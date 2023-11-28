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Виллы в Италии

Вилла В архив
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1 422 объекта найдено
Вилла 5 спален с верандой, с Doppi Vetri, с Aria Condizionata в Villanuova sul Clisi, Италия
Вилла 5 спален с верандой, с Doppi Vetri, с Aria Condizionata
Villanuova sul Clisi, Италия
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 609 м²
Above the hills of Salò, in a dominating hillside position with breathtaking views of Lake G…
€1,07 млн
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Вилла 50 спален с верандой, с Passaggio Pedonale, с Ingresso Indipendente в Милан, Италия
Вилла 50 спален с верандой, с Passaggio Pedonale, с Ingresso Indipendente
Милан, Италия
Комнаты 50
Кол-во ванных комнат 12
Площадь 6 000 м²
€5,00 млн
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Вилла 3 спальни с Ingresso Indipendente, с Ripostiglio, с Doppio Ingresso в Sommavilla, Италия
Вилла 3 спальни с Ingresso Indipendente, с Ripostiglio, с Doppio Ingresso
Sommavilla, Италия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
In the quiet atmosphere of the old town of Castello di Brenzone, there is a three-level town…
€520,000
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Вилла 16 спален с Doppi Vetri, с Aria Condizionata, с Passaggio Pedonale в Флоренция, Италия
Вилла 16 спален с Doppi Vetri, с Aria Condizionata, с Passaggio Pedonale
Флоренция, Италия
Комнаты 54
Кол-во ванных комнат 14
Площадь 1 550 м²
Вилла Medicea Lo Sprocco, утопающая в зеленой долине между Сант-Агата и Гальяно в коммуне Ск…
€4,10 млн
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Вилла 3 спальни с Porta Blindata, с Cancello Elettrico, с Ingresso Indipendente в Италия
Вилла 3 спальни с Porta Blindata, с Cancello Elettrico, с Ingresso Indipendente
Италия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 315 м²
In the exclusive context of Ceriel in Cavaion Veronese, where the timeless beauty of Lake Ga…
€2,50 млн
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Вилла 3 спальни с Porta Blindata, с Cancello Elettrico, с Ingresso Indipendente в Италия
Вилла 3 спальни с Porta Blindata, с Cancello Elettrico, с Ingresso Indipendente
Италия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 305 м²
In the renowned location of Ceriel in Cavaion Veronese, where the majesty of Lake Garda embr…
€2,40 млн
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Вилла 3 спальни с Porta Blindata, с Cancello Elettrico, с Ingresso Indipendente в Италия
Вилла 3 спальни с Porta Blindata, с Cancello Elettrico, с Ingresso Indipendente
Италия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 355 м²
In the prestigious setting of Ceriel in Cavaion Veronese, where the majesty of Lake Garda me…
€2,80 млн
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Вилла 22 спальни с Aria Condizionata, с Passaggio Pedonale, с Cancello Elettrico в Pontassieve, Италия
Вилла 22 спальни с Aria Condizionata, с Passaggio Pedonale, с Cancello Elettrico
Pontassieve, Италия
Комнаты 31
Кол-во ванных комнат 33
Площадь 2 000 м²
Расположенная в Понтасьеве, всего в 20 минутах езды от Флоренции, эта великолепная вилла XVI…
€4,80 млн
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Вилла 4 спальни с Piscina в Италия
Вилла 4 спальни с Piscina
Италия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 320 м²
On the hills of Garda, Ai Beati, a jewel between the lake and the sky, stands this villa. Ac…
€2,15 млн
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Вилла 5 спален в Лечче, Италия
Вилла 5 спален
Лечче, Италия
Комнаты 19
Кол-во ванных комнат 11
Площадь 1 000 м²
A beautiful historic residence of distinction, built in 1820 by Luigi Morrone on the commiss…
€3,20 млн
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Вилла 4 спальни с Piscina в Италия
Вилла 4 спальни с Piscina
Италия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 450 м²
В одном из самых престижных и живописных мест озера Гарда, в 5 минутах от центра городка Гар…
€2,50 млн
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Вилла 40 комнат с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata в Pelago, Италия
Вилла 40 комнат с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata
Pelago, Италия
Комнаты 40
Площадь 2 755 м²
Утопающая в природе прекрасной Тосканы усадьба, принадлежавшая знатным флорентийским семьям …
€4,90 млн
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Вилла 6 спален с Doppi Vetri, с Ingresso Indipendente, с Doppio Ingresso в Salo, Италия
Вилла 6 спален с Doppi Vetri, с Ingresso Indipendente, с Doppio Ingresso
Salo, Италия
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
In a privileged position close to the center of Salò and the Lake, we propose for sale a det…
€750,000
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Вилла 10 комнат с Doppi Vetri, с Passaggio Pedonale, с Cancello Elettrico в Guanzate, Италия
Вилла 10 комнат с Doppi Vetri, с Passaggio Pedonale, с Cancello Elettrico
Guanzate, Италия
Комнаты 10
Площадь 700 м²
The Villa located in the municipality of Guanzate (CO) within the residential complex called…
€1,70 млн
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Вилла 4 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata в Tignale, Италия
Вилла 4 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Tignale, Италия
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 400 м²
Located in a panoramic area of Tignale, in a corner of earthly paradise and surrounded by an…
€5,50 млн
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Вилла 3 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata в Lazise, Италия
Вилла 3 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata
Lazise, Италия
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 204 м²
Welcome to the lakeside paradise you have always dreamt of! This magnificent lakefront vill…
€2,65 млн
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Вилла 8 комнат с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata в Diso, Италия
Вилла 8 комнат с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Diso, Италия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 535 м²
The 500-square-meter property is spread over two floors and surrounded by a furnished garden…
€1,20 млн
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Вилла 4 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata в Manerba del Garda, Италия
Вилла 4 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Manerba del Garda, Италия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
€1,20 млн
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Вилла 4 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata в San Cesario di Lecce, Италия
Вилла 4 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata
San Cesario di Lecce, Италия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 260 м²
San Cesario: a few km from Lecce, we offer for sale beautiful villa surrounded by 22,000 sqm…
€720,000
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Вилла 3 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata в Roe Volciano, Италия
Вилла 3 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata
Roe Volciano, Италия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
In Roè Volciano, nestled in absolute privacy surrounded by greenery, we offer for sale a com…
€1,30 млн
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Вилла 4 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata в Desenzano del Garda, Италия
Вилла 4 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Desenzano del Garda, Италия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Bright head villa located in a residential area a stone's throw from the historic centre and…
€1,19 млн
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Вилла 4 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata в Roe Volciano, Италия
Вилла 4 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Roe Volciano, Италия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 208 м²
The property we propose is a charming single-family house with a welcoming and traditional d…
€510,000
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Вилла 7 спален с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata в Cetona, Италия
Вилла 7 спален с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata
Cetona, Италия
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 550 м²
В 60-е годы Четона стала "Буэн Ретиро" для многих героев театрального и киномира тех славных…
€1,68 млн
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Вилла 3 спальни с Porta Blindata, с Aria Condizionata, с Cancello Elettrico в Moniga del Garda, Италия
Вилла 3 спальни с Porta Blindata, с Aria Condizionata, с Cancello Elettrico
Moniga del Garda, Италия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
В Сояно-дель-Лаго, рядом с деревней и недалеко от пляжей, мы предлагаем эту строящуюся виллу…
€550,000
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Вилла 4 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata в Toscolano Maderno, Италия
Вилла 4 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Toscolano Maderno, Италия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
We are in Monte Maderno, a spectacular hillside hamlet of Toscolano-Maderno, where you can e…
€2,35 млн
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Вилла 6 спален с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией в Тоскана, Италия
Вилла 6 спален с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией
Тоскана, Италия
Комнаты 7
Площадь 327 м²
Выставлена на продажу просторная вилла на знаменитом курорте южной Тосканы Монте-Арджентарио…
€1,35 млн
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Вилла 6 спален с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией в Тоскана, Италия
Вилла 6 спален с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией
Тоскана, Италия
Комнаты 7
Площадь 327 м²
Выставлена на продажу просторная вилла на знаменитом курорте южной Тосканы Монте-Арджентарио…
€1,35 млн
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Вилла 3 спальни с террасой, с vid na more в Италия
Вилла 3 спальни с террасой, с vid na more
Италия
Комнаты 4
Площадь 380 м²
Выставлена на продажу полностью отреставрированная вилла на первой линии от моря в Сицилии, …
€960,000
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Вилла 5 спален с холодильником, с плитой, с посудомоечной машиной в Тоскана, Италия
Вилла 5 спален с холодильником, с плитой, с посудомоечной машиной
Тоскана, Италия
Комнаты 6
Площадь 136 м²
Дом расположен в месте Роккамаре, где царит абсолютная уединенность, и окружен прекрасным са…
€1,60 млн
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Вилла 3 спальни с террасой, с холодильником, с плитой в Тоскана, Италия
Вилла 3 спальни с террасой, с холодильником, с плитой
Тоскана, Италия
Комнаты 4
Площадь 229 м²
Замечательный каменный дом в Тоскане с видом на море и бассейном, построенный в XVI веке, ок…
€1,30 млн
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Параметры недвижимости в Италии

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