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Квартиры в Пригородном сельском Совете, Беларусь

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4 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Старо-Борисов, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Старо-Борисов, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 52 м²
Этаж 1/1
Продаётся комната в 3-х комнатной квартире ❤️ Продается комната 16 кв.м. в уютной 3-хкомнатн…
$10,000
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Квартира 2 комнаты в Пригородный сельский Совет, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Пригородный сельский Совет, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 45 м²
Этаж 1/5
ВНИМАНИЕ! Продам 2-комн.квартиру по ул.Серебренникова, 10. Квартира светлая, чистая, тёплая!…
$34,500
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Квартира 2 комнаты в Углы, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Углы, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 49 м²
Этаж 2/3
Продаётся светлая, чистая квартира в районе д. Углы, ул. ДСУ-25.Полностью готова к проживани…
$29,000
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Квартира 3 комнаты в Углы, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Углы, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 61 м²
Этаж 1/1
Просторная квартира с участком и гаражом ❤️Уютная квартира в блокированном доме - отличное р…
$31,800
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Центр международной недвижимости Моя 7Я
Языки общения
English, Русский
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