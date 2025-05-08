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Продажа квартир-студий в Беларуси

Минская область
5
Боровлянский сельский Совет
5
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8 объектов найдено
Студия 1 комната в Гродно, Беларусь
Студия 1 комната
Гродно, Беларусь
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 11/11
Однокомнатная квартира в обжитой новостройке, с прекрасным обзором с 11 этажа нарядной высот…
$58,000
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Студия 1 комната в Гродно, Беларусь
Студия 1 комната
Гродно, Беларусь
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 14/19
В квартире сделан дизайнерский ремонт из высококачественных материалов. Встроенная бытовая т…
$80,000
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Студия в Копище, Беларусь
Студия
Копище, Беларусь
Площадь 78 м²
Количество этажей 16
При покупке квартиры – парковочное место в подарок! Подробнее на сайте: www.sit.by/bcprem…
$93,480
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Студия 1 комната в Копище, Беларусь
Студия 1 комната
Копище, Беларусь
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Количество этажей 8
Акция! Только первым 20 покупателям стоимость бизнес - апартаментов по сниженной цене + маши…
$36,370
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Студия 1 комната в Мачулищи, Беларусь
Студия 1 комната
Мачулищи, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 28 м²
Этаж 2/5
$32,698
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Студия 1 комната в Копище, Беларусь
Студия 1 комната
Копище, Беларусь
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Количество этажей 8
Акция! Только первым 20 покупателям стоимость бизнес - апартаментов по сниженной цене + маши…
$36,820
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Студия в Копище, Беларусь
Студия
Копище, Беларусь
Площадь 76 м²
Количество этажей 16
При покупке квартиры – парковочное место в подарок! Подробнее на сайте: www.sit.by/bcprem…
$91,080
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Студия в Копище, Беларусь
Студия
Копище, Беларусь
Площадь 66 м²
Количество этажей 16
При покупке квартиры – парковочное место в подарок! Подробнее на сайте: www.sit.by/bcprem…
$66,400
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Параметры недвижимости в Беларуси

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