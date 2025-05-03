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Квартиры в Лошницком сельском Совете, Беларусь

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7 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Лошница, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Лошница, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 45 м²
Этаж 3/5
Продаётся 2-комнатная квартира ❤️ Хорошая двухкомнатная квартира в центре Лошнице! Адрес: аг…
$20,900
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Квартира 2 комнаты в Лошница, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Лошница, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 49 м²
Этаж 4/5
ООО « Агентство недвижимости «Центральное»УНП 192036003 Лицензия: № 02240/260, МЮ РБ, с 13.0…
$20,000
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Квартира 3 комнаты в Лошница, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Лошница, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 65 м²
Этаж 5/5
Просторная 3-ная квартира в а.г. Лошница для счастливой жизни! ❤️Светлая квартира с комнатам…
$22,900
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Квартира 2 комнаты в Лошница, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Лошница, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 41 м²
Этаж 2/2
Продается двухкомнатная квартира в центре аг. Лошница! ❤️ Представьте себе жизнь в самом сер…
$13,000
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Квартира 4 комнаты в Новосады, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Новосады, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 78 м²
Этаж 1/3
️Представляем Вашему вниманию уютную четырехкомнатную квартиру в кирпичном доме в центре ста…
$21,500
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Квартира 1 комната в Новосады, Беларусь
Квартира 1 комната
Новосады, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 31 м²
Этаж 1/2
Однокомнатная квартира в д. Новосады ❤️ Вашему вниманию предоставляется однокомнатная кварти…
$11,000
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Квартира 2 комнаты в Новосады, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Новосады, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 45 м²
Этаж 2/2
Двухкомнатная квартира  в д. Новосады ❤️  Вашему вниманию уютная двухкомнатная квартира в де…
$19,000
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Параметры недвижимости в Лошницком сельском Совете, Беларусь

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