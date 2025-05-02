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Квартиры в Червене, Беларусь

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9 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Червень, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Червень, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 117 м²
Этаж 2/2
Продаётся 2х комнатная квартира в блокированном жилом доме. Мы предлагаем вам ознакомиться с…
$41,900
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Квартира 3 комнаты в Червень, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Червень, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 68 м²
Этаж 3/3
Чистая и ухоженная, уютная и теплая 3-я квартира в лучшем районе г. Червеня по ул. Барыкина,…
$44,990
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Квартира 1 комната в Червень, Беларусь
Квартира 1 комната
Червень, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 1/2
Однокомнатная квартира в центре ❤️ Уютная однокомнатная квартира в центре города Червень – и…
$21,000
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Квартира 3 комнаты в Червень, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Червень, Беларусь
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 79 м²
Этаж 1/1
В сердце уютного города Червень, на улице Горбачева, 36, расположена просторная трехкомнатна…
$28,000
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Квартира 3 комнаты в Червень, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Червень, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 68 м²
Этаж 1/2
Просторная благоустроенная 3-х комн. квартира в кирпичном доме в самом центре г. Червеня по …
$38,000
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Квартира 3 комнаты в Червень, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Червень, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 71 м²
Этаж 2/2
Просторная благоустроенная 3-х комн. квартира в престижном доме в самом центре г. Червеня по…
$47,000
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Квартира 3 комнаты в Червень, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Червень, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 79 м²
Этаж 1/1
В сердце уютного города Червень, на улице Горбачева, 36, расположена просторная трехкомнатна…
$28,000
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Квартира 2 комнаты в Червень, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Червень, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 48 м²
Этаж 1/1
2-комнатная квартира в центре ❤️ Квартира в блокированном доме под реконструкцию в уютном го…
$24,900
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Языки общения
English, Русский
Квартира 3 комнаты в Червень, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Червень, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 65 м²
Этаж 3/4
Номер договора с агентством 9/2 от 2025-04-09
$37,990
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