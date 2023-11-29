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Жильё в Умбрия, Италия
Терни
183
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192 объекта найдено
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Дом 23 комнаты
Терни, Италия
23
800 м²
Restored farmhouse on two levels plus attic. Ground floor living room kitchen two bathrooms …
Цена по запросу
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Дом 15 комнат
Терни, Италия
15
300 м²
Сельский дом в хорошем состоянии ( отремонтирован на первом этаже в 2000 году ) на двух уров…
€250,000
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Дом 12 комнат
Терни, Италия
12
250 м²
Жилой фермерский дом на двух уровнях плюс чердак. гостиная с гостиной, кухня, ванная комната…
€220,000
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Квартира 6 комнат
Терни, Италия
6
130 м²
Квартира на первом этаже без лифта в небольшом кондоминиуме. Две спальни, две ванные комнаты…
€120,000
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Квартира 4 комнаты
Терни, Италия
4
60 м²
Чердак на втором этаже без лифта, две спальни, ванная комната, гостиная с кухней, терраса. Б…
€60,000
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Дом 12 комнат
Терни, Италия
12
350 м²
Частично восстановленный каменный фермерский дом на нескольких уровнях ( одна часть с двумя …
€280,000
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Дом 12 комнат
Терни, Италия
12
300 м²
Отремонтированный фермерский дом с прилегающим фермерским домом будет восстановлен. Два этаж…
€300,000
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Дом 12 комнат
Терни, Италия
12
350 м²
Отремонтированный фермерский дом с 3500 м2 огороженного сада и бассейна. Состоит из трех нез…
Цена по запросу
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Квартира
Терни, Италия
Цена по запросу
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Квартира 5 комнат
Терни, Италия
5
100 м²
Недавно построенные квартиры класса А с фотоэлектрической системой. Настраиваемые поверхност…
Цена по запросу
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Дом
Терни, Италия
2 300 м²
Коттедж будет отремонтирован с 10 000 квадратных метров земли 70 квадратных метров. Утвержде…
Цена по запросу
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Дом
Терни, Италия
3 000 м²
Площадь здания в старом городе всего в нескольких шагах от площади. Возможность реализовать …
Цена по запросу
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Вилла 12 комнат
Терни, Италия
12
250 м²
Дом в отличном состоянии на трех уровнях с различными аксессуарами. Структура старинных кирп…
Цена по запросу
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Квартира
Терни, Италия
Огороженный участок под застройку в панорамном месте на окраине города
Цена по запросу
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Дом
Терни, Италия
1 400 м²
Квартира на первом этаже в небольшом кондоминиуме с гостиной, кухней, мини-кухней, двумя спа…
Цена по запросу
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Дом 12 комнат
Терни, Италия
12
400 м²
Сельский дом частично рухнул хорошего размера в панорамном Принадлежности рядом с меньшим св…
Цена по запросу
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Дом 16 комнат
Терни, Италия
16
500 м²
Дом отдыха на двух этажах плюс аксессуары Структура из старого кирпича в хорошем состоянии У…
Цена по запросу
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Дом 12 комнат
Терни, Италия
12
200 м²
Дом отдыха на двух этажах плюс аксессуары Структура из старого кирпича в хорошем состоянии У…
Цена по запросу
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Дом
Терни, Италия
8 320 м²
Дом отдыха на двух этажах плюс аксессуары Структура из старого кирпича в хорошем состоянии У…
Цена по запросу
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Квартира 3 комнаты
Терни, Италия
3
50 м²
Квартира площадью 55 кв.м на первом этаже с лифтом до 100 м от моря. Состоит из кухонной ком…
Цена по запросу
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Дом
Терни, Италия
700 м²
Ссылочный номер: N1089 (I)Название недвижимости: Casa IronРасположение: в странеГород / Горо…
Цена по запросу
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Дом
Терни, Италия
250 м²
Участок под застройку в жилом районе в панорамном месте. Объем mc 2200 жилье назначения
Цена по запросу
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Дом 8 комнат
Терни, Италия
8
250 м²
Сельский дом будет восстановлен в великолепном месте над морем с 3500 квадратных метров земл…
Цена по запросу
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Дом 9 комнат
Терни, Италия
9
100 000 м²
Ссылочный номер: N1427 Название размещения: Casa New Road Расположение: в стране Город: Зона…
Цена по запросу
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Вилла 21 комната
Терни, Италия
21
1 200 м²
Квартира в историческом центре (площадь 145 кв.м.). Входной архив офиса на первом этаже с дв…
Цена по запросу
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Дом
Терни, Италия
10 000 м²
Недавно построенные квартиры в небольшом здании (0TAG1> квартиры и пентхаус) с гаражом и пог…
Цена по запросу
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Таунхаус 9 комнат
Терни, Италия
9
360 м²
Новая одиночная вилла на двух уровнях плюс чердак. Аксессуар 120 кв. М. Земля 3500 кв. М. Ка…
Цена по запросу
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Дом 15 комнат
Терни, Италия
15
500 м²
Ссылочный номер: N1125 ( I ) Название недвижимости: Casa Ilo Расположение: в деревне Город: …
Цена по запросу
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Дом
Терни, Италия
15 000 м²
Ссылочный номер: N1125 ( I ) Название недвижимости: Casa Ilo Расположение: в деревне Город: …
Цена по запросу
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Дом
Терни, Италия
1 400 м²
Земельные участки с основной платой за размещение Площадь застройки 1500 кв.м (4500 кв. М.) …
Цена по запросу
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