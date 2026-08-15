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Земельные участки в Италии

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140 объектов найдено
Участок земли в Unione dei comuni Valle del Savio, Италия
Участок земли
Unione dei comuni Valle del Savio, Италия
Площадь 2 800 000 м²
Земельный участок площадью более 280,00 га, закрытые ворота фермы с частной дорогой и оборуд…
Цена по запросу
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Участок земли в Терни, Италия
Участок земли
Терни, Италия
Площадь 500 000 м²
Земельный участок площадью 50,00 га в одном корпусе которого 30,00 ровный и 20,00 в средних …
Цена по запросу
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Участок земли в Терни, Италия
Участок земли
Терни, Италия
Площадь 53 500 м²
Недавно построенные апартаменты с видом на море. Ванная комната с двумя спальнями, гостиная …
Цена по запросу
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Участок земли в Терни, Италия
Участок земли
Терни, Италия
Площадь 400 000 м²
Сельский дом будет восстановлен или снесен и перестроен (даже в другом месте). Земля площадь…
$255,777
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Участок земли в Massa Fermana, Италия
Участок земли
Massa Fermana, Италия
Площадь 195 000 м²
Как правило, холмистая местность в значительной степени культивируется (пахотная земля) с 5,…
$232,525
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Участок земли в Porto Recanati, Италия
Участок земли
Porto Recanati, Италия
Площадь 130 000 м²
Земля площадью около 13,00 га на очень нежном холме в доминирующем положении с легким доступом
Цена по запросу
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Участок земли в Moltrasio, Италия
Участок земли
Moltrasio, Италия
Эксклюзивный участок земли в Мольтразио, площадью около 1700 м2, с редким и полностью одобре…
$3,13 млн
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Участок земли в Терни, Италия
Участок земли
Терни, Италия
Площадь 20 000 м²
Земля 2,0 га на холмистом лесу
$9,214
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Участок земли в Терни, Италия
Участок земли
Терни, Италия
Число комнат 16
Площадь 120 000 м²
Размещение туристов на суше в оазисе площадью 12 гектаров в тихом тихом районе и идеальный о…
$465,049
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Участок земли в Терни, Италия
Участок земли
Терни, Италия
Площадь 60 000 м²
Земля 6,0 га с хорошей экспозицией легкий доступ (смежная дорога) вариант жилой дом с двумя …
Цена по запросу
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Участок земли в Терни, Италия
Участок земли
Терни, Италия
Площадь 220 000 м²
34,00 акров земли, прилегающей к главной дороге на две части по 26,00 и 8,00 гектаров, из ни…
$116,262
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Участок земли в Терни, Италия
Участок земли
Терни, Италия
Площадь 70 000 м²
Земля 7,0 га в холме Большой доступ (возможность аксессуаров ферма и дом для ремонта частично)
$127,889
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Участок земли в Montefortino, Италия
Участок земли
Montefortino, Италия
Площадь 1 490 000 м²
Компания из 149.00 га, из которых 90.00 га лесная, 30.00 га пахотная 20:00 пахотная га в час…
Цена по запросу
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Участок земли в Кальяри, Италия
Участок земли
Кальяри, Италия
Площадь 600 000 м²
Сельский дом отремонтирован в 2004 году и состоит из трех жилых единиц примерно на 200 м2. С…
Цена по запросу
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Участок земли в Grottammare, Италия
Участок земли
Grottammare, Италия
Площадь 870 000 м²
Земля 6000 квадратных метров на равнинах
Цена по запросу
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Участок земли в Monte Vidon Corrado, Италия
Участок земли
Monte Vidon Corrado, Италия
Площадь 100 000 м²
10,0 га земли в безмятежных холмах с отличным доступом (вариант коттеджа будет отремонтирован)
$162,767
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Участок земли в Терни, Италия
Участок земли
Терни, Италия
Площадь 12 000 м²
Земля чуть менее 12 тысяч м2 на нежном холме и иногда плоская с юго-западной экспозицией с н…
$17,439
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Участок земли в Porto Recanati, Италия
Участок земли
Porto Recanati, Италия
Площадь 55 000 м²
Земля площадью около 5,50 га на нежном холме с хорошей экспозицией и удобным доступом
Цена по запросу
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Участок земли в Терни, Италия
Участок земли
Терни, Италия
Площадь 32 000 м²
Земля площадью 3,2 гектара с 200 вишневыми деревьями (11 лет) и 100 соснами, а также другими…
$174,393
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Участок земли в Терни, Италия
Участок земли
Терни, Италия
Площадь 42 000 м²
Обычно холмистая земля площадью 42 000 квадратных метров для пахотных земель, обращенных на …
$48,830
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Участок земли в Ripatransone, Италия
Участок земли
Ripatransone, Италия
Площадь 900 000 м²
Квартира на первом этаже около 100 квадратных метров с качественной отделкой. Две спальни, д…
Цена по запросу
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Участок земли в Предаццо, Италия
Участок земли
Предаццо, Италия
Инвестиционная возможность в Доломитах – Masi di Cavalele, Val di Fiemme Ищете уникальный…
$1,16 млн
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Участок земли в Терни, Италия
Участок земли
Терни, Италия
Площадь 120 000 м²
Земля площадью около 12,00 гектаров в сладком и среднем холме с северным и северо-западным в…
Цена по запросу
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Участок земли в Терни, Италия
Участок земли
Терни, Италия
Площадь 3 600 000 м²
Земля площадью 360,00 га, из которых 160 пастбищ и 200 лесных. Одно тело. Есть шесть фермерс…
Цена по запросу
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Участок земли в Lapedona, Италия
Участок земли
Lapedona, Италия
Площадь 100 000 м²
Земельные участки с основной платой за размещение Площадь застройки 1500 кв.м (4500 кв. М.) …
Цена по запросу
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Участок земли в Терни, Италия
Участок земли
Терни, Италия
Площадь 80 000 м²
Плоская орошаемая земля площадью около 8,0 га большой дорожный фасад - легкий доступ - высок…
Цена по запросу
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Участок земли в Терни, Италия
Участок земли
Терни, Италия
Площадь 150 000 м²
Земля 15,00 га равнина и ирригация Great Casale доступ на двух чердачных этажах в хорошем со…
$460,687
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Участок земли в Терни, Италия
Участок земли
Терни, Италия
Площадь 180 000 м²
Полностью ровная местность для сельского хозяйства и размещения с прудами и двумя фермерским…
Цена по запросу
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Участок земли в Терни, Италия
Участок земли
Терни, Италия
Площадь 170 000 м²
Земля площадью около 17,00 гектаров в среднем холме с северо-западной экспозицией пахотных з…
Цена по запросу
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Участок земли в Терни, Италия
Участок земли
Терни, Италия
Площадь 85 000 м²
Отремонтированная квартира на 4-м. Этаж с лифтом, гостиная с кухней, ванная комната, двухмес…
Цена по запросу
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