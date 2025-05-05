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Квартиры в Шацком сельском Совете, Беларусь

Квартира Удалить
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20 объектов найдено
Квартира 1 комната в Шацк, Беларусь
Квартира 1 комната
Шацк, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 49 м²
Этаж 9/12
Цена по запросу
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Квартира 1 комната в Шацк, Беларусь
Квартира 1 комната
Шацк, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 49 м²
Этаж 11/12
Цена по запросу
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Квартира 1 комната в Шацк, Беларусь
Квартира 1 комната
Шацк, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 11/12
Цена по запросу
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Квартира 1 комната в Шацк, Беларусь
Квартира 1 комната
Шацк, Беларусь
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Этаж 11/12
Цена по запросу
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Квартира 1 комната в Шацк, Беларусь
Квартира 1 комната
Шацк, Беларусь
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Этаж 9/12
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Шацк, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Шацк, Беларусь
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 79 м²
Этаж 9/12
Цена по запросу
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Квартира 3 комнаты в Шацк, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Шацк, Беларусь
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 124 м²
Этаж 2/12
Цена по запросу
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Квартира 4 комнаты в Шацк, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Шацк, Беларусь
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 126 м²
Этаж 9/12
Цена по запросу
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Квартира 3 комнаты в Шацк, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Шацк, Беларусь
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
Этаж 11/12
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Шацк, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Шацк, Беларусь
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
Этаж 11/12
Цена по запросу
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Квартира 3 комнаты в Шацк, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Шацк, Беларусь
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 124 м²
Этаж 2/12
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Шацк, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Шацк, Беларусь
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Этаж 2/12
Цена по запросу
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Квартира 1 комната в Шацк, Беларусь
Квартира 1 комната
Шацк, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 49 м²
Этаж 9/12
Цена по запросу
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Квартира 3 комнаты в Шацк, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Шацк, Беларусь
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 124 м²
Этаж 9/12
Цена по запросу
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Квартира 3 комнаты в Шацк, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Шацк, Беларусь
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Этаж 2/12
Цена по запросу
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Квартира 4 комнаты в Шацк, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Шацк, Беларусь
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 126 м²
Этаж 11/12
Цена по запросу
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Квартира 4 комнаты в Шацк, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Шацк, Беларусь
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 126 м²
Этаж 9/12
Цена по запросу
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Квартира 3 комнаты в Шацк, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Шацк, Беларусь
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
Этаж 9/12
Цена по запросу
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Квартира в Шацк, Беларусь
Квартира
Шацк, Беларусь
Площадь 93 м²
Продается полдома, в агрогородке Шацк.  Отапливается дом электричеством по льготному тарифу.…
$14,900
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Квартира 3 комнаты в Шацк, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Шацк, Беларусь
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 124 м²
Этаж 9/12
Цена по запросу
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Параметры недвижимости в Шацком сельском Совете, Беларусь

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