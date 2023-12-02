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Desenzano del Garda
Жильё в Desenzano del Garda, Италия
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147 объектов найдено
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Квартира 3 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata
Desenzano del Garda, Италия
5
2
160 м²
Эта квартира в городке Дезенцано-дель-Гарда, расположенная рядом с пляжем и примыкающая к ч…
€695,000
в месяц
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Вилла 4 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Desenzano del Garda, Италия
4
3
200 м²
Bright head villa located in a residential area a stone's throw from the historic centre and…
€1,19 млн
в месяц
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Квартира 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Passaggio Pedonale
Desenzano del Garda, Италия
3
1
101 м²
Жилой комплекс, где внимание к каждой детали сочетается с архитектурной элегантностью: Совр…
€364,000
в месяц
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Квартира 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Passaggio Pedonale
Desenzano del Garda, Италия
3
1
120 м²
Жилой комплекс, где внимание к каждой детали сочетается с архитектурной элегантностью: Совр…
€350,000
в месяц
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Пентхаус 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Passaggio Pedonale
Desenzano del Garda, Италия
3
1
148 м²
Жилой комплекс, где внимание к каждой детали сочетается с архитектурной элегантностью: Совр…
€580,000
в месяц
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Пентхаус 3 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata
Desenzano del Garda, Италия
6
2
185 м²
В великолепной резиденции с общим бассейном, мы предлагаем к продаже великолепный двухуровне…
€1,40 млн
в месяц
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Квартира 3 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata
Desenzano del Garda, Италия
5
2
150 м²
Четырехкомнатная квартира на втором этаже, просторная и светлая, с изысканным дизайном и пре…
€1,30 млн
в месяц
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Квартира 5 комнат с Ingresso Indipendente, с Doppio Ingresso, с Ascensore
Desenzano del Garda, Италия
5
1
150 м²
Универсальное пространство в самом сердце городка Дезенцано-дель-Гарда. Идеально подходит д…
€369,000
в месяц
1
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Пентхаус 3 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Desenzano del Garda, Италия
6
5
282 м²
В атмосфере прошлых лет, в самом сердце городка Дезенцано-дель-Гарда, прямо с видом на знаме…
€2,80 млн
в месяц
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Квартира 1 спальня с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata
Desenzano del Garda, Италия
2
1
95 м²
Великолепная и роскошная двухкомнатная квартира расположена на верхнем этаже в современном з…
€550,000
в месяц
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Пентхаус 4 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Desenzano del Garda, Италия
9
6
363 м²
В атмосфере старины, в самом сердце ujhjlrf Дезенцано-дель-Гарда, прямо с видом на Порто Vec…
€3,30 млн
в месяц
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Пентхаус 2 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata
Desenzano del Garda, Италия
3
2
145 м²
КМы предлагаем к продаже красивый пентхаус в современном стиле, расположенный на последнем э…
€915,000
в месяц
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Квартира 3 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Desenzano del Garda, Италия
6
3
209 м²
Эти прекрасные апартаменты площадью более 200 кв.м. расположены в самом центре городка Дезен…
€1,70 млн
в месяц
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Квартира 3 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Desenzano del Garda, Италия
6
4
186 м²
В самом центре городка Дезенцано-дель-Гарда, с видом на площадь Каппеллетти и озеро, Агентст…
€1,60 млн
в месяц
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Квартира 2 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata
Desenzano del Garda, Италия
3
2
146 м²
Недалеко от озера и набережной, в тихом жилом районе, рядом со всей инфраструктурой и магази…
€530,000
в месяц
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Квартира 2 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata
Desenzano del Garda, Италия
3
2
130 м²
Недалеко от озера и набережной, в тихом жилом районе, рядом со всей инфраструктурой и магази…
€515,000
в месяц
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Пентхаус 3 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata
Desenzano del Garda, Италия
4
2
178 м²
Недалеко от озера и набережной, в тихом жилом районе, рядом со всей инфраструктурой и магази…
€785,000
в месяц
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Пентхаус 4 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata
Desenzano del Garda, Италия
6
5
348 м²
В окружении зелени и изумрудных холмов, в нескольких минутах от центра городка Дезенцано и о…
€1,30 млн
в месяц
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Квартира 3 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata
Desenzano del Garda, Италия
6
3
189 м²
В окружении зелени и изумрудных холмов, в нескольких минутах от центра городка Дезенцано и о…
€750,000
в месяц
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Вилла 5 спален с верандой, с Passaggio Pedonale, с Cancello Elettrico
Desenzano del Garda, Италия
10
4
525 м²
В привилегированном и доминирующем месте, в нескольких шагах от набережной Дезенцано, мы пре…
€4,40 млн
в месяц
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Квартира 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Desenzano del Garda, Италия
4
1
125 м²
В престижном месте, в 150 м от набережной озера и исторического центра знаменитого города Де…
€499,000
в месяц
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Квартира 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Passaggio Pedonale
Desenzano del Garda, Италия
3
2
129 м²
Предлагаем к продаже прекрасные апартаменты на завершающем этапе строительства пятиквартирно…
€794,000
в месяц
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Квартира 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Passaggio Pedonale
Desenzano del Garda, Италия
3
2
121 м²
Предлагаем к продаже прекрасные апартаменты на завершающем этапе строительства в историческо…
€643,000
в месяц
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Квартира 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Cancello Elettrico
Desenzano del Garda, Италия
3
2
124 м²
Совершенно новое строительство на стадии завершения в центре городка Дезенцано-дель-Гарда. М…
€631,000
в месяц
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Квартира 2 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata
Desenzano del Garda, Италия
3
2
111 м²
Расположенная в престижном месте, всего в нескольких шагах от набережной озера и историческо…
€498,000
в месяц
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Квартира 2 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata
Desenzano del Garda, Италия
3
1
116 м²
Расположенная в престижном месте, всего в нескольких шагах от набережной озера и историческо…
€565,000
в месяц
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Пентхаус 3 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata
Desenzano del Garda, Италия
5
3
280 м²
Расположенный в престижном месте, всего в нескольких шагах от набережной озера и историческо…
€1,74 млн
в месяц
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Пентхаус 3 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata
Desenzano del Garda, Италия
4
2
221 м²
В престижном месте, всего в нескольких шагах от набережной озера и исторического центра знам…
€1,36 млн
в месяц
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Пентхаус 2 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata
Desenzano del Garda, Италия
3
2
201 м²
Расположенный в престижном месте, недалеко от набережной озера и исторического центра знамен…
€1,25 млн
в месяц
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Квартира 3 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata
Desenzano del Garda, Италия
5
3
323 м²
Дезенцано-дель-Гарда, предлагаем к продаже объекты недвижимости в новой резиденции "VILLA D…
€1,60 млн
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