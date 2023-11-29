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Жильё в Умбрия, Италия

Терни
183
192 объекта найдено
Дом 23 комнаты в Терни, Италия
Дом 23 комнаты
Терни, Италия
Комнаты 23
Площадь 800 м²
Restored farmhouse on two levels plus attic. Ground floor living room kitchen two bathrooms …
Цена по запросу
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Дом 15 комнат в Терни, Италия
Дом 15 комнат
Терни, Италия
Комнаты 15
Площадь 300 м²
Сельский дом в хорошем состоянии ( отремонтирован на первом этаже в 2000 году ) на двух уров…
€250,000
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Дом 12 комнат в Терни, Италия
Дом 12 комнат
Терни, Италия
Комнаты 12
Площадь 250 м²
Жилой фермерский дом на двух уровнях плюс чердак. гостиная с гостиной, кухня, ванная комната…
€220,000
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Квартира 6 комнат в Терни, Италия
Квартира 6 комнат
Терни, Италия
Комнаты 6
Площадь 130 м²
Квартира на первом этаже без лифта в небольшом кондоминиуме. Две спальни, две ванные комнаты…
€120,000
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Квартира 4 комнаты в Терни, Италия
Квартира 4 комнаты
Терни, Италия
Комнаты 4
Площадь 60 м²
Чердак на втором этаже без лифта, две спальни, ванная комната, гостиная с кухней, терраса. Б…
€60,000
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Дом 12 комнат в Терни, Италия
Дом 12 комнат
Терни, Италия
Комнаты 12
Площадь 350 м²
Частично восстановленный каменный фермерский дом на нескольких уровнях ( одна часть с двумя …
€280,000
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Дом 12 комнат в Терни, Италия
Дом 12 комнат
Терни, Италия
Комнаты 12
Площадь 300 м²
Отремонтированный фермерский дом с прилегающим фермерским домом будет восстановлен. Два этаж…
€300,000
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Дом 12 комнат в Терни, Италия
Дом 12 комнат
Терни, Италия
Комнаты 12
Площадь 350 м²
Отремонтированный фермерский дом с 3500 м2 огороженного сада и бассейна. Состоит из трех нез…
Цена по запросу
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Квартира в Терни, Италия
Квартира
Терни, Италия
Цена по запросу
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Квартира 5 комнат в Терни, Италия
Квартира 5 комнат
Терни, Италия
Комнаты 5
Площадь 100 м²
Недавно построенные квартиры класса А с фотоэлектрической системой. Настраиваемые поверхност…
Цена по запросу
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Дом в Терни, Италия
Дом
Терни, Италия
Площадь 2 300 м²
Коттедж будет отремонтирован с 10 000 квадратных метров земли 70 квадратных метров. Утвержде…
Цена по запросу
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Дом в Терни, Италия
Дом
Терни, Италия
Площадь 3 000 м²
Площадь здания в старом городе всего в нескольких шагах от площади. Возможность реализовать …
Цена по запросу
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Вилла 12 комнат в Терни, Италия
Вилла 12 комнат
Терни, Италия
Комнаты 12
Площадь 250 м²
Дом в отличном состоянии на трех уровнях с различными аксессуарами. Структура старинных кирп…
Цена по запросу
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Квартира в Терни, Италия
Квартира
Терни, Италия
Огороженный участок под застройку в панорамном месте на окраине города
Цена по запросу
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Дом в Терни, Италия
Дом
Терни, Италия
Площадь 1 400 м²
Квартира на первом этаже в небольшом кондоминиуме с гостиной, кухней, мини-кухней, двумя спа…
Цена по запросу
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Дом 12 комнат в Терни, Италия
Дом 12 комнат
Терни, Италия
Комнаты 12
Площадь 400 м²
Сельский дом частично рухнул хорошего размера в панорамном Принадлежности рядом с меньшим св…
Цена по запросу
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Дом 16 комнат в Терни, Италия
Дом 16 комнат
Терни, Италия
Комнаты 16
Площадь 500 м²
Дом отдыха на двух этажах плюс аксессуары Структура из старого кирпича в хорошем состоянии У…
Цена по запросу
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Дом 12 комнат в Терни, Италия
Дом 12 комнат
Терни, Италия
Комнаты 12
Площадь 200 м²
Дом отдыха на двух этажах плюс аксессуары Структура из старого кирпича в хорошем состоянии У…
Цена по запросу
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Дом в Терни, Италия
Дом
Терни, Италия
Площадь 8 320 м²
Дом отдыха на двух этажах плюс аксессуары Структура из старого кирпича в хорошем состоянии У…
Цена по запросу
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Квартира 3 комнаты в Терни, Италия
Квартира 3 комнаты
Терни, Италия
Комнаты 3
Площадь 50 м²
Квартира площадью 55 кв.м на первом этаже с лифтом до 100 м от моря. Состоит из кухонной ком…
Цена по запросу
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Дом в Терни, Италия
Дом
Терни, Италия
Площадь 700 м²
Ссылочный номер: N1089 (I)Название недвижимости: Casa IronРасположение: в странеГород / Горо…
Цена по запросу
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Дом в Терни, Италия
Дом
Терни, Италия
Площадь 250 м²
Участок под застройку в жилом районе в панорамном месте. Объем mc 2200 жилье назначения
Цена по запросу
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Дом 8 комнат в Терни, Италия
Дом 8 комнат
Терни, Италия
Комнаты 8
Площадь 250 м²
Сельский дом будет восстановлен в великолепном месте над морем с 3500 квадратных метров земл…
Цена по запросу
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Дом 9 комнат в Терни, Италия
Дом 9 комнат
Терни, Италия
Комнаты 9
Площадь 100 000 м²
Ссылочный номер: N1427 Название размещения: Casa New Road Расположение: в стране Город: Зона…
Цена по запросу
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Вилла 21 комната в Терни, Италия
Вилла 21 комната
Терни, Италия
Комнаты 21
Площадь 1 200 м²
Квартира в историческом центре (площадь 145 кв.м.). Входной архив офиса на первом этаже с дв…
Цена по запросу
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Дом в Терни, Италия
Дом
Терни, Италия
Площадь 10 000 м²
Недавно построенные квартиры в небольшом здании (0TAG1> квартиры и пентхаус) с гаражом и пог…
Цена по запросу
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Таунхаус 9 комнат в Терни, Италия
Таунхаус 9 комнат
Терни, Италия
Комнаты 9
Площадь 360 м²
Новая одиночная вилла на двух уровнях плюс чердак. Аксессуар 120 кв. М. Земля 3500 кв. М. Ка…
Цена по запросу
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Дом 15 комнат в Терни, Италия
Дом 15 комнат
Терни, Италия
Комнаты 15
Площадь 500 м²
Ссылочный номер: N1125 ( I ) Название недвижимости: Casa Ilo Расположение: в деревне Город: …
Цена по запросу
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Дом в Терни, Италия
Дом
Терни, Италия
Площадь 15 000 м²
Ссылочный номер: N1125 ( I ) Название недвижимости: Casa Ilo Расположение: в деревне Город: …
Цена по запросу
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Дом в Терни, Италия
Дом
Терни, Италия
Площадь 1 400 м²
Земельные участки с основной платой за размещение Площадь застройки 1500 кв.м (4500 кв. М.) …
Цена по запросу
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Типы недвижимости в Умбрия

квартиры
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Параметры недвижимости в Умбрия, Италия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
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