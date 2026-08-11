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Жилье в Лацио, Италия

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Рим
57
75 объектов найдено
Многоуровневые квартиры 3 комнаты в Витербо, Италия
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Многоуровневые квартиры 3 комнаты
Витербо, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
Этаж 2/3
$313,976
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Квартира 5 комнат в Рим, Италия
Квартира 5 комнат
Рим, Италия
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 290 м²
AG-220916-18. Продаются изысканные апартаменты в центре РимаПентхаус 290 м², 7 комнат, 4 спа…
$4,10 млн
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Red Feniks Montenegro
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Квартира 6 комнат в Рим, Италия
Квартира 6 комнат
Рим, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 500 м²
IT-110618. Резиденция в центре РимаРИМ ЦЕНТР Площадь 500 кв.м. имеет 12 комнат, 4 ванные ко…
$5,86 млн
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Red Feniks Montenegro
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TekceTekce
Квартира 2 комнаты в Рим, Италия
Квартира 2 комнаты
Рим, Италия
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 125 м²
IT-240519-2. Квартира в Италии. РимРим, около метро Manzoni продается квартира на 3 этаже, 1…
$691,598
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Red Feniks Montenegro
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Вилла 5 комнат в Рим, Италия
Вилла 5 комнат
Рим, Италия
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 330 м²
LD-0204. Элитный дом возле озера Браччано, недалеко от РимаЭлитный дом возле озера Браччано,…
$926,038
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Red Feniks Montenegro
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Вилла 6 комнат в Риети, Италия
Вилла 6 комнат
Риети, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 4 295 м²
LD-1032. Элитная резиденция в Лацио, РиетиВ нескольких километрах от Риети в окружении зелен…
$12,89 млн
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Квартира 5 комнат в Рим, Италия
Квартира 5 комнат
Рим, Италия
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 125 м²
IT-240519-3. Квартира в центре РимаВ центре Рима около парка Carlo Felice (Via Carlo Felice)…
$703,320
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Red Feniks Montenegro
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Квартира в Poggio Mirteto, Италия
Квартира
Poggio Mirteto, Италия
Ла Сабина - одна из самых аутентичных земель в Центральной Италии: пейзаж исторических дерев…
$145,618
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Международное агентство недвижимости Habita
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Вилла 6 комнат в Fiano Romano, Италия
Вилла 6 комнат
Fiano Romano, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 380 м²
IT-180618. Новая трехуровневая вилла не далеко от РимаКапена (Capena ), Colle del Fagiano, 2…
$879,150
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Red Feniks Montenegro
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Квартира 3 комнаты в Рим, Италия
Квартира 3 комнаты
Рим, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 200 м²
AG-260716-3. Экстраординарный-террасный пентхаус, с панорамным видомВ престижном здании с ко…
$1,99 млн
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Red Feniks Montenegro
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Дом в Castelnuovo di Farfa, Италия
Дом
Castelnuovo di Farfa, Италия
$51,194
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира в Рим, Италия
Квартира
Рим, Италия
Площадь 80 м²
AG-220916-15. Апартаменты в Риме » (продажа) » ИталияАпартаменты в Риме с отличным расположе…
$1,88 млн
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Квартира 4 комнаты в Рим, Италия
Квартира 4 комнаты
Рим, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 92 м²
IT-111021-2. Купить квартиру, Casal Bertone, Рим, ИталияПродается квартира 92 кв.м. на 2 эта…
$322,355
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Вилла 5 комнат в Рим, Италия
Вилла 5 комнат
Рим, Италия
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 300 м²
AG-160316-2. BИЛЛА В ТРЕВИНЬЯНО РОМАНО, PИМПредлагаемая вилла находится в Трeвиньяно, живопи…
$937,760
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Red Feniks Montenegro
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Дом в Tarano, Италия
Дом
Tarano, Италия
Тарано. Загородный дом со складами и землей. Панорамный загородный дом площадью 150 квадратн…
$250,282
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 3 комнаты в Рим, Италия
Квартира 3 комнаты
Рим, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
AG-041010-1. Замечательный пентхаус » Италия » РимНедалеко от площади Барберини, в престижно…
$3,46 млн
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Дом в Рим, Италия
Дом
Рим, Италия
$2,42 млн
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 2 комнаты в Рим, Италия
Квартира 2 комнаты
Рим, Италия
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 80 м²
AG-220916-26. Квартира атико 80кв.м. с террасой 70кв.мКвартира attico 80 кв. м. с террасой 7…
$3,16 млн
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Вилла 6 комнат в Рим, Италия
Вилла 6 комнат
Рим, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 750 м²
IT-180618-1. Вилла в Риме. ИталияВ престижном  районе EUR (на юге Рима) продается  4-х уровн…
$2,81 млн
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Квартира 2 комнаты в Рим, Италия
Квартира 2 комнаты
Рим, Италия
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 140 м²
IT-240519-4. Двухуровневая квартира в центре РимаВ центре Рима, недалеко от Колизея продаетс…
$819,368
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Квартира 6 комнат в Рим, Италия
Квартира 6 комнат
Рим, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 205 м²
AG-220916-11. Пентхаус в древнем дворце конца 1700-х годовПентхаус около 205 кв.м. на 2-х ур…
$3,28 млн
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Квартира 2 комнаты в Рим, Италия
Квартира 2 комнаты
Рим, Италия
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 57 м²
IT-BG-MAV07V. Квартиры в новом жилом комплексе. РимВ жилом 9 этажном новом комплексе,в непос…
$375,104
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Квартира 3 комнаты в Рим, Италия
Квартира 3 комнаты
Рим, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 460 м²
AG-220916-19. Пентхаус (Аттик) » Рим » ИталияВ историческом здании предлагается на продажу П…
$5,04 млн
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Вилла в Veroli, Италия
Вилла
Veroli, Италия
Количество этажей 2
ВИЛЛА SFOGLIO ANTOLINI VAGLIANO. ВЕНЕТО. ФРЕСКИ XVIII ВЕКА. Провинция Тревизо, регион Вен…
$5,41 млн
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Квартира 4 комнаты в Рим, Италия
Квартира 4 комнаты
Рим, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 300 м²
AG-220916-28. Пентхаус в Риме, рядом с Виа Венето и Виллы БоргезеПентхаус в Риме на Via Pucc…
$6,21 млн
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Квартира 3 комнаты в Рим, Италия
Квартира 3 комнаты
Рим, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 270 м²
AG-260716-2. Апартамент в престижном районе исторического центра РимаАпартамент в престижном…
$5,86 млн
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Red Feniks Montenegro
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Квартира 4 комнаты в Рим, Италия
Квартира 4 комнаты
Рим, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 450 м²
AG-220916-20. Великолепная квартира, общей площадью 450 кв.мВеликолепная квартира, общей пло…
$4,57 млн
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Дом в Nerola, Италия
Дом
Nerola, Италия
Нерола. Дом в лесу Погруженный в лес примерно в 1 км от города Нерола, двухуровневый дом пл…
$112,705
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 4 комнаты в Рим, Италия
Квартира 4 комнаты
Рим, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 70 м²
AG-260716-5. Пентхаус в историческом центре РимаПентхаус в Риме состоит из просторной и свет…
$2,87 млн
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Квартира 3 комнаты в Рим, Италия
Квартира 3 комнаты
Рим, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 90 м²
IT-230118. Квартиры в новостройке. Рим. ИталияВ жилом новом комплексе, между двумя основными…
$339,938
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Типы недвижимости в Лацио

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Лацио, Италия

с садом
с террасой
с видом на горы
Недорогая
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