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Жилье в Лукке, Италия

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Unione dei comuni della Versilia
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20 объектов найдено
Вилла 6 комнат в Camaiore, Италия
Вилла 6 комнат
Camaiore, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 600 м²
KK-639. Вилла (продажа) » Италия » Тоскана » МонтиньозоВладение полностью реставрированно 60…
$5,86 млн
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Red Feniks Montenegro
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Вилла в Forte dei Marmi, Италия
Вилла
Forte dei Marmi, Италия
Площадь 1 247 м²
Investment Opportunity – Forte dei Marmi An exclusive opportunity on one of Italy's most pr…
Цена по запросу
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Вилла в Forte dei Marmi, Италия
Вилла
Forte dei Marmi, Италия
Площадь 650 м²
WW-TS01 . Виллы класса люкс в Форте де МармиФорте де Марми на улице Giglioli, построено 6 от…
$5,51 млн
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Квартира 4 комнаты в Виареджо, Италия
Квартира 4 комнаты
Виареджо, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 150 м²
РО-290818. Красивая просторная квартира в городе ВиареджиоКрасивая просторная квартира 150 м…
$703,320
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Red Feniks Montenegro
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Вилла 6 комнат в Forte dei Marmi, Италия
Вилла 6 комнат
Forte dei Marmi, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
WW-TS03. Элитная Вилла в Форте де МармиШикарная вилла в Форте дей Марми, где Вы найдете толь…
$6,21 млн
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Red Feniks Montenegro
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Вилла в Bozzano, Италия
Вилла
Bozzano, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 462 м²
Эта вилла расположена недалеко от центра и престижных пляжей Версилии. Дом площадью около 4…
$1,74 млн
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LDV InvestLDV Invest
Вилла в Forte dei Marmi, Италия
Вилла
Forte dei Marmi, Италия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Резиденция класса люкс в Форте-дей-Марми — Лукка, Тоскана — около 500 м² абсолютной элегантн…
Цена по запросу
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Вилла в Лукка, Италия
Вилла
Лукка, Италия
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 450 м²
Вилла имеет 3 этажа общей площадью 450 кв. м . Имеется 7 спален и 8 ванных комнат. Две кухни…
$1,86 млн
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Вилла в Лукка, Италия
Вилла
Лукка, Италия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 1 500 м²
Недвижимость расположена в нескольких километрах от исторического центра Лукки, в живописной…
$4,65 млн
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Квартира 3 спальни в Лукка, Италия
Квартира 3 спальни
Лукка, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 192 м²
Этаж 2/2
ЛУККА (ТОСКАНА) // 195 КВ М // 3 СПАЛЬНИ // 3 ВАННЫЕ КОМНАТЫ // САД // 2 ПАРКОВОЧНЫХ МЕСТА Р…
$1,68 млн
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Вилла в Лукка, Италия
Вилла
Лукка, Италия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 1 830 м²
Вилла 17-18 века в Лукке с итальянском садом и бассейном. Дом окружен виноградниками и оливк…
$4,18 млн
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Вилла в Capriglia, Италия
Вилла
Capriglia, Италия
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 1 000 м²
Количество этажей 2
Резиденция 18 века, расположенная на холмах Версилии с видом на тосканское побережье с захва…
$14,52 млн
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Квартира 2 спальни в Лукка, Италия
Квартира 2 спальни
Лукка, Италия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 156 м²
Количество этажей 2
ЛУККА (ТОСКАНА) // 152 КВ М // 3 СПАЛЬНИ // 2 ВАННЫЕ КОМНАТЫ // САД // 2 ПАРКОВОЧНЫХ МЕСТА …
$1,39 млн
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Квартира 5 комнат в Marina di Pietrasanta, Италия
Квартира 5 комнат
Marina di Pietrasanta, Италия
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 181 м²
In Tonfano, located in front of the sea, with fantastic sea view and beaches, we offer a sem…
$1,64 млн
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Вилла в Лукка, Италия
Вилла
Лукка, Италия
Количество спален 11
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 4 000 м²
Лукка // 4 000 кв. м // 40 га земли // Основная вилла 1 400 кв. м // 5 спален // 3 ванные ко…
$17,43 млн
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Квартира 2 спальни в Лукка, Италия
Квартира 2 спальни
Лукка, Италия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 185 м²
Этаж 2/2
ЛУККА (ТОСКАНА) // 172 КВ М // 2 СПАЛЬНИ // 2 ВАННЫЕ КОМНАТЫ // САД // 2 ПАРКОВОЧНЫХ МЕСТА …
$1,57 млн
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Квартира 1 спальня в Лукка, Италия
Квартира 1 спальня
Лукка, Италия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 125 м²
Этаж 1/2
ЛУККА (ТОСКАНА) // 125 КВ М // 1 СПАЛЬНЯ // 1 ВАННАЯ КОМНАТА // КЛАДОВАЯ // САД // 2 ПАРКОВО…
$1,02 млн
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Квартира 2 спальни в Лукка, Италия
Квартира 2 спальни
Лукка, Италия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 116 м²
Апартаменты расположены на первом этаже виллы. Имеют отдельным вход. Дизайн интерьера характ…
$790,100
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Вилла 1 комната в Castelnuovo di Garfagnana, Италия
Вилла 1 комната
Castelnuovo di Garfagnana, Италия
Число комнат 1
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 1 050 м²
Количество этажей 3
Immergersi in questa splendida villa padronale è come assaporare la magica e calda atmosfer…
$755,347
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Вилла в Лукка, Италия
Вилла
Лукка, Италия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 500 м²
Сан Макарио (Лукка) 500 кв.м. // сад площадью 18 000 кв.м. // 5 спален // 5 ванных комнат //…
$1,80 млн
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