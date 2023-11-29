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Жильё в Мачерата, Италия

Porto Recanati
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11 объектов найдено
Дом 11 комнат в Porto Recanati, Италия
Дом 11 комнат
Porto Recanati, Италия
Комнаты 11
Площадь 600 м²
Большой фермерский дом для ремонта с аксессуаром в панорамном и уединенном месте. Древняя ки…
€140,000
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Дом 10 комнат в Porto Recanati, Италия
Дом 10 комнат
Porto Recanati, Италия
Комнаты 10
Площадь 350 м²
Хорошо сделанный фермерский дом для ремонта с различными аксессуарами. Старая кирпичная конс…
€120,000
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Вилла 16 комнат в Civitanova Marche, Италия
Вилла 16 комнат
Civitanova Marche, Италия
Комнаты 16
Площадь 550 м²
Ссылочный номер: N622 Название недвижимости: Casa Gelso Расположение: в стране Город / Го…
Цена по запросу
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Дом в Porto Recanati, Италия
Дом
Porto Recanati, Италия
Площадь 32 600 м²
Building land of approximately 3.26 ha with an approved subdivision plan for mixed use: Prod…
Цена по запросу
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Вилла 5 спален в Civitanova Marche, Италия
Вилла 5 спален
Civitanova Marche, Италия
Комнаты 6
Площадь 10 200 м²
BG-ABIV5401U . Древняя вилла в Порто Сан ЭльпидиоВилла 1780 года в Порто Сан Эльпидио, в 8 к…
€2,20 млн
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Квартира 7 комнат с Spalni в Мачерата, Италия
Квартира 7 комнат с Spalni
Мачерата, Италия
Комнаты 7
Площадь 130 м²
Квартира 130 кв.м на втором этаже с лифтом три спальни ванная комната кухня двухместный шкаф…
Цена по запросу
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Дом 8 комнат в Morichella, Италия
Дом 8 комнат
Morichella, Италия
Комнаты 8
Площадь 300 м²
Сельский дом в хорошем состоянии с закрытым внутренним двором около 5000 кв.м. Структура из …
Цена по запросу
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Квартира 6 комнат с Spalni в Morichella, Италия
Квартира 6 комнат с Spalni
Morichella, Италия
Комнаты 6
Площадь 105 м²
Квартира в историческом центре на втором этаже без лифта в создании только трех квартир с ча…
Цена по запросу
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Дом 14 комнат с Spalni в Morichella, Италия
Дом 14 комнат с Spalni
Morichella, Италия
Комнаты 14
Площадь 385 м²
Ферма начала '900 состоит из четырех уровней с кирпичной и каменной структурой и наружной шт…
Цена по запросу
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Дом 11 комнат с Spalni в Porto Recanati, Италия
Дом 11 комнат с Spalni
Porto Recanati, Италия
Комнаты 11
Площадь 300 м²
Ссылочный номер: N721 (R) Название недвижимости: Casa Seven Расположение: в стране Город …
Цена по запросу
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Дом 8 комнат с Spalni в Camporotondo di Fiastrone, Италия
Дом 8 комнат с Spalni
Camporotondo di Fiastrone, Италия
Комнаты 8
Площадь 180 м²
Номер ссылки: N663 (R) Имущественное имя: Casa Rotondo Местоположение: В деревне Горо…
Цена по запросу
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Типы недвижимости в Мачерата

дома

Параметры недвижимости в Мачерата, Италия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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