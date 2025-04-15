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Квартиры в Уречье, Беларусь

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3 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Уречье, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Уречье, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 44 м²
Этаж 5/5
Продается 2-комнатная квартира в г.п. Уречье (военный городок) Любанского района. Общая площ…
$6,900
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Квартира 2 комнаты в Уречье, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Уречье, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 55 м²
Этаж 1/5
Основные характеристики: Местоположение: Квартира расположена в живописном и уютном поселк…
$12,990
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Квартира 3 комнаты в Уречье, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Уречье, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 68 м²
Этаж 1/2
К продаже предлагается 3-комнатная квартира в гп. Уречье Любанского района, по ул. Лесная. К…
$13,500
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