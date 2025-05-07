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Квартиры в Свислочи, Беларусь

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2 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Свислочь, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Свислочь, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 51 м²
Этаж 1/9
Продается 2-хкомнатная вкартира в панельном доме 1984 г.п., Хорошее транспортное сообщение с…
$34,000
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Квартира 3 комнаты в Свислочь, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Свислочь, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 92 м²
Этаж 2/3
Продается уютная квартира в живописном районе! Предлагаем вашему вниманию светлую и простор…
$61,100
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