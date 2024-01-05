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119 объектов найдено
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Квартира 2 спальни
Сан-Ремо, Италия
3
150 м²
KK-201022W. Италия. Сан-Ремо. Квартира площадью 150 кв.мИталия, Сан-Ремо, центр - Corso Cava…
€450,000
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Red Feniks
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Квартира 3 спальни
Сан-Ремо, Италия
4
150 м²
KK-201022-1W. Квартира 150м2. Италия. Сан-РемоИталия, Сан-Ремо, центр "Via Roccasterone - пр…
€480,000
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Квартира 2 спальни
Сан-Ремо, Италия
3
90 м²
KK-2T29. Трехкомнатная квартира с террасой в Сан-Ремо, ИталияНа одной из самых красивых улиц…
€315,000
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Квартира 2 спальни
Сан-Ремо, Италия
3
94 м²
KK-040222. Трехкомнатная квартира в Сан-Ремо, в 400м от моряВ Санремо мы предлагаем на прода…
€350,000
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Red Feniks
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Квартира 4 спальни
Сан-Ремо, Италия
5
173 м²
LH-2Q67. Квартира в продаже в Сан-PемоПродажа элитной недвижимости у самого моря в Сан-Ремо,…
€1,35 млн
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Квартира 2 спальни
Сан-Ремо, Италия
3
165 м²
LH-2Q25. Квартира в продаже в Сан-PемоПентхаус с большой террасой и видом на море на первой …
€1,05 млн
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Red Feniks
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Квартира 3 спальни
Сан-Ремо, Италия
4
151 м²
LH-2Q61. Квартира в продаже в Сан-PемоПродажа элитной недвижимости - апартаменты на первой б…
€1,34 млн
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Red Feniks
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Квартира 1 спальня
Сан-Ремо, Италия
2
62 м²
LH-2B61. Квартира в продаже в Сан-PемоКупить новостройку - продажа новой элитной недвижимост…
€390,000
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Red Feniks
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Квартира 4 спальни
Сан-Ремо, Италия
5
351 м²
LH-2Q62. Квартира в продаже в Сан-PемоПродажа новой элитной недвижимости - квартира-пентхаус…
€2,70 млн
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Red Feniks
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Квартира 3 спальни
Сан-Ремо, Италия
4
62 м²
LH-2B05. Квартира-пентхаус в продаже в Сан-Ремо, ЛиугрияВ нескольких метрах от знаменитой ве…
€220,000
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Квартира 2 спальни
Сан-Ремо, Италия
3
69 м²
LH-2T22. Продажа квартир на первой береговой линии в Италии, Лигурия, Сан-РемоМенее чем в 50…
€245,000
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Квартира 3 спальни
Сан-Ремо, Италия
4
64 м²
LH-2B17. Продажа апартаментов с ремонтом в центре - у казино Сан-Ремо, Лигурия, ИталияВ само…
€175,000
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Квартира 2 спальни
Сан-Ремо, Италия
3
86 м²
LH-2T18. Кквартира с видом на море на побережье Италии, Лигурия, Сан-РемоКупить квартиру с в…
€185,000
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Квартира 2 спальни
Сан-Ремо, Италия
3
150 м²
KK-SAN-242. Квартира в Сан-Ремо. Лигурия Квартира на 2м этаже 2ти этажного дома закрытого ти…
€750,000
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Вилла 3 спальни
Сан-Ремо, Италия
4
141 м²
LH-2V40. Вилла в продаже в Сан-PемоДом с видом на море в продаже в Сан-Ремо, Лигурия, Итали…
€300,000
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Квартира 3 спальни
Сан-Ремо, Италия
4
132 м²
KK-SAN-861. Картира в Сан-Ремо. ЛигурияКвартира с террасой на 2м этаже недавно отремонтирова…
€370,000
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Вилла 4 спальни
Сан-Ремо, Италия
5
216 м²
KK-2V15. Вилла с видом на море в Сан-Ремо, Лигурия, ИталияВ престижном резиденциальном район…
€580,000
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Квартира 4 спальни
Сан-Ремо, Италия
5
105 м²
LH-2Q55. Квартира в центре Сан-Ремо с видом на море В одном из сымых престижных и изысканных…
€480,000
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Квартира 4 спальни
Сан-Ремо, Италия
5
133 м²
LH-2Q08. Четырехкомнатная квартира в Сан-Ремо с террасой, садом и видом на мореВ элегантном …
€490,000
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Квартира 4 спальни
Сан-Ремо, Италия
5
120 м²
LH-2Q02. Большая квартира с видом на море в Сан-Ремо В Сан-Ремо, всего в нескольких шагах от…
€450,000
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Вилла 3 спальни
Сан-Ремо, Италия
4
600 м²
DH-689. Вилла в Сан-Ремо. Лигурия. ИталияСрочная продажа виллы в Сан-Ремо. Находится на перв…
€3,50 млн
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Квартира 3 спальни
Сан-Ремо, Италия
4
230 м²
VB-SANREA. Шикарный пентхаус в Сан РемоАпартамент расположен в небольшой резиденции, состоящ…
€1,80 млн
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Квартира 4 спальни
Сан-Ремо, Италия
5
220 м²
VB-PENSAN. Роскошный пентхаус в Сан-РемоШикарная квартира 220 кв.м расположена на последнем …
€3,20 млн
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Квартира 1 спальня
Сан-Ремо, Италия
2
53 м²
LH-2B30. Квартира рядом с море в Италии, Лигурия, Сан-РемоКупить недорогую недвижимость - кв…
€150,000
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Квартира 2 спальни
Сан-Ремо, Италия
3
100 м²
KK-AT122. Пентхаус в центре Сан-РемоПентхаус в центре города с видом на море. Апартаменты п…
€1,10 млн
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Вилла 5 спален
Сан-Ремо, Италия
6
330 м²
AL-105. Историческая вилла в Сан-РемоИсторическая вилла в городе Сан-Ремо, всего в 100 метра…
€2,00 млн
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Квартира 3 спальни
Сан-Ремо, Италия
4
123 м²
LH-2Q09. Апартаменты у моря в Италии, Лигурия, Сан-РемоВсего в нескольких минутах ходьбы от …
€580,000
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Вилла 5 спален
Сан-Ремо, Италия
6
400 м²
VB-Lig1. Уникальная каменная вилла в Сан-РемоРасположена в 1,5 км от пляжа и центра Сан-Ремо…
€1,60 млн
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Квартира 2 спальни
Сан-Ремо, Италия
3
KK-280416-16. Пентхаус для продажи в городе Сан-РемоПанорамный пентхаус с отделкой высокого …
€850,000
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Квартира 4 спальни
Сан-Ремо, Италия
5
125 м²
LH-2Q43. Четырехкомнатная квартира в Сан-Ремо, зона СолароВ престижном резиденциальном район…
€450,000
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