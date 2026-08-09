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Жилье в Марке, Италия

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Porto Recanati
7
Сан-Бенедетто-дель-Тронто
7
SantElpidio a Mare
7
Мачерата
4
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102 объекта найдено
Квартира 4 комнаты в Montemonaco, Италия
Квартира 4 комнаты
Montemonaco, Италия
Число комнат 4
Площадь 45 м²
Квартира на первом этаже в здании только две квартиры гостиная спальня и ванная балкон Черда…
$58,131
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Дом 9 комнат в Massa Fermana, Италия
Дом 9 комнат
Massa Fermana, Италия
Число комнат 9
Площадь 270 м²
Отдельный дом на трех уровнях около 90 квадратных метров каждый. На первом этаже гостиная с …
$81,384
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Дом 16 комнат в Montottone, Италия
Дом 16 комнат
Montottone, Италия
Число комнат 16
Площадь 450 м²
Фермерский дом будет восстановлен с хорошей структурой воздушного пространства из старого ки…
Цена по запросу
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TekceTekce
Дом 6 комнат в SantElpidio a Mare, Италия
Дом 6 комнат
SantElpidio a Mare, Италия
Число комнат 6
Площадь 80 м²
Ремонт дома в Старом городе Три уровня по 25 квадратных метров каждая площадь в нескольких м…
$34,879
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Вилла 40 комнат в Offida, Италия
Вилла 40 комнат
Offida, Италия
Число комнат 40
Площадь 1 000 м²
Вилла на трех уровнях более 1000 м2 с 40 номерами 9 ванными комнатами 13 спальнями, высокока…
Цена по запросу
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Дом 13 комнат в Cessapalombo, Италия
Дом 13 комнат
Cessapalombo, Италия
Число комнат 13
Площадь 450 м²
Дом для ремонта в панорамном и уединенном. Каменное сооружение Земля 4:00 акров с частным пл…
$93,010
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Квартира 6 комнат в Montappone, Италия
Квартира 6 комнат
Montappone, Италия
Число комнат 6
Площадь 120 м²
Квартира на первом этаже в кондоминиуме всего из двух единиц. Независимый вход с частным дво…
$116,262
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Вилла 6 комнат в Fano, Италия
Вилла 6 комнат
Fano, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 770 м²
BG-CC1118. Продается вилла конца 19 века площадью 450 кв.мВ престижной зоне Фано (Марке), с …
$4,39 млн
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Дом 8 комнат в Camporotondo di Fiastrone, Италия
Дом 8 комнат
Camporotondo di Fiastrone, Италия
Число комнат 8
Площадь 180 м²
Номер ссылки: N663 (R) Имущественное имя: Casa Rotondo Местоположение: В деревне Горо…
$81,384
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Квартира 9 комнат в Grottammare, Италия
Квартира 9 комнат
Grottammare, Италия
Число комнат 9
Площадь 214 м²
Чердак расположен на третьем этаже без лифта, все обставлены в хорошем состоянии. Состоит из…
Цена по запросу
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Дом 17 комнат в Falerone, Италия
Дом 17 комнат
Falerone, Италия
Число комнат 17
Площадь 400 м²
Большой отремонтированный дом с большим качеством аксессуаров рядом (для ремонта) Трехэтажны…
Цена по запросу
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Дом 15 комнат в Massa Fermana, Италия
Дом 15 комнат
Massa Fermana, Италия
Число комнат 15
Площадь 300 м²
Справочный номер: N1185 Оригинальное название: Casa Alfa Местонахождение: В стране Город / Г…
$110,449
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Дом 8 комнат в Мачерата, Италия
Дом 8 комнат
Мачерата, Италия
Число комнат 8
Площадь 180 м²
Панорамный коттедж в уединенном месте рядом со структурой города в хорошем состоянии. Земля …
$232,525
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Дом в Civitanova Marche, Италия
Дом
Civitanova Marche, Италия
Площадь 900 м²
Сельскохозяйственное оборудование ( номер 3 ) до неровной концессии ( истекает через два год…
Цена по запросу
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Дом 9 комнат в SantElpidio a Mare, Италия
Дом 9 комнат
SantElpidio a Mare, Италия
Число комнат 9
Площадь 206 м²
Дом в старом городе на трех уровнях Первый этаж и чердак с двумя комнатами ванная комната и …
$174,393
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Квартира 5 комнат в Monte Vidon Corrado, Италия
Квартира 5 комнат
Monte Vidon Corrado, Италия
Число комнат 5
Площадь 80 м²
Квартира с собственным входом на первом этаже с гостиной две спальни ванная комната (возможн…
Цена по запросу
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Квартира 5 комнат в SantElpidio a Mare, Италия
Квартира 5 комнат
SantElpidio a Mare, Италия
Число комнат 5
Площадь 70 м²
Квартира на первом этаже площадью около 70 квадратных метров с внешним асфальтированным внут…
$69,757
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Квартира 4 комнаты в Montottone, Италия
Квартира 4 комнаты
Montottone, Италия
Число комнат 4
Площадь 60 м²
Ссылочный номер: N1356 Название недвижимости: Casa Marino Расположение: в стране Город / …
Цена по запросу
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Вилла 5 комнат в Сан-Бенедетто-дель-Тронто, Италия
Вилла 5 комнат
Сан-Бенедетто-дель-Тронто, Италия
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 300 м²
BG-AH08U . Эксклюзивная и роскошная вилла, Сан-Бенедетто-дель-ТронтоЭксклюзивный и роскошный…
$1,76 млн
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Red Feniks Montenegro
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Дом 18 комнат в Porto Recanati, Италия
Дом 18 комнат
Porto Recanati, Италия
Число комнат 18
Площадь 540 м²
Каменная строительная площадка в деревне. Состоит из более смежных зданий, находится на трех…
Цена по запросу
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Дом 14 комнат в Campofilone, Италия
Дом 14 комнат
Campofilone, Италия
Число комнат 14
Площадь 300 м²
Casale море 300 кв.м. с зависимостью 30 кв.м. и земли около 2,0 га с оливковыми и сосновыми …
$424,357
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Дом 13 комнат в San Ginesio, Италия
Дом 13 комнат
San Ginesio, Италия
Число комнат 13
Площадь 450 м²
Отдельный дом 50-х годов с 15 тысячами квадратных метров плоской земли частично лесистый. Тр…
$287,930
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Дом 12 комнат в Caldarola, Италия
Дом 12 комнат
Caldarola, Италия
Число комнат 12
Площадь 210 м²
Номер ссылки: N931 (R) Имущественное имя: Арена Casa Местоположение: В деревне Город/…
$81,384
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Вилла 5 комнат в Acquaviva Picena, Италия
Вилла 5 комнат
Acquaviva Picena, Италия
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 400 м²
BG-ABIV5801U . Роскошная вилла недалеко от города AcquavivaСовременная вилла с потрясающим в…
$2,29 млн
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Дом в Lapedona, Италия
Дом
Lapedona, Италия
Площадь 5 000 м²
Площадь здания, состоящая из пяти лотов площадью около 1000 м2 каждый с широким видом на мор…
Цена по запросу
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Дом 12 комнат в San Severino Marche, Италия
Дом 12 комнат
San Severino Marche, Италия
Число комнат 12
Площадь 280 м²
Сельский дом на двух уровнях ( 100 + 100 ) м восстановлен с дополнительной кладкой 40 квадра…
Цена по запросу
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Вилла 5 комнат в Monteprandone, Италия
Вилла 5 комнат
Monteprandone, Италия
Число комнат 5
Количество спален 4
BG-AH05U . Красивая дом на холмах MonteprandoneКрасивый дом на холмах Monteprandone, в 10 км…
$2,34 млн
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Вилла 5 комнат в Сан-Бенедетто-дель-Тронто, Италия
Вилла 5 комнат
Сан-Бенедетто-дель-Тронто, Италия
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 300 м²
BG-V5602U. Вилла на первой линии в Сан-Бенедетто-дель-ТронтоСемейный дом, расположен на перв…
$1,93 млн
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Дом 10 комнат в Porto Recanati, Италия
Дом 10 комнат
Porto Recanati, Италия
Число комнат 10
Площадь 350 м²
Хорошо сделанный фермерский дом для ремонта с различными аксессуарами. Старая кирпичная конс…
$138,206
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Таунхаус 10 комнат в Lapedona, Италия
Таунхаус 10 комнат
Lapedona, Италия
Число комнат 10
Площадь 270 м²
Отдельный полуоткрытый (внутренне недостроенный) с продажами в морской стороне, состоящий из…
Цена по запросу
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