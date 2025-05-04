Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Демидовичский сельский Совет
  4. Жилая
  5. Квартира

Квартиры в Демидовичском сельском Совете, Беларусь

Квартира Удалить
Очистить
4 объекта найдено
Квартира 4 комнаты в Юцки, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Юцки, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 97 м²
Этаж 1/1
Продается квартира в двухквартирном кирпичном доме в д.Юцки (13 км от Дзержинска). К деревне…
$19,500
Оставить заявку
Квартира 10 комнат в Демидовичский сельский Совет, Беларусь
Квартира 10 комнат
Демидовичский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 10
Площадь 200 м²
Этаж 1/2
Совершенно новый энергоэффективный комплекс на просторном участке в живописной и экологическ…
$699,000
Оставить заявку
Квартира 5 комнат в Демидовичский сельский Совет, Беларусь
Квартира 5 комнат
Демидовичский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 5
Площадь 200 м²
Этаж 1/2
Совершенно новый энергоэффективный комплекс на просторном участке в живописной и экологическ…
$699,000
Оставить заявку
Квартира 5 комнат в Демидовичский сельский Совет, Беларусь
Квартира 5 комнат
Демидовичский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 5
Площадь 220 м²
Этаж 1/2
Продается современный благоустроенный коттедж. 100% готовность 2 этажа: 1 эт- 110 м2(3 жил к…
$179,000
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Демидовичском сельском Совете, Беларусь

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти