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Вилла 10 комнат с Doppi Vetri, с Passaggio Pedonale, с Cancello Elettrico
Guanzate, Италия
10
700 м²
The Villa located in the municipality of Guanzate (CO) within the residential complex called…
€1,70 млн
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Вилла 3 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata
Valsolda, Италия
5
5
253 м²
A few minutes from the city of Lugano and the center of Porlezza and Menaggio, we find this …
€3,20 млн
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Вилла 4 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata
Cernobbio, Италия
10
4
249 м²
Черноббио, в местечке Ровенна. Современная вилла в тихом и солнечном месте, окруженная фант…
€1,50 млн
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Вилла 9 спален с верандой, с Doppi Vetri, с Passaggio Pedonale
Brunate, Италия
11
7
600 м²
Вилла 1800 года постройки, недавно отреставрированная. Вилла состоит из трех уровней плюс м…
€7,00 млн
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Вилла 3 спальни с Passaggio Pedonale, с Ingresso Indipendente, с Passaggio Automobilistico
Менаджо, Италия
7
2
330 м²
A few steps from the lake...in Menaggio, a large villa with independent semi-detached struct…
€890,000
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Квартира 3 комнаты с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Passaggio Pedonale
Dongo, Италия
3
90 м²
Dongo..A new building under construction consisting of 4 apartments, in a quiet, easily acce…
€222,000
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Вилла 3 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata
Cernobbio, Италия
5
2
380 м²
Cernobbio is one of the places known all over the world especially for Villa D'Este and is v…
€3,35 млн
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Квартира 2 спальни с Doppi Vetri, с Passaggio Pedonale, с Passaggio Automobilistico
Argegno, Италия
4
2
179 м²
В нескольких шагах от озера, ы предлагаем роскошные апартаменты площадью 133 кв.м. (179 кв.м…
€1,20 млн
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Квартира 3 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Tremezzina, Италия
5
1
104 м²
Внутри комплекса "Residence Comacina" состоящего из 6 квартир, в городке Ossuccio в одном из…
€650,000
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Квартира 2 спальни с Doppi Vetri, с Passaggio Pedonale, с Passaggio Automobilistico
Argegno, Италия
4
2
125 м²
A few steps from the lake and from the center of Argegno, newly built residence with a moder…
€729,000
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Вилла 3 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Passaggio Pedonale
Plesio, Италия
12
4
400 м²
The villa is located a few minutes from the center of Menaggio, and is on one level as well …
€1,30 млн
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Квартира 3 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Passaggio Pedonale
Tremezzina, Италия
4
1
160 м²
В эксклюзивном Гольфо-ди-Венере в Ленно, Тремеццина, всего в двух шагах от озера.. Мы рады …
€700,000
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Вилла 3 спальни с верандой, с Passaggio Pedonale, с Ingresso Indipendente
Valsolda, Италия
7
3
250 м²
Расположена недалеко от швейцарской границы на озере Лугано, всего в нескольких минутах ходь…
€1,70 млн
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Таунхаус 4 спальни с верандой, с Passaggio Pedonale, с Passaggio Automobilistico
Griante, Италия
6
4
350 м²
In Griante..Property with good sun exposure in a quiet and central location situated at just…
€590,000
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Квартира 3 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata
Менаджо, Италия
5
3
223 м²
In Menaggio Location Loveno, lovely Apartment with lake view in a residence consisting of ni…
€890,000
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Вилла 4 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata
Tremezzina, Италия
5
4
260 м²
Частная вилла с садом в центре Тремеццины. Эта очаровательная вилла с роскошными комнатами, …
€970,000
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Вилла 4 спальни с Passaggio Pedonale, с Ingresso Indipendente, с Passaggio Automobilistico
Tremezzina, Италия
10
4
360 м²
In the heart of Tremezzina in Località Mezzegra .. Wonderful newly built villa with stone de…
€1,90 млн
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Квартира 2 спальни с Passaggio Pedonale, с Ripostiglio, с Doppio Ingresso
Cremia, Италия
6
1
108 м²
We offer an apartment on two floors with comfortable sizes. Recently renovated, it has an en…
€175,000
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Квартира 2 спальни с Passaggio Pedonale, с Ingresso Indipendente, с Ripostiglio
Cremia, Италия
7
1
156 м²
We offer an apartment on the first floor. To be restored, however, it comes with comfortable…
€170,000
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Квартира 3 спальни с Doppi Vetri, с Passaggio Pedonale, с Ingresso Indipendente
Pianello del Lario, Италия
6
2
120 м²
In this residence with swimming pool, located on the first hill in Pianello Del Lario, we of…
€270,000
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Квартира 2 спальни с Doppi Vetri, с Passaggio Pedonale, с Ingresso Indipendente
Argegno, Италия
4
1
85 м²
Расположен в панорамном месте с потрясающим видом на озеро, примерно в 3 минутах езды от поп…
€315,000
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Вилла 3 спальни с Doppi Vetri, с Passaggio Pedonale, с Ingresso Indipendente
Montano Lucino, Италия
7
2
320 м²
В нескольких минутах от Комо и Швейцарии, в тихом жилом районе.. Мы предлагаем эту великолеп…
€620,000
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Вилла 5 спален с верандой, с Passaggio Pedonale, с Cancello Elettrico
Менаджо, Италия
10
4
150 м²
Эта современная вилла с 4 спальнями, из которой открывается далеко простирающийся вид на озе…
€900,000
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Квартира 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Passaggio Pedonale
Vercana, Италия
5
2
98 м²
В центре города Домазо, в двух шагах от его красивой набережной и пирса, известного тем, что…
€300,000
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Квартира 2 спальни с Aria Condizionata, с Passaggio Pedonale, с Passaggio Automobilistico
Gravedona ed Uniti, Италия
3
1
81 м²
В современной резиденции с бассейном и лифтом, расположенной в центре города Граведона-эд-Ун…
€300,000
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Квартира 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Nesso, Италия
3
1
71 м²
Нессо. Мы предлагаем к продаже апартаменты с захватывающим видом на стадии строительства. Он…
€490,000
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Квартира 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Nesso, Италия
4
1
71 м²
Нессо. Мы предлагаем к продаже апартаменты с захватывающим видом на стадии строительства. Он…
€650,000
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Квартира 2 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata
Nesso, Италия
4
2
81 м²
Нессо. Мы предлагаем к продаже апартаменты с захватывающим видом на стадии строительства. Он…
€550,000
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Квартира 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Nesso, Италия
4
1
71 м²
Нессо. Мы предлагаем к продаже апартаменты с захватывающим видом на стадии строительства. Он…
€490,000
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Квартира 2 спальни с Doppi Vetri, с Passaggio Pedonale, с Passaggio Automobilistico
Менаджо, Италия
5
1
91 м²
В центре Менаджио, в самом сердце озера Комо.. Наслаждаясь фантастическим центральным распол…
€240,000
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