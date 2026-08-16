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Жилье в SantElpidio a Mare, Италия

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7 объектов найдено
Дом 9 комнат в SantElpidio a Mare, Италия
Дом 9 комнат
SantElpidio a Mare, Италия
Число комнат 9
Площадь 206 м²
Дом в старом городе на трех уровнях Первый этаж и чердак с двумя комнатами ванная комната и …
$174,393
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Квартира 5 комнат в SantElpidio a Mare, Италия
Квартира 5 комнат
SantElpidio a Mare, Италия
Число комнат 5
Площадь 90 м²
Квартира на окраине популярного кондоминиума. Первый этаж без лифта, площадь 90 м2 с двумя с…
$69,757
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Дом 6 комнат в SantElpidio a Mare, Италия
Дом 6 комнат
SantElpidio a Mare, Италия
Число комнат 6
Площадь 80 м²
Ремонт дома в Старом городе Три уровня по 25 квадратных метров каждая площадь в нескольких м…
$34,879
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Вилла 6 комнат в SantElpidio a Mare, Италия
Вилла 6 комнат
SantElpidio a Mare, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 10 200 м²
BG-ABIV5401U . Древняя вилла в Порто Сан ЭльпидиоВилла 1780 года в Порто Сан Эльпидио, в 8 к…
$2,58 млн
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Квартира 4 комнаты в SantElpidio a Mare, Италия
Квартира 4 комнаты
SantElpidio a Mare, Италия
Число комнат 4
Площадь 80 м²
Недавно построен чердак на втором этаже. Панорамное море. Две спальни, ванная, гостиная с ку…
$168,580
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Квартира 5 комнат в SantElpidio a Mare, Италия
Квартира 5 комнат
SantElpidio a Mare, Италия
Число комнат 5
Площадь 70 м²
Квартира на первом этаже площадью около 70 квадратных метров с внешним асфальтированным внут…
$69,757
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LDV InvestLDV Invest
Дом в SantElpidio a Mare, Италия
Дом
SantElpidio a Mare, Италия
Площадь 7 000 м²
Участок под застройку 7000 квадратных метров для максимального объема 270 кубических метров …
$58,131
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