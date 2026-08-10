Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Италия
  3. Unione Alto Ferrarese
  4. Жилая

Жилье в Unione Alto Ferrarese, Италия

;
Cento
8
8 объектов найдено
Вилла 4 комнаты в Renazzo, Италия
Вилла 4 комнаты
Renazzo, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Двухквартирный дом в Ренаццо Собственность Двухквартирный дом в КЛАССЕ А в Ренаццо. 15…
$370,366
Оставить заявку
Вилла 5 комнат в Cento, Италия
Вилла 5 комнат
Cento, Италия
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Двухквартирная вилла в ЧентоНедвижимостьДвухквартирная вилла в КЛАССЕ А в Ченто. Престижная …
$520,514
Оставить заявку
Вилла 4 комнаты в Renazzo, Италия
Вилла 4 комнаты
Renazzo, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 167 м²
Двухквартирная вилла в РенаццоНедвижимостьДвухквартирная вилла в КЛАССЕ А в Ренаццо. 167 ква…
$350,346
Оставить заявку
TekceTekce
Вилла 5 комнат в Renazzo, Италия
Вилла 5 комнат
Renazzo, Италия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 161 м²
Четырехсемейная вилла в РенаццоНедвижимостьВилла на четыре семьи в классе А площадью 161 кв.…
$320,316
Оставить заявку
Вилла 4 комнаты в Cento, Италия
Вилла 4 комнаты
Cento, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Вилла на три семьи в ЧентоНедвижимостьВеликолепная трехсемейная вилла в Ченто площадью 180 к…
$420,415
Оставить заявку
Вилла 4 комнаты в Cento, Италия
Вилла 4 комнаты
Cento, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 164 м²
Три - семейная вилла в ЧентоНедвижимостьВеликолепная вилла на три - в Ченто, площадью 164 кв…
$400,395
Оставить заявку
Вилла 4 комнаты в Renazzo, Италия
Вилла 4 комнаты
Renazzo, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Независимые виллы в РенаццоНедвижимостьНезависимые виллы в Ренаццо в   CLASS A   различных р…
$320,316
Оставить заявку
Вилла 4 комнаты в Cento, Италия
Вилла 4 комнаты
Cento, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Вилла в сельской местности в Ченто Собственность Вилла в сельской местности в Ченто.  …
$1,00 млн
Оставить заявку

Типы недвижимости в Unione Alto Ferrarese

дома

Параметры недвижимости в Unione Alto Ferrarese, Италия

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти