сочетание уюта и стиля! ❤️ Продается светлая и …
$59,900
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Языки общения
English, Русский
Квартира 2 комнаты в Станьково, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Станьково, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 44 м²
Этаж 5/5
Продается 2-комнатная квартира на ул. Войсковаяв д.Станьково Дзержинского р-на Год постройк…
$29,000
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Станьковский сельский Совет, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Станьковский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 68 м²
Этаж 1/2
Отличная альтернатива дачном участку - продаётся ТРЁХ КОМНАТНАЯ квартира со всеми удобствами…
$19,500
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Станьково, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Станьково, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 74 м²
Этаж 2/4
Трехкомнатная квартира расположена на комфортном втором этаже четырехэтажного кирпичного дом…
$62,400
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Станьковском сельском Совете, Беларусь

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти