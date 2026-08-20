Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Италия
  3. Salo
  4. Жилая

Жилье в Salo, Италия

;
квартиры
19
дома
16
35 объектов найдено
Вилла 6 комнат в Salo, Италия
Вилла 6 комнат
Salo, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 370 м²
GA-V001049. Вилла на склоне холма с видом на озеро, в городе SalòПогруженный на первый холм…
$1,16 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Вилла в Salo, Италия
Вилла
Salo, Италия
Площадь 600 м²
GA-V001086. Недвижимость под ремонт с видом на озеро в городе SalòРасположенный в центрально…
$1,29 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Вилла 6 комнат в Salo, Италия
Вилла 6 комнат
Salo, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 770 м²
ABI-1257A. Великолепная вилла с видом на озеро ГардаЭта великолепная собственность с видом н…
$4,45 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
International Property AlertsInternational Property Alerts
Квартира 3 комнаты в Villa di Salo, Италия
Квартира 3 комнаты
Villa di Salo, Италия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Предлагаем к продаже эту очаровательную квартиру, расположенную в районе Кунеттоне, всего в …
$527,723
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Salo, Италия
Квартира 3 комнаты
Salo, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 132 м²
GA-V000992. Трёхкомнатная квартира в продаже в Сало / Италия В историческом центре города Са…
$527,490
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Квартира 3 комнаты в Salo, Италия
Квартира 3 комнаты
Salo, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 113 м²
GH-LV04907-C1. Новый пентхаус в СалоМы предлагаем к продаже трехкомнатную квартиру на третье…
$398,548
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
TekceTekce
Вилла в Salo, Италия
Вилла
Salo, Италия
Площадь 790 м²
GH-210518. Вилла на первой линии, в городе СалоВилла имеет площадь 790 кв.м, парк 2000 кв.м,…
$2,23 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Квартира 4 комнаты в Salo, Италия
Квартира 4 комнаты
Salo, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 150 м²
GH-LV06375. Просторная квартира в центре с видом на озеро.В центре городка Сало, где располо…
$562,656
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Квартира 3 комнаты в Salo, Италия
Квартира 3 комнаты
Salo, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 180 м²
GH-LV01573. Таунхаус в резиденции с бассейном. Таунхаус в резиденции с бассейном. Современны…
$1,21 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Квартира 4 комнаты в Salo, Италия
Квартира 4 комнаты
Salo, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 160 м²
GA-V000993. Пентхаус в продаже в Сало / Италия В историческом центре города Сало с выходом н…
$1,02 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Квартира 3 комнаты в Salo, Италия
Квартира 3 комнаты
Salo, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 108 м²
GH-LV04815-5C. Апартаменты в отремонтированном здании центр СалоСало, в историческом центре,…
$480,602
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Вилла 4 комнаты в Salo, Италия
Вилла 4 комнаты
Salo, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 160 м²
GA-V001445. тдельно стоящая вилла с видом на залив СалоОкруженная зеленью и спокойствием, вп…
$539,212
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Квартира в Salo, Италия
Квартира
Salo, Италия
Площадь 85 м²
GH-PV006493-3. Эксклюзивные трехкомнатные апартаменты с садомпредлагает на продажу эту очаро…
$565,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Квартира 2 комнаты в Salo, Италия
Квартира 2 комнаты
Salo, Италия
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 104 м²
GH-LV04820-1C. Апартаменты в комплексе в городе СалоСало, в историческом центре, в нескольки…
$445,436
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Вилла 4 комнаты в Salo, Италия
Вилла 4 комнаты
Salo, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 180 м²
GH-LV01582. Вилла с панорамным видом на озероПрестижная террасная Вилла расположена в неболь…
$761,930
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Квартира 2 комнаты в Villa di Salo, Италия
Квартира 2 комнаты
Villa di Salo, Италия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Компания Garda Haus Padenghe предлагает на продажу эту очаровательную квартиру, расположенну…
$350,356
Оставить заявку
Вилла 9 комнат в Salo, Италия
Вилла 9 комнат
Salo, Италия
Число комнат 9
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
В привилегированном положении недалеко от центра Сало и озера, мы предлагаем на продажу отде…
$821,146
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Salo, Италия
Квартира 2 комнаты
Salo, Италия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
В Сало, в старом центре городка, в нескольких шагах от знаменитой набережной Дзанарделли и п…
$197,075
Оставить заявку
Вилла 9 комнат в Salo, Италия
Вилла 9 комнат
Salo, Италия
Число комнат 9
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Недвижимость, которую мы предлагаем, - это типичный итальянский дом с каменными акцентами, в…
$1,31 млн
Оставить заявку
Вилла 13 комнат в Salo, Италия
Вилла 13 комнат
Salo, Италия
Число комнат 13
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 480 м²
Вилла расположена в солнечной и слегка холмистой местности, где мягкий и приятный климат, вс…
$2,72 млн
Оставить заявку
Пентхаус 2 комнаты в Salo, Италия
Пентхаус 2 комнаты
Salo, Италия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Завершается этап проектирования четвертой и последней резиденции Falkensteiner Premium Livin…
$767,279
Оставить заявку
Вилла 4 комнаты в Villa di Salo, Италия
Вилла 4 комнаты
Villa di Salo, Италия
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
На холмах, обрамляющих городок Сало, с панорамой на залив на 360°, мы предлагаем к продаже в…
$766,403
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Salo, Италия
Квартира 3 комнаты
Salo, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Вы ищете просторную и уютную квартиру с собственным садом в тихом доме? У нас есть для Вас п…
$383,201
Оставить заявку
Вилла 18 комнат в Barbarano, Италия
Вилла 18 комнат
Barbarano, Италия
Число комнат 18
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 750 м²
Эта великолепная недвижимость расположена в городке Сало, утопающем в изумрудной зелени холм…
$3,94 млн
Оставить заявку
Вилла 7 комнат в Villa di Salo, Италия
Вилла 7 комнат
Villa di Salo, Италия
Число комнат 7
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 500 м²
Garda Haus предлагает эксклюзивную строящуюся виллу с уникальным видом на озеро. Площадь ви…
$4,60 млн
Оставить заявку
Вилла 13 комнат в Salo, Италия
Вилла 13 комнат
Salo, Италия
Число комнат 13
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 480 м²
Вилла расположена в солнечной и слегка холмистой местности, где мягкий и приятный климат, вс…
$2,72 млн
Оставить заявку
Вилла 18 комнат в Salo, Италия
Вилла 18 комнат
Salo, Италия
Число комнат 18
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 750 м²
Эта великолепная недвижимость расположена в городке Сало, утопающем в изумрудной зелени холм…
$3,94 млн
Оставить заявку
Квартира 6 комнат в Salo, Италия
Квартира 6 комнат
Salo, Италия
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Этот чудесный двухуровневый пентхаус с видом на озеро расположен в самом сердце историческог…
$870,414
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Villa di Salo, Италия
Квартира 3 комнаты
Villa di Salo, Италия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Предлагаем к продаже эту очаровательную квартиру, расположенную в районе Кунеттоне, всего в …
$629,545
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Salo, Италия
Квартира 4 комнаты
Salo, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Мы предлагаем на продажу восхитительную квартиру, расположенную в тихом жилом районе городка…
$459,842
Оставить заявку
Realting.com
Перейти