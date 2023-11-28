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Жильё в Salo, Италия

квартиры
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42 объекта найдено
Вилла 6 спален с Doppi Vetri, с Ingresso Indipendente, с Doppio Ingresso в Salo, Италия
Вилла 6 спален с Doppi Vetri, с Ingresso Indipendente, с Doppio Ingresso
Salo, Италия
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
In a privileged position close to the center of Salò and the Lake, we propose for sale a det…
€750,000
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Пентхаус 1 спальня с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata в Salo, Италия
Пентхаус 1 спальня с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Salo, Италия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Завершается этап проектирования четвертой и последней резиденции Falkensteiner Premium Livin…
€700,800
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Пентхаус 1 спальня с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata в Salo, Италия
Пентхаус 1 спальня с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Salo, Италия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Завершается этап проектирования четвертой и последней резиденции Falkensteiner Premium Livin…
€700,800
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Вилла 3 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Passaggio Pedonale в Salo, Италия
Вилла 3 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Passaggio Pedonale
Salo, Италия
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
The property we propose is a typical Italian house with stone accents, just a few steps from…
€1,20 млн
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Квартира 3 комнаты с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Passaggio Pedonale в Salo, Италия
Квартира 3 комнаты с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Passaggio Pedonale
Salo, Италия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Предлагаем к продаже эту очаровательную квартиру, расположенную в районе Кунеттоне, всего в …
€575,000
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Квартира 2 комнаты с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata в Salo, Италия
Квартира 2 комнаты с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Salo, Италия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Компания Garda Haus Padenghe предлагает на продажу эту очаровательную квартиру, расположенну…
€320,000
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Квартира 3 комнаты с Porta Blindata, с Passaggio Pedonale, с Ingresso Indipendente в Salo, Италия
Квартира 3 комнаты с Porta Blindata, с Passaggio Pedonale, с Ingresso Indipendente
Salo, Италия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Предлагаем к продаже эту очаровательную квартиру, расположенную в районе Кунеттоне, всего в …
€482,000
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Квартира 3 комнаты с Porta Blindata, с Aria Condizionata, с Passaggio Pedonale в Salo, Италия
Квартира 3 комнаты с Porta Blindata, с Aria Condizionata, с Passaggio Pedonale
Salo, Италия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Предлагаем к продаже эту очаровательную квартиру, расположенную в районе Кунеттоне, всего в …
€600,000
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Квартира 1 спальня с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata в Salo, Италия
Квартира 1 спальня с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Salo, Италия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Завершается этап проектирования четвертой и последней резиденции Falkensteiner Premium Livin…
€344,600
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Вилла 3 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Cancello Elettrico в Salo, Италия
Вилла 3 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Cancello Elettrico
Salo, Италия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 500 м²
Garda Haus предлагает эксклюзивную строящуюся виллу с уникальным видом на озеро. Площадь ви…
€4,20 млн
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Квартира 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Ingresso Indipendente в Salo, Италия
Квартира 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Ingresso Indipendente
Salo, Италия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Вы ищете просторную и уютную квартиру с собственным садом в тихом доме? У нас есть для Вас п…
€350,000
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Квартира 3 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Cancello Elettrico в Salo, Италия
Квартира 3 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Cancello Elettrico
Salo, Италия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Мы предлагаем на продажу восхитительную квартиру, расположенную в тихом жилом районе городка…
€420,000
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Квартира 3 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata в Salo, Италия
Квартира 3 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Salo, Италия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Этот чудесный двухуровневый пентхаус с видом на озеро расположен в самом сердце историческог…
€795,000
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Вилла 18 комнат с Porta Blindata, с Aria Condizionata, с Cancello Elettrico в Salo, Италия
Вилла 18 комнат с Porta Blindata, с Aria Condizionata, с Cancello Elettrico
Salo, Италия
Комнаты 18
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 750 м²
Эта великолепная недвижимость расположена в городке Сало, утопающем в изумрудной зелени холм…
€3,60 млн
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Вилла 4 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata в Salo, Италия
Вилла 4 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata
Salo, Италия
Комнаты 13
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 480 м²
Вилла расположена в солнечной и слегка холмистой местности, где мягкий и приятный климат, вс…
€2,48 млн
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Вилла 2 спальни с Doppi Vetri, с Passaggio Pedonale, с Ingresso Indipendente в Salo, Италия
Вилла 2 спальни с Doppi Vetri, с Passaggio Pedonale, с Ingresso Indipendente
Salo, Италия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
На холмах, обрамляющих городок Сало, с панорамой на залив на 360°, мы предлагаем к продаже в…
€700,000
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Вилла 4 спальни с Porta Blindata, с Cancello Elettrico, с Ingresso Indipendente в Salo, Италия
Вилла 4 спальни с Porta Blindata, с Cancello Elettrico, с Ingresso Indipendente
Salo, Италия
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
Вилла в очень спокойном месте с панорамным видом на холмы, недалеко от исторического центра …
€900,000
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Вилла 18 комнат с Porta Blindata, с Aria Condizionata, с Cancello Elettrico в Salo, Италия
Вилла 18 комнат с Porta Blindata, с Aria Condizionata, с Cancello Elettrico
Salo, Италия
Комнаты 18
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 750 м²
Эта великолепная недвижимость расположена в городке Сало, утопающем в изумрудной зелени холм…
€3,60 млн
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Вилла 10 спален с верандой, с Doppi Vetri, с Passaggio Pedonale в Salo, Италия
Вилла 10 спален с верандой, с Doppi Vetri, с Passaggio Pedonale
Salo, Италия
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 1 035 м²
Сало, на прекрасной Ривьере дей Лимони, находится эта великолепная вилла с панорамным видом…
€2,00 млн
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Квартира 1 спальня с Passaggio Pedonale, с Ingresso Indipendente в Salo, Италия
Квартира 1 спальня с Passaggio Pedonale, с Ingresso Indipendente
Salo, Италия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
В Сало, в старом центре городка, в нескольких шагах от знаменитой набережной Дзанарделли и п…
€180,000
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Квартира 1 спальня с бассейном в Salo, Италия
Квартира 1 спальня с бассейном
Salo, Италия
Комнаты 2
Площадь 104 м²
GH-LV04820-1C. Апартаменты в комплексе в городе СалоСало, в историческом центре, в нескольки…
€380,000
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+905338754767,+38268803384 +38268803384 swetatim@bk.ru
Квартира 2 спальни в Salo, Италия
Квартира 2 спальни
Salo, Италия
Комнаты 3
Площадь 113 м²
GH-LV04907-C1. Новый пентхаус в СалоМы предлагаем к продаже трехкомнатную квартиру на третье…
€340,000
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Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
+905338754767,+38268803384 +38268803384 swetatim@bk.ru
Квартира 2 спальни с бассейном в Salo, Италия
Квартира 2 спальни с бассейном
Salo, Италия
Комнаты 3
Площадь 108 м²
GH-LV04815-5C. Апартаменты в отремонтированном здании центр СалоСало, в историческом центре,…
€410,000
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Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
+905338754767,+38268803384 +38268803384 swetatim@bk.ru
Квартира 2 спальни в Salo, Италия
Квартира 2 спальни
Salo, Италия
Комнаты 3
Площадь 132 м²
GA-V000992. Трёхкомнатная квартира в продаже в Сало / Италия В историческом центре города Са…
€450,000
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Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
+905338754767,+38268803384 +38268803384 swetatim@bk.ru
Квартира 3 спальни в Salo, Италия
Квартира 3 спальни
Salo, Италия
Комнаты 4
Площадь 160 м²
GA-V000993. Пентхаус в продаже в Сало / Италия В историческом центре города Сало с выходом н…
€870,000
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Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
+905338754767,+38268803384 +38268803384 swetatim@bk.ru
Вилла 5 спален в Salo, Италия
Вилла 5 спален
Salo, Италия
Комнаты 6
Площадь 370 м²
GA-V001049. Вилла на склоне холма с видом на озеро, в городе SalòПогруженный на первый холм…
€990,000
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Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
+905338754767,+38268803384 +38268803384 swetatim@bk.ru
Вилла в Salo, Италия
Вилла
Salo, Италия
Площадь 600 м²
GA-V001086. Недвижимость под ремонт с видом на озеро в городе SalòРасположенный в центрально…
€1,10 млн
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Языки общения: English, Русский
+905338754767,+38268803384 +38268803384 swetatim@bk.ru
Вилла 3 спальни в Salo, Италия
Вилла 3 спальни
Salo, Италия
Комнаты 4
Площадь 160 м²
GA-V001445. тдельно стоящая вилла с видом на залив СалоОкруженная зеленью и спокойствием, вп…
€460,000
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Red Feniks
Языки общения: English, Русский
+905338754767,+38268803384 +38268803384 swetatim@bk.ru
Квартира 2 спальни в Salo, Италия
Квартира 2 спальни
Salo, Италия
Комнаты 3
Площадь 180 м²
GH-LV01573. Таунхаус в резиденции с бассейном. Таунхаус в резиденции с бассейном. Современны…
€1,04 млн
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+905338754767,+38268803384 +38268803384 swetatim@bk.ru
Вилла в Salo, Италия
Вилла
Salo, Италия
Площадь 790 м²
GH-210518. Вилла на первой линии, в городе СалоВилла имеет площадь 790 кв.м, парк 2000 кв.м,…
€1,90 млн
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Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
+905338754767,+38268803384 +38268803384 swetatim@bk.ru
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