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Квартиры в Радошковичском сельском Совете, Беларусь

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3 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Радошковичский сельский Совет, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Радошковичский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 53 м²
Этаж 1/2
Если Вы предпочитаете жить за городом, но цените уют и комфорт городской квартиры, тогда это…
$32,700
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Квартира 1 комната в Радошковичский сельский Совет, Беларусь
Квартира 1 комната
Радошковичский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 1/1
Просторная квартира с огромной кухней-студией.  д.Вазгелы Продается 1-комнатная квартира с с…
$36,000
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Квартира в Радошковичский сельский Совет, Беларусь
Квартира
Радошковичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 60 м²
В блокированном жилом доме стильная уютная квартира с огромной кухней-студией. д.Вазгелы, Ра…
$36,000
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Параметры недвижимости в Радошковичском сельском Совете, Беларусь

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