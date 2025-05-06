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Квартиры в Горанском сельском Совете, Беларусь

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8 объектов найдено
Квартира 1 комната в Новоселье, Беларусь
Квартира 1 комната
Новоселье, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 1/5
Продается 1-комнатная квартира по адресу: Минская обл., Минский р-н, аг. Новоселье, ул. Рожд…
$62,000
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Квартира 1 комната в Аксаковщина, Беларусь
Квартира 1 комната
Аксаковщина, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 4/5
•Когда речь идет о покупке квартиры,инфраструктура может быть одним из ключевых плюсов: 1.ря…
$40,000
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Квартира в Чачково, Беларусь
Квартира
Чачково, Беларусь
Площадь 187 м²
Продается полдома в красивом, живописном, экологически чистом месте - аг. Чачково. Очень чис…
$52,000
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Квартира 1 комната в Новоселье, Беларусь
Квартира 1 комната
Новоселье, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 2/5
Продается замечательная квартира в ближайшем пригороде Минска. По техпаспорту она однокомнат…
$60,000
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Квартира 2 комнаты в Новоселье, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Новоселье, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 66 м²
Этаж 4/5
Отличная квартира в новостройке по суперпривлекательной цене! 1000 у .е. за метр в 10 минута…
$67,000
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Квартира 4 комнаты в Горанский сельский Совет, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Горанский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 153 м²
Этаж 2/2
4-х комнатная квартира с участком земли. Продается отличный вариант для любителей комфортной…
$83,000
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Квартира 3 комнаты в Новоселье, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Новоселье, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 74 м²
Этаж 1/2
Продается трёхкомнатная квартира по адресу: Минская обл., Минский р-н, Горанский с/с, аг. Но…
$59,900
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Квартира 1 комната в Новоселье, Беларусь
Квартира 1 комната
Новоселье, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 5/5
Квартира с евроремонтом в новостройке ❤️ Представляем вашему вниманию роскошную однокомнатну…
$69,900
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