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Виллы в Италии

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936 объектов найдено
Вилла 5 комнат в Caorle, Италия
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Вилла 5 комнат
Caorle, Италия
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
В непосредственной близости от Каорле, в районе Брайан, мы предлагаем отдельно стоящую виллу…
$523,717
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Аталанта
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Вилла 18 комнат в Монца, Италия
UP UP
Вилла 18 комнат
Монца, Италия
Число комнат 18
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 600 м²
Количество этажей 4
РОСКОШНАЯ ЧАСТНАЯ ВИЛЛА В МОНЦЕ — 600 М² В ОДНОМ ИЗ САМЫХ ПРЕСТИЖНЫХ РАЙОНОВ Италия • Мон…
$2,84 млн
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Вилла 4 комнаты в Moniga del Garda, Италия
Вилла 4 комнаты
Moniga del Garda, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 315 м²
GH-PV001596. ВИЛЛА ВАШЕЙ МЕЧТЫ С ВИДОМ НА ОЗЕРО! Вилла с бассейном и видом на озеро ВИЛЛА ВА…
$1,58 млн
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It Is RealtyIt Is Realty
Вилла 6 комнат в Salo, Италия
Вилла 6 комнат
Salo, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 370 м²
GA-V001049. Вилла на склоне холма с видом на озеро, в городе SalòПогруженный на первый холм…
$1,16 млн
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Red Feniks Montenegro
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Вилла 22 комнаты в Терни, Италия
Вилла 22 комнаты
Терни, Италия
Число комнат 22
Площадь 1 500 м²
В настоящее время незавершенный коттедж на двух этажах по 130 квадратных метров каждый, плюс…
Цена по запросу
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Вилла 5 комнат в Padenghe sul Garda, Италия
Вилла 5 комнат
Padenghe sul Garda, Италия
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 385 м²
ABI-1264A . Современная вилла на озере ГардаНовая, современного архитектурного стиля вилла с…
$2,81 млн
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Red Feniks Montenegro
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LDV InvestLDV Invest
Вилла 9 комнат в Ассизи, Италия
Вилла 9 комнат
Ассизи, Италия
Число комнат 9
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 740 м²
Casale di Charme | Код 8673 Цена обновлена: 20/03/2025 € 2,200,000 Окружённый неподвлас…
$2,55 млн
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Вилла 3 комнаты в Gozzano, Италия
Вилла 3 комнаты
Gozzano, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
ISM-060417-6. Великолепная вилла с видом на озеро Орта Великолепная вилла с видом на озеро О…
$1,03 млн
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Вилла 4 комнаты в Padenghe sul Garda, Италия
Вилла 4 комнаты
Padenghe sul Garda, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 1 400 м²
GH-PV00020. Элитная современная вилла на первая линии озераВ продаже ЭЛИТНАЯ СОВРЕМЕННАЯ ВИЛ…
$2,34 млн
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Red Feniks Montenegro
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Вилла 5 комнат в Acquaviva Picena, Италия
Вилла 5 комнат
Acquaviva Picena, Италия
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 400 м²
BG-ABIV5801U . Роскошная вилла недалеко от города AcquavivaСовременная вилла с потрясающим в…
$2,29 млн
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Вилла 5 комнат в Бордигера, Италия
Вилла 5 комнат
Бордигера, Италия
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 284 м²
KK-3v32. Вилла на продажу в Бордигере Вилла в Бордигере над улицей Via Romana , отделка кач…
$3,28 млн
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Вилла в Manerba del Garda, Италия
Вилла
Manerba del Garda, Италия
Площадь 320 м²
WW-120315. Вилла в Манерба дель ГардаПредлагаем Вашему вниманию Виллу на озере Гарда, в Мане…
$3,75 млн
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Вилла 3 комнаты в Бордигера, Италия
Вилла 3 комнаты
Бордигера, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 112 м²
LH-5T12. Вилла в продаже в городе Бордигера. ЛигурияИсторическая недвижимость Италии, Лигури…
$303,600
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Вилла 3 комнаты в Stresa, Италия
Вилла 3 комнаты
Stresa, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 194 м²
FP-T636. Вилла (продажа) » Италия » Озеро Маджоре » СтрезаНа холме в Стрезе в посёлке Сомера…
$375,104
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Вилла в San Vincenzo, Италия
Вилла
San Vincenzo, Италия
Площадь 950 м²
KK-CS92. Вилла (продажа) » Италия » Тоскана » Сан-ВинченцоВ 1.5 км от моря владение полность…
$4,10 млн
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Вилла 4 комнаты в Moniga del Garda, Италия
Вилла 4 комнаты
Moniga del Garda, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 315 м²
GH-PV001595. Виллы на последнем этапе строительстваВилла с видом на озеро, постройка конец 2…
$1,20 млн
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Вилла 4 комнаты в Baveno, Италия
Вилла 4 комнаты
Baveno, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
FP-T607. Независимая вилла, расположенная на напротив озера МаджореНезависимая вилла из камн…
$1,05 млн
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Вилла 3 комнаты в Италия
Вилла 3 комнаты
Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 66 м²
GM-CPA- VILLA BELVEDERE. Вилла с садом и великолепным видом на мореРоскошная вилла, располаг…
$586,100
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Вилла 6 комнат в Ponsacco, Италия
Вилла 6 комнат
Ponsacco, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 400 м²
LD-0858. Старинная тосканская вилла в Понсакко. Провинция Пиза. ТосканаПолностью отреставрир…
$2,81 млн
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Вилла 6 комнат в Santa Maria Maggiore, Италия
Вилла 6 комнат
Santa Maria Maggiore, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 880 м²
Sir-270515. Восхитительная историческая виллаФантастическая возможность приобрести восхитите…
$4,22 млн
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Вилла 4 комнаты в Diano Arentino, Италия
Вилла 4 комнаты
Diano Arentino, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 195 м²
KK-. Очаровательная вилла новой постройкиЭта очаровательная вилла новой постройки в продаже …
$574,378
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Вилла 5 комнат в Рим, Италия
Вилла 5 комнат
Рим, Италия
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 330 м²
LD-0204. Элитный дом возле озера Браччано, недалеко от РимаЭлитный дом возле озера Браччано,…
$926,038
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Вилла 6 комнат в Перуджа, Италия
Вилла 6 комнат
Перуджа, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 1 100 м²
LD-0591. Элитная вилла окруженная великолепной природой УмбрииЭлитная вилла окруженная вел…
$4,34 млн
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Вилла 4 комнаты в Desenzano del Garda, Италия
Вилла 4 комнаты
Desenzano del Garda, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 140 м²
GH-DV3691. Вилла с тремя спальнями, построенная по передовым технологиямВилла, построенная п…
$420,820
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Вилла в Сан-Ремо, Италия
Вилла
Сан-Ремо, Италия
Площадь 450 м²
LH-2V30. Вилла у моря в Сан-Ремо, Лигурия, ИталияВсего в 50-ти метрах от нового порта - Порт…
$2,34 млн
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Вилла 6 комнат в Stresa, Италия
Вилла 6 комнат
Stresa, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 250 м²
MD-280817. Вилла 270 кв.мт, с садом 1500 кв.мт, на первой линииВилла 270 кв.мт, с садом 1500…
$1,05 млн
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Вилла 6 комнат в Пистойя, Италия
Вилла 6 комнат
Пистойя, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 7 020 м²
LD-1143. В провинции Пистойи продается роскошная старинная виллаНедалеко от термальных источ…
$6,10 млн
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Вилла 5 комнат в Monzambano, Италия
Вилла 5 комнат
Monzambano, Италия
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 550 м²
GH-SV00016. Роскошная вилла между холмами и виноградникамиМаленький городок Монзамбано в про…
$2,11 млн
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Вилла 6 комнат в Civiglio, Италия
Вилла 6 комнат
Civiglio, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 750 м²
MV-160921-2. Восхитительная вилла на первой линии озера Комо и в 2 км от центра города КомоП…
$14,65 млн
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Вилла 6 комнат в Cervo, Италия
Вилла 6 комнат
Cervo, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 138 м²
KK-. Дом между городками Cervo e Andora138квм вид на море отличный 2,5км на авто от моря 5сп…
$562,656
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