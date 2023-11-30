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Жильё в Lonato del Garda, Италия
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46 объектов найдено
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Пентхаус 3 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Lonato del Garda, Италия
8
2
200 м²
Этот необыкновенный пентхаус расположен в эксклюзивной резиденции с бассейном в Паденге, одн…
€950,000
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Квартира 4 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata
Lonato del Garda, Италия
6
3
203 м²
Паденьге суть Гарда. Прямо у озера, всего в нескольких метрах от набережной, ведущей из горо…
€2,20 млн
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Квартира 3 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata
Lonato del Garda, Италия
4
3
200 м²
Паденьге суть Гарда. Прямо у озера, всего в нескольких метрах от набережной, ведущей из горо…
€1,90 млн
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Квартира 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Lonato del Garda, Италия
4
3
134 м²
Мы предлагаем к продаже замечательную трехкомнатную квартиру в престижной резиденции с бассе…
€599,000
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Квартира 1 спальня с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Passaggio Pedonale
Lonato del Garda, Италия
2
1
81 м²
В ближайшее время построенном здании, состоящем всего из 4 квартир, в жилом районе, окруженн…
€169,000
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Квартира 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Passaggio Pedonale
Lonato del Garda, Италия
3
1
140 м²
В ближайшее время построенном здании, состоящем всего из 4 квартир, в жилом районе, окруженн…
€277,000
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Квартира 2 спальни
Lonato del Garda, Италия
3
1
122 м²
В ближайшее время построенном здании, состоящем всего из 4 квартир, в жилом районе, окруженн…
€254,000
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Квартира 3 спальни
Lonato del Garda, Италия
4
2
145 м²
В ближайшее время построенном здании, состоящем всего из 4 квартир, в жилом районе, окруженн…
€298,000
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Квартира 3 спальни
Lonato del Garda, Италия
4
2
194 м²
В ближайшее время построенном здании, состоящем всего из 4 квартир, в жилом районе, окруженн…
€339,000
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Квартира 2 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata
Lonato del Garda, Италия
3
2
95 м²
В окружении зелени с открытым видом, в красивой сельской местности , на небольшом расстоянии…
€288,000
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Квартира 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Lonato del Garda, Италия
5
2
189 м²
В очаровательном уголке холмов Паденге-суль-Гарда расположилась резиденция "Aquarama", недав…
€950,000
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Квартира 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Lonato del Garda, Италия
5
2
167 м²
В очаровательном уголке холмов Паденге-суль-Гарда расположилась резиденция "Aquarama", недав…
€890,000
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Пентхаус 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Lonato del Garda, Италия
5
2
158 м²
В очаровательном уголке холмов Паденге-суль-Гарда расположилась резиденция "Aquarama", недав…
€1,15 млн
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Вилла 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Lonato del Garda, Италия
8
210 м²
Эта современная и изысканная вилла расположена на участке площадью около 1200 кв.м., в жилом…
€1,20 млн
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Квартира 2 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata
Lonato del Garda, Италия
3
2
120 м²
В холмистой местности, у ворот Дезенцано-дель-Гарда, рядом с хорошей транспортной развязкой,…
€370,000
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Вилла 3 спальни с бассейном
Lonato del Garda, Италия
4
320 м²
GA-V001559. Превосходная вилла с видом на озеро в Лонато-дель-ГардаРасположенная в элегантно…
€1,85 млн
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Агентство
Red Feniks
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Вилла 4 спальни
Lonato del Garda, Италия
5
330 м²
GA-V001120. Престижная вилла в LonatoУ ворот Дезенцано д / г в холмистой местности, в окруже…
€750,000
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Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
Вилла 5 спален
Lonato del Garda, Италия
6
300 м²
GA-V000493. Красивый прекрасно отреставрированный дом в LonatoПогруженный в зеленую сельску…
€790,000
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Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
Вилла 3 спальни
Lonato del Garda, Италия
4
150 м²
GA-V001192. Террасный дом с частным садом в LonatoВ нескольких минутах ходьбы от центра Lona…
€260,000
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Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
Вилла 5 спален
Lonato del Garda, Италия
6
450 м²
GA-V001329. ВИЛЛА ВОЛЬФХАУС В ОКРУЖЕНИИ ЗЕЛЕНИ В LONATOРасположенный в красивом конкурсе, в …
€920,000
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Агентство
Red Feniks
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Вилла 4 спальни
Lonato del Garda, Италия
5
495 м²
GA-V001321. ДИЗАЙНЕРСКАЯ ВИЛЛА С ОБЩИМ ВИДОМ НА ОЗЕРО В LONATOРасположенный в муниципалитете…
€1,90 млн
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Агентство
Red Feniks
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Вилла 3 спальни
Lonato del Garda, Италия
4
155 м²
GA-V001396. Новая современная вилла в Лонато-дель-ГардаВ тихом жилом районе в окружении зе…
€329,000
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Red Feniks
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Вилла 3 спальни
Lonato del Garda, Италия
4
155 м²
GA-V001399. Вилла в продаже в Лонато-дель-ГардаВ тихом холмистом жилом районе Лонато дель Г…
€359,000
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Red Feniks
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Вилла 3 спальни
Lonato del Garda, Италия
4
155 м²
GA-V001405. Новая разработка эксклюзивных вилл в Лонато-дель-ГардаНедалеко от центра город…
€369,000
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Red Feniks
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Вилла 3 спальни
Lonato del Garda, Италия
4
260 м²
GA-V001307. Дизайнерская вилла с прекрасным видом на озеро в Лонато-дель-ГардаРасположенны…
€1,10 млн
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Агентство
Red Feniks
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Вилла 5 спален
Lonato del Garda, Италия
6
400 м²
GH-PV000836. Шикарная вилла с великолепным видомПаденге суль Гарда, великолепная вилла с фан…
€2,30 млн
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Агентство
Red Feniks
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Квартира 2 спальни
Lonato del Garda, Италия
3
320 м²
GH-V00143. Великолепный пентхаус в Паденге-суль-ГардаВ Паденге-суль-Гарда продаётся великоле…
€1,20 млн
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Red Feniks
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Вилла 4 спальни
Lonato del Garda, Италия
5
350 м²
ABI-1170А. Красивая, отдельностоящая вилла с видом на озеро ГардаКрасивая вилла с бассейном,…
€1,60 млн
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Red Feniks
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Вилла 3 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata
Lonato del Garda, Италия
5
2
210 м²
Недалеко от города Дезенцано дель Гарда, для любителей зелени, в резиденции с виллами, мы пр…
€775,000
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Вилла 3 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata
Lonato del Garda, Италия
5
2
190 м²
Недалеко от города Дезенцано дель Гарда, для любителей зелени, в резиденции с виллами, мы пр…
€675,000
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