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Сан-Бенедетто-дель-Тронто
8
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Дом 32 комнаты
Сан-Бенедетто-дель-Тронто, Италия
32
1 600 м²
Здание в центре идеально подходит для предприятий ( для преобразования в квартиры ). Объем 4…
Цена по запросу
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Дом 8 комнат
Massa Fermana, Италия
8
250 м²
Отремонтированный фермерский дом с земельным участком 10 га. Суд около 3000 м2 огорожен. Пер…
€230,000
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Квартира 4 спальни
Асколи-Пичено, Италия
8
3
218 м²
€390,000
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Вилла 16 комнат
Civitanova Marche, Италия
16
550 м²
Ссылочный номер: N622 Название недвижимости: Casa Gelso Расположение: в стране Город / Го…
Цена по запросу
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Дом 6 комнат
Montottone, Италия
6
160 м²
Ссылочный номер: N622 Название недвижимости: Casa Gelso Расположение: в стране Город / Го…
Цена по запросу
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Вилла 16 комнат
Сан-Бенедетто-дель-Тронто, Италия
16
500 м²
Квартира в историческом центре на втором этаже без лифта в здании всего из трех квартир с от…
Цена по запросу
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Квартира 4 комнаты
Montottone, Италия
4
80 м²
Ссылочный номер: N1356 Название недвижимости: Casa Marino Расположение: в стране Город / …
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни
Сан-Бенедетто-дель-Тронто, Италия
3
60 м²
BG-ABI24497U. Квартира на первом этаже, с отдельным входом в Сан-Бенедетто-дель-ТронтоКварти…
€98,000
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Агентство
Red Feniks
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Вилла 5 спален
Fano, Италия
6
770 м²
BG-CC1118. Продается вилла конца 19 века площадью 450 кв.мВ престижной зоне Фано (Марке), с …
€3,75 млн
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Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
Вилла 5 спален
Пезаро, Италия
6
600 м²
BG-CC1089. Вилла с видом на Адриатическое мореВ Марке, Пезаро: в очень красивом, ландшафтном…
€1,82 млн
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Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
Вилла
Marotta, Италия
1 800 м²
BG-CC1100. Красивая вилла не далеко от Адриатического побережья и города МароттаИталия, реги…
€3,75 млн
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Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
Вилла 3 спальни
Sirolo, Италия
4
240 м²
BG-HICONS20U . Вилла с видом на море, Нумана, МаркеПолностью отремонтированная вилла в 2007 …
€1,35 млн
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Red Feniks
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Вилла 4 спальни
Monteprandone, Италия
5
BG-AH05U . Красивая дом на холмах MonteprandoneКрасивый дом на холмах Monteprandone, в 10 км…
€2,00 млн
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Red Feniks
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Вилла 5 спален
Civitanova Marche, Италия
6
10 200 м²
BG-ABIV5401U . Древняя вилла в Порто Сан ЭльпидиоВилла 1780 года в Порто Сан Эльпидио, в 8 к…
€2,20 млн
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Вилла 4 спальни
Сан-Бенедетто-дель-Тронто, Италия
5
300 м²
BG-AH08U . Эксклюзивная и роскошная вилла, Сан-Бенедетто-дель-ТронтоЭксклюзивный и роскошный…
€1,50 млн
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Вилла 5 спален
Сан-Бенедетто-дель-Тронто, Италия
6
450 м²
BG-ABIV5601U . Роскошная вилла в средиземноморском стиле, Сан-Бенедетто-дель-TронтоРоскошная…
€3,00 млн
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Вилла 4 спальни
Acquaviva Picena, Италия
5
400 м²
BG-ABIV5801U . Роскошная вилла недалеко от города AcquavivaСовременная вилла с потрясающим в…
€1,95 млн
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Вилла 5 спален
Case di Coccia, Италия
6
850 000 м²
BG-ABIV5201U . Старый дом в Марина-дель-ТронтоСтарый дом в Марина-дель-Тронто, 15 км от Альб…
€1,75 млн
1
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Вилла 4 спальни
Сан-Бенедетто-дель-Тронто, Италия
5
300 м²
BG-V5602U. Вилла на первой линии в Сан-Бенедетто-дель-ТронтоСемейный дом, расположен на перв…
€1,65 млн
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Вилла 5 спален
Castorano, Италия
6
2 000 м²
BG-V5101U. Древний епископский дворец в Колли-дель-ТронтоДревний епископский дворец в Колли-…
€2,10 млн
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Вилла 5 спален
Сенигаллия, Италия
6
1 078 м²
BG-V6001N . Эксклюзивная вилла с прекрасным видом на мореЭксклюзивная вилла, расположенная н…
€2,80 млн
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Вилла 2 спальни
Сан-Бенедетто-дель-Тронто, Италия
3
200 м²
EC-181219-5. Вилла в городе КолоннеллаВилла в городе Колоннелла всего в пяти минутах от пляж…
€275,000
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Вилла 1 спальня
Tavullia, Италия
2
80 м²
ARH-180220-4. Двухэтажный дом в самом сердце небольшого средневекового городка ПиччаноЦена с…
€89,000
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Red Feniks
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Дом 9 комнат
Montappone, Италия
9
250 м²
Кирпичный фермерский дом с 2,30 га земли с южной экспозицией. Общее состояние должно быть пе…
Цена по запросу
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Вилла с видом на море
Марке, Италия
Италия Марке Престижная современная вилла Абсолютно но…
€5,00 млн
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Квартира 7 комнат с Spalni
Мачерата, Италия
7
130 м²
Квартира 130 кв.м на втором этаже с лифтом три спальни ванная комната кухня двухместный шкаф…
Цена по запросу
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Квартира 5 комнат с Spalni
Сан-Бенедетто-дель-Тронто, Италия
5
80 м²
Второй ряд морской квартиры 80 квадратных метров будет рассмотрен внутренне Поднятый первый …
Цена по запросу
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Дом
Campofilone, Италия
3 000 м²
Участок под застройку площадью 3000 кв.м. с широким видом на море и двойным доступом. Возмож…
Цена по запросу
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Дом 11 комнат с Spalni
Montappone, Италия
11
400 м²
Отремонтированный дом в главном здании (достраивается пристройка и смежный аксессуар) Год 20…
Цена по запросу
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Дом 8 комнат
Morichella, Италия
8
300 м²
Сельский дом в хорошем состоянии с закрытым внутренним двором около 5000 кв.м. Структура из …
Цена по запросу
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