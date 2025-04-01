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Квартиры в Мядель, Беларусь

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4 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Мядель, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Мядель, Беларусь
Число комнат 3
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 1/2
Продается двухуровневая квартира в пригороде Мяделя, в живописной деревне Бояры, расположенн…
$25,000
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Квартира 3 комнаты в Мядель, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Мядель, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 178 м²
Этаж 1/2
Прекрасное место для жизни, дом расположен в г. Мядель Большое количество лесов и озер в бли…
$75,000
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Квартира 3 комнаты в Мядель, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Мядель, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 67 м²
Этаж 1/5
Если вы ищете уютную квартиру в тихом и красивом месте, то эта предложение для вас. Продаетс…
$34,900
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Квартира 4 комнаты в Мядель, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Мядель, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 178 м²
Этаж 1/2
Прекрасное место для жизни, дом расположен в г. Мядель Большое количество лесов и озер в бли…
$75,000
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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов