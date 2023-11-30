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Квартира 1 спальня
Рим, Италия
2
140 м²
IT-240519-4. Двухуровневая квартира в центре РимаВ центре Рима, недалеко от Колизея продаетс…
€699,000
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Red Feniks
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Квартира 2 спальни
Рим, Италия
3
150 м²
IT-240519-1. Квартира в Италии. РимРим, около метро " LODI " продается квартира 150 кв.м. на…
€580,000
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Red Feniks
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Квартира 4 спальни
Рим, Италия
5
125 м²
IT-240519-3. Квартира в центре РимаВ центре Рима около парка Carlo Felice (Via Carlo Felice)…
€600,000
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Квартира 3 спальни
Рим, Италия
4
135 м²
IT-240519. Квартира в Италии. РимОколо Giardino Famiglia Di Consiglio ( via Romolo Gessi ) п…
€530,000
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Red Feniks
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Квартира 1 спальня
Рим, Италия
2
125 м²
IT-240519-2. Квартира в Италии. РимРим, около метро Manzoni продается квартира на 3 этаже, 1…
€590,000
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Red Feniks
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Квартира 1 спальня
Рим, Италия
1
35 м²
PO-180220. Квартира студия под РимомСтудия-квартира, с видом на зеленые долины парка Аньене,…
€55,000
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Red Feniks
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Квартира 3 спальни
Рим, Италия
4
300 м²
AG-220916-28. Пентхаус в Риме, рядом с Виа Венето и Виллы БоргезеПентхаус в Риме на Via Pucc…
€5,30 млн
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Квартира 2 спальни
Рим, Италия
3
AG-041010-1. Замечательный пентхаус » Италия » РимНедалеко от площади Барберини, в престижно…
€2,95 млн
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Red Feniks
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Квартира
Рим, Италия
308 м²
AG-041016. Прекрасная квартира в Риме. 308 кв.мВ непосредственной близости от площади Барбер…
€3,20 млн
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Квартира 4 спальни
Рим, Италия
5
290 м²
AG-220916-18. Продаются изысканные апартаменты в центре РимаПентхаус 290 м², 7 комнат, 4 спа…
€3,50 млн
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Квартира 2 спальни
Рим, Италия
3
460 м²
AG-220916-19. Пентхаус (Аттик) » Рим » ИталияВ историческом здании предлагается на продажу П…
€4,30 млн
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Квартира 3 спальни
Рим, Италия
4
450 м²
AG-220916-20. Великолепная квартира, общей площадью 450 кв.мВеликолепная квартира, общей пло…
€3,90 млн
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Квартира 1 спальня
Рим, Италия
2
80 м²
AG-220916-26. Квартира атико 80кв.м. с террасой 70кв.мКвартира attico 80 кв. м. с террасой 7…
€2,70 млн
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Квартира 3 спальни
Рим, Италия
4
250 м²
AG-220916-17. Апартаменты аттико (продажа) » Рим » ИталияРайон Pinciano, рядом с виллой Борг…
€2,90 млн
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Квартира 3 спальни
Рим, Италия
4
320 м²
AG-220916-14. Апартаменты в Риме на улице Виа Витторио-ВенетоПентхаус высшего класса на 2-х …
€4,90 млн
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Квартира 3 спальни
Рим, Италия
4
200 м²
AG-220916-16. Продается пентхаус в историческом центре РимаПродается пентхаус в историческом…
€2,30 млн
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Квартира
Рим, Италия
330 м²
AG-220916-22. Аттико с террасой (продажа) » Рим » ИталияАттико с террасой, суператтико с тер…
€3,00 млн
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Квартира 3 спальни
Рим, Италия
4
AG-220916-13. Престижный пентхаус » Рим » ИталияВ самой красивой области, а точно напротив V…
€2,30 млн
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Квартира
Рим, Италия
240 м²
AG-220916-21. Апартаменты в Риме » (продажа) » ИталияВеликолепные двухуровневые апартаменты …
€2,09 млн
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Квартира
Рим, Италия
180 м²
AG-220916-24. Трехуровневый пентхаус атико в римеТрехуровневый пентхаус атико в районе Траст…
€3,00 млн
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Квартира 4 спальни
Рим, Италия
5
180 м²
AG-220916-27. Квартира 180 м² (продажа) Рим » ИталияКвартира 180 м² и имеет два входа. Один …
€4,00 млн
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Квартира
Рим, Италия
460 м²
AG-220916-23. Апартаменты в Риме. АтикоАпартаменты в Риме. Атико, via di villa Befania с вид…
€4,30 млн
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Квартира
Рим, Италия
80 м²
AG-220916-15. Апартаменты в Риме » (продажа) » ИталияАпартаменты в Риме с отличным расположе…
€1,60 млн
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Квартира 3 спальни
Рим, Италия
4
270 м²
AG-220916-2. Апартаменты в Риме. ИталияКвартира в Риме состоит из большой прихожей, гостевог…
€2,30 млн
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Квартира 2 спальни
Рим, Италия
3
100 м²
AG-220916-7. Престижный двухуровневый пентхаусМы предлагаем на продажу престижный двухуровне…
€4,50 млн
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Квартира 3 спальни
Рим, Италия
4
200 м²
AG-220916-3. Экстраординарный-террасный пентхаус с панорамным видомВ престижном здании с кон…
€1,70 млн
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Квартира 4 спальни
Рим, Италия
5
220 м²
AG-220916-4. Пентхаус в центре РимаПентхаус в центре Рима, расположен в районе Прати, общей …
€2,65 млн
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Квартира 4 спальни
Рим, Италия
5
280 м²
AG-220916-6. Двухуровневый пентхаус общей площадью 280кв.мПентхаус. Апартаменты расположены …
€4,20 млн
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Квартира 3 спальни
Рим, Италия
4
70 м²
AG-220916-1. Пентхаус в Риме 70кв.мПентхаус в Риме состоит из просторной и светлой комнаты с…
€2,54 млн
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Квартира 5 спален
Рим, Италия
6
750 м²
AG-220916-8. Эксклюзивный пентхаус площадью 750 кв.мИсторический центр, в нескольких минутах…
€11,00 млн
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