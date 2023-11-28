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Италия
Земельные участки
Земельные участки в Италии
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112 объектов найдено
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Земельные участки
Италия
50 000 м²
В продаже инвестиционный проект в Ломбардии по реализации престижного жилого комплекса с вид…
€5,00 млн
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Земельные участки 2 комнаты с Passaggio Pedonale, с Passaggio Automobilistico
Villanuova sul Clisi, Италия
2
150 м²
В местечке Меццане, расположенном на живописном склоне холма в районе городка Виллануова-сул…
€200,000
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Земельные участки 5 комнат
San Felice del Benaco, Италия
5
1 800 м²
Плоский участок под застройку, уже урбанизированный и огороженный, с заранее подготовленным …
€235,000
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Земельные участки
Терни, Италия
320 000 м²
Земля 32,00 га в пологих и средних холмах с множественными воздействиями и в основном пахотн…
Цена по запросу
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Земельные участки 5 комнат
San Felice del Benaco, Италия
5
1 300 м²
В Сан-Феличе-дель-Бенако, в очень тихом районе, окруженном зеленью, мы предлагаем для продаж…
€180,000
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Земельные участки 10 комнат
San Felice del Benaco, Италия
10
1 075 м²
В самом сердце Вальтенези, в местечке Парадизо в Сан-Феличе-дель-Бенако, находится этот прек…
€350,000
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Земельные участки 1 комната
Lonato del Garda, Италия
1
1 200 м²
Предлагаем к продаже участок под застройку площадью около 1300 кв.м. с уже утвержденным прое…
€500,000
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Земельные участки
Терни, Италия
220 000 м²
Земля 22,00 га на средних холмах с юго-западной экспозицией. В основном пахотные земли, паст…
Цена по запросу
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Земельные участки
Мачерата, Италия
15 000 м²
Land of 1.50 hectares with olive grove and spring with water a stone's throw from the sferisterio
€50,000
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Земельные участки
Терни, Италия
930 000 м²
Land of about 93.00 hectares typically hilly with different exposures. Arable part about 70 …
Цена по запросу
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Земельные участки
Porto Recanati, Италия
130 000 м²
Земля около 13,00 га на очень нежном холме в доминирующем положении с легким доступом
Цена по запросу
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Земельные участки
Porto Recanati, Италия
55 000 м²
Земля около 5,50 га на пологом холме с хорошей экспозицией и удобным доступом
Цена по запросу
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Земельные участки 7 спален с теннисным кортом, с Aria Condizionata, с Ingresso Indipendente
Sant Ambrogio di Valpolicella, Италия
14
531 м²
В районе Вальполичелла Классико, мы предлагаем к продаже изысканный фермерский дом, полность…
€5,20 млн
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Земельные участки
Сан-Бенедетто-дель-Тронто, Италия
870 000 м²
Земля 6000 квадратных метров на равнинах
Цена по запросу
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Земельные участки 12 комнат
Camporotondo di Fiastrone, Италия
12
430 000 м²
Дом отдыха в красивом месте, полностью отремонтированный на 7000 квадратных метров земли усл…
Цена по запросу
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Земельные участки
Терни, Италия
53 500 м²
Недавно построенные апартаменты с видом на море. Ванная комната с двумя спальнями, гостиная …
Цена по запросу
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Земельные участки
Терни, Италия
400 000 м²
Отдельно стоящий дом в довольно хорошем состоянии со всеми услугами аксессуаров 45 кв.м. С в…
Цена по запросу
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Земельные участки
Терни, Италия
140 000 м²
Ссылочный номер: N1582Название недвижимости: Casa PicchioРасположение: в странеГород / Город…
Цена по запросу
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Земельные участки
Rocca San Casciano, Италия
2 600 000 м²
Сельский дом отремонтирован в 2004 году и состоит из трех жилых единиц примерно на 200 м2. С…
Цена по запросу
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Земельные участки
Терни, Италия
4 000 000 м²
Одноместный дом в панорамном месте на окраине. Первый этаж с двойным гаражом. Первый этаж с …
Цена по запросу
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Земельные участки 11 комнат
Терни, Италия
11
510 000 м²
Ссылочный номер: N1125 ( I ) Название недвижимости: Casa Ilo Расположение: в деревне Город: …
Цена по запросу
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Земельные участки
Терни, Италия
270 000 м²
Сертифицированная органическая ферма с 18 гектарами земли ( Возможность аннексировать еще 7 …
Цена по запросу
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Земельные участки
Терни, Италия
180 000 м²
Полностью ровная местность для сельского хозяйства и размещения с прудами и двумя фермерским…
Цена по запросу
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Земельные участки
Терни, Италия
Одноместный дом в небольшой деревне в панорамном месте 1 км от центра Первый этаж с гостиной…
Цена по запросу
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Земельные участки
Терни, Италия
450 000 м²
Квартира жилая P.1 ° анг. хлопок. комната спальня ванная комната гараж балкон
Цена по запросу
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Земельные участки 16 комнат
Терни, Италия
16
200 000 м²
Дом отдыха в красивом месте, полностью отремонтированный на 7000 квадратных метров земли усл…
Цена по запросу
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Земельные участки
Терни, Италия
400 000 м²
Фермерский дом будет восстановлен в пригороде на двух этажах плюс аксессуары для лофта, смеж…
Цена по запросу
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Земельные участки
Терни, Италия
70 000 м²
Тартуфогенская земля около 7,0 га в 7 км от очаровательного положения Асколи-Пичено
Цена по запросу
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Земельные участки
Терни, Италия
300 000 м²
Земля около 30,00 га, из которых около 16,00 пахотных земель, остальная часть леса и пастбищ…
Цена по запросу
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Земельные участки
Терни, Италия
120 000 м²
Земля около 12,00 га в сладком и среднем холме с северной и северо-западной экспозицией. При…
Цена по запросу
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