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Квартиры в Слободской сельский Совет, Беларусь

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2 объекта найдено
Квартира 4 комнаты в Слободской сельский Совет, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Слободской сельский Совет, Беларусь
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Этаж 1/2
В живописной деревне Городок, на улице Центральная, 1, расположена просторная четырехкомнатн…
$38,500
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Квартира 4 комнаты в Слободской сельский Совет, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Слободской сельский Совет, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 81 м²
Этаж 2/2
Четырёхкомнатная квартира в уютнейшем поселке Городок! ❤️ Просторная четырёхкомнатная кварти…
$29,500
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