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Жилье в Desenzano del Garda, Италия

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153 объекта найдено
Квартира 4 комнаты в Desenzano del Garda, Италия
Квартира 4 комнаты
Desenzano del Garda, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 176 м²
GA-V001243. ЭЛЕГАНТНАЯ КВАРТИРА В НОВОМ ЗДАНИИ В ЦЕНТРЕ. В DESENZANO DEL GARDAПрямо в центре…
$1,08 млн
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Вилла 6 комнат в Desenzano del Garda, Италия
Вилла 6 комнат
Desenzano del Garda, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 1 200 м²
ABI-802N. Эксклюзивная 3-уровневая вилла с бассейном и прекрасным видом на озеро ГардаПрести…
$3,39 млн
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Квартира 4 комнаты в Desenzano del Garda, Италия
Квартира 4 комнаты
Desenzano del Garda, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 151 м²
GA-V001543. Четырёхкомнатная квартира в продаже в Дезенцано-дель-ГардаРасположенный в элега…
$706 947
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Red Fenix MontenegroRed Fenix Montenegro
Квартира 3 комнаты в Desenzano del Garda, Италия
Квартира 3 комнаты
Desenzano del Garda, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 75 м²
GA-V001456. КВАРТИРА В ЦЕНТРЕ ДЕЗЕНЦАНО-ДЕЛЬ-ГАРДА В DESENZANO DEL GARDAРасположенная в исто…
$280 442
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Квартира 3 комнаты в Desenzano del Garda, Италия
Квартира 3 комнаты
Desenzano del Garda, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 100 м²
GA-V001586. Трехкомнатные апартаменты в резиденции с бассейном в Дезенцано-дель-Гарда В тих…
$303 812
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Квартира 4 комнаты в Desenzano del Garda, Италия
Квартира 4 комнаты
Desenzano del Garda, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 220 м²
GA-V001116. Четырёхкомнатная квартира в продаже в Desenzano del GardaСледующая реализация Pa…
$1,38 млн
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Квартира 4 комнаты в Desenzano del Garda, Италия
Квартира 4 комнаты
Desenzano del Garda, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 223 м²
GH-DV3558. Новый пентхаус с 4 спальными и с видом на озероВ нескольких минутах ходьбы от Зол…
$1,06 млн
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Квартира 4 комнаты в Desenzano del Garda, Италия
Квартира 4 комнаты
Desenzano del Garda, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 145 м²
GA-V000940. Светлый двухэтажный пентхаус в отличном месте в Дезенцано-дель-ГардаРасположенна…
$701 105
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Квартира 4 комнаты в Desenzano del Garda, Италия
Квартира 4 комнаты
Desenzano del Garda, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 190 м²
GH-DV3013. Пентхаус в отреставрированном дворце в центреЭтот великолепный отреставрированны…
$2,28 млн
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Квартира 3 комнаты в Desenzano del Garda, Италия
Квартира 3 комнаты
Desenzano del Garda, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 125 м²
GA-V001441. Отремонтированная квартира с бассейном в Дезенцано-дель-ГардаРасположенная в кра…
$338 867
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Квартира 3 комнаты в Desenzano del Garda, Италия
Квартира 3 комнаты
Desenzano del Garda, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 145 м²
GA-V001114. Квартира с садом в эксклюзивном здании в Desenzano del GardaСледующая реализаци…
$765 373
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Квартира 3 комнаты в Desenzano del Garda, Италия
Квартира 3 комнаты
Desenzano del Garda, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 98 м²
GA-V001253. БОЛЬШАЯ ТРЕХКОМНАТНАЯ КВАРТИРА НЕДАЛЕКО ОТ ЦЕНТРА В DESENZANO DEL GARDAВ несколь…
$257 072
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Квартира 4 комнаты в Desenzano del Garda, Италия
Квартира 4 комнаты
Desenzano del Garda, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 226 м²
GA-V001356. Великолепный пентхаус с видом на озероРасположенный в элегантном контексте и при…
$1,42 млн
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Квартира 3 комнаты в Desenzano del Garda, Италия
Квартира 3 комнаты
Desenzano del Garda, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 97 м²
PO-101121W. Прекрасный трехкомнатный просторный пентхаус с видом на озеро ГардаПрекрасный тр…
$315 497
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Вилла 5 комнат в Desenzano del Garda, Италия
Вилла 5 комнат
Desenzano del Garda, Италия
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 560 м²
ABI-1230А. Шикарная вилла на первой линии озера ГардаШикарная вилла на озере Гарда. Уникальн…
$14,02 млн
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Вилла в Desenzano del Garda, Италия
Вилла
Desenzano del Garda, Италия
Площадь 210 м²
GA-V000909. Дом рустико в продаже в Дезенцано-дель-ГардаРасположенный в древней и характерно…
$327 182
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Квартира 4 комнаты в Desenzano del Garda, Италия
Квартира 4 комнаты
Desenzano del Garda, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 220 м²
GH-DV001784. Шикарный пентаус с захватывающим видом на озероЭКСКЛЮЗИВНАЯ продажа великолепно…
$1,46 млн
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Квартира 4 комнаты в Desenzano del Garda, Италия
Квартира 4 комнаты
Desenzano del Garda, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 210 м²
ABI-1254А. Престижные апартаменты на озере ГардаВ престижной зоне туристического городка Дез…
$1,40 млн
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Квартира 5 комнат в Desenzano del Garda, Италия
Квартира 5 комнат
Desenzano del Garda, Италия
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 390 м²
GA-V001233. Четырёхкомнатная квартира в продаже в Desenzano del GardaРасположенный в очень т…
$508 301
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Вилла 4 комнаты в Desenzano del Garda, Италия
Вилла 4 комнаты
Desenzano del Garda, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 137 м²
GA-V001250. ЧАСТЬ ОСОБНЯКА С ВИДОМ НА ОЗЕРО В DESENZANO DEL GARDAВ центральном и жилом район…
$394 956
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Квартира 2 комнаты в Desenzano del Garda, Италия
Квартира 2 комнаты
Desenzano del Garda, Италия
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 65 м²
GA-V001439. Двухкомнатная квартира в резиденции у озера в Дезенцано-дель-ГардаРасположенный …
$245 387
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Вилла 4 комнаты в Desenzano del Garda, Италия
Вилла 4 комнаты
Desenzano del Garda, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 200 м²
ABI-1160A. Вилла в стиле Либерти на озере ГардаВилла в стиле Либерти с частным садовым участ…
$2,10 млн
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Вилла 4 комнаты в Desenzano del Garda, Италия
Вилла 4 комнаты
Desenzano del Garda, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 146 м²
GA-V001067. Новая двухквартирная вилла в Desenzano del GardaВставленный в новом контексте в…
$699 936
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Квартира 3 комнаты в Desenzano del Garda, Италия
Квартира 3 комнаты
Desenzano del Garda, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 110 м²
GH-DV4633. Новые трёхкомнатные апартаменты с частным садомВ центре Дезенцано дель Гарда мы п…
$455 718
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Вилла 4 комнаты в Desenzano del Garda, Италия
Вилла 4 комнаты
Desenzano del Garda, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 240 м²
GA-V000879. КРАСИВАЯ ВИЛЛА С ЧАСТНЫМ БАССЕЙНОМ В ДЕЗЕНЦАНО-ДЕЛЬ-ГАРДАРасположенный в небольш…
$642 680
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Квартира 4 комнаты в Desenzano del Garda, Италия
Квартира 4 комнаты
Desenzano del Garda, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 157 м²
GA-V001249. ПЕНТХАУС В ЦЕНТРЕ ГОРОДА В DESENZANO DEL GARDAРоскошная квартира расположена в в…
$794 586
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Квартира 3 комнаты в Desenzano del Garda, Италия
Квартира 3 комнаты
Desenzano del Garda, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 350 м²
GH-V001904. Исключительный пентхаус с видом на озероДезенцано дель Гарда, в элитном районе н…
$1,52 млн
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Квартира 4 комнаты в Desenzano del Garda, Италия
Квартира 4 комнаты
Desenzano del Garda, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 145 м²
GA-V001330. Дуплекс на площади Гарибальди в Дезенцано-дель-ГардаВ нескольких шагах от площа…
$607 624
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Квартира 3 комнаты в Desenzano del Garda, Италия
Квартира 3 комнаты
Desenzano del Garda, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 130 м²
GH-DV4959. Новые апартаменты в центре ДезенцаноДезенцано дель Гарда, в очень престижном райо…
$695 262
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Квартира 3 комнаты в Desenzano del Garda, Италия
Квартира 3 комнаты
Desenzano del Garda, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 110 м²
GH-DV4883. Изысканная квартира с бассейном в центральном районеВ цент Дезенцано-дель-Гарда, …
$490 773
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