Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Италия
  3. Como
  4. Жилая

Жилье в Como, Италия

;
Tremezzina
18
San Siro
5
Faggeto Lario
6
Gravedona ed Uniti
4
116 объектов найдено
Вилла 4 комнаты в Комо, Италия
Вилла 4 комнаты
Комо, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 246 м²
MV-221122-3. Стильные виллы нового строительства на озере КомоЧетыре виллетты нового строите…
$581,411
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Квартира 4 комнаты в Cernobbio, Италия
Квартира 4 комнаты
Cernobbio, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 243 м²
ID - 10088. VB- Апартаменты в ЧерноббьоАпартаменты в Черноббио в комплексе из 4 квартир. Апа…
$2,05 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Вилла 5 комнат в Cernobbio, Италия
Вилла 5 комнат
Cernobbio, Италия
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 300 м²
MV-160921-1. Современная вилла с захватывающим видом на озеро КомоВилла. в Черноббио. Совре…
$4,45 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
LDV InvestLDV Invest
Квартира 5 комнат в Blevio, Италия
Квартира 5 комнат
Blevio, Италия
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 230 м²
PL-PR_A24. Озеро Комо. Апартаменты с видом на озеро  В жилом комлексе «Ла Кал», расположенн…
$1,41 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Вилла 6 комнат в Laglio, Италия
Вилла 6 комнат
Laglio, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 500 м²
MV-221122-1. Вилла с захватывающим видом на озеро в ЛальоИдеально расположенный дом с 5 спал…
$2,58 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Вилла 4 комнаты в Lenno, Италия
Вилла 4 комнаты
Lenno, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
GR-Tr-143. Озеро Комо Вилла” Анна” в Тремеццина, г.MezzegraMezzegra Villa” Anna”: Прекрасная…
$3,40 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Квартира 3 комнаты в Blevio, Италия
Квартира 3 комнаты
Blevio, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
MV-270221-1. Идеальная концепция квартиры в исторической вилле на берегу озера в БлевиоИдеа…
$761,930
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Вилла 6 комнат в Argegno, Италия
Вилла 6 комнат
Argegno, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 890 м²
PL-PR-P09. Озеро Комо. Великолепная недвижимость с неповторимым видомНа берегу озера Комо вы…
$4,10 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Вилла 6 комнат в Tremezzina, Италия
Вилла 6 комнат
Tremezzina, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 1 000 м²
LUI-158. Классическая вилла на озере Комо на первой линии.Площадь основной виллы около 1000 …
$7,97 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Вилла 4 комнаты в Civiglio, Италия
Вилла 4 комнаты
Civiglio, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 220 м²
PL-PR_P10. Каменный дом в сердце города КомоЭксклюзивный каменный дом, построенный в XVII ве…
$1,47 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Вилла 6 комнат в Menaggio, Италия
Вилла 6 комнат
Menaggio, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 700 м²
LUI-180b. Красивая вилла на КомоТремеццина (5 минут от Менаджо и 30 минут от Черноббио) ВИ…
$2,81 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Вилла 5 комнат в Cernobbio, Италия
Вилла 5 комнат
Cernobbio, Италия
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 330 м²
PL-PR_V19. Роскошные виллы нового строительства в ЧерноббиоНовый жилой комплекс класса "люкс…
$4,10 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Квартира 6 комнат в Lenno, Италия
Квартира 6 комнат
Lenno, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
GR-Tr-178. Роскошные апартаменты в Тремеццина, г.ЛенноПервый этаж резиденции ( около 200 кв.…
$2,34 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Вилла 5 комнат в Molina, Италия
Вилла 5 комнат
Molina, Италия
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 380 м²
GR-Pb-32. Озеро Комо Вилла в Faggeto LarioВилла с незабываемым видом на озеро в Faggeto La…
$2,05 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Вилла 6 комнат в Комо, Италия
Вилла 6 комнат
Комо, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 2 300 м²
MV-INT-19847. Престижная историческая дворянская вилла недалеко от города КомоПрестижная ист…
$7,62 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Вилла 4 комнаты в Civiglio, Италия
Вилла 4 комнаты
Civiglio, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 200 м²
ID - 11032. VB- Панорамный таунхаус в КомоПанорамный таунхаус в городе Комо с видом на озеро…
$996,370
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Вилла 4 комнаты в Белладжо, Италия
Вилла 4 комнаты
Белладжо, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 370 м²
LUI-162. Вилла на озере Комо с прекрасным видом на озеро и горы.Вилла на озере Комо с прекра…
$2,93 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Вилла в Colonno, Италия
Вилла
Colonno, Италия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 230 м²
Количество этажей 3
Великолепная вилла, жилой площадью 230 кв.м., в современном стиле с видом на озеро Комо. Вил…
$1,42 млн
Оставить заявку
Вилла 4 комнаты в Комо, Италия
Вилла 4 комнаты
Комо, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 220 м²
MV-1901. Предлагаем на продажу эксклюзивную частную виллу с панорамнейшим, великолепным и ун…
$2,17 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Дом в Campione dItalia, Италия
Дом
Campione dItalia, Италия
Безопасное строительство для любой степени сейсмичности - Эластичность и приспособляемость к…
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира 5 комнат в Комо, Италия
Квартира 5 комнат
Комо, Италия
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Этаж 2/4
Smart Luxury Apartment с панорамным видом на озеро и террасой на закат — Кампионе-д’Италия …
$1,50 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Hotel Invest
Языки общения
English, Русский, Français
Telegram Написать в Telegram
Вилла 6 комнат в Blevio, Италия
Вилла 6 комнат
Blevio, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 600 м²
MV-1609-2. Великолепная историческая вилла в Блевио. Великолепная историческая вилла в Блеви…
$9,38 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Вилла 4 комнаты в Blevio, Италия
Вилла 4 комнаты
Blevio, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 350 м²
MV-1609-3. Удивительная вилла на набережной с бассейном и причалом для яхт, окруженная цвет…
$10,55 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Вилла 5 комнат в Cernobbio, Италия
Вилла 5 комнат
Cernobbio, Италия
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 300 м²
MV-221122. Современная вилла с прекрасным видом на озеро КомоОбщая застроенная площадь 300 м…
$4,57 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Вилла 6 комнат в Lemna, Италия
Вилла 6 комнат
Lemna, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 360 м²
MV-270221. Роскошный дом с дизайнерским ремонтом на озере КомоРоскошный дом с дизайнерским р…
$1,99 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Вилла 6 комнат в Cernobbio, Италия
Вилла 6 комнат
Cernobbio, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 520 м²
LUI-313. Красивая вилла в Чернобио.ВИЛЛА 520m² с 5 спальнями + спальня прислуги САД около 10…
$5,63 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Квартира 6 комнат в Molina, Италия
Квартира 6 комнат
Molina, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 150 м²
MV-270221-2. Апартамент в Фаджето Ларио с видом на озеро КомоАпартамент в Фаджето Ларио с ви…
$808,818
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Вилла в Molina, Италия
Вилла
Molina, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 360 м²
Характеристики виллы на озеро Комо: 3 спальни, 4 ванные комнаты, кухня со столовой, студия, …
$1,73 млн
Оставить заявку
Вилла 5 комнат в Комо, Италия
Вилла 5 комнат
Комо, Италия
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Количество этажей 2
Прекрасная вилла с коммерческим потенциалом и видом на озеро КОМО В 5 минутах от Менаджо …
$748,690
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Your Invest Home
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Italiano, Portugues, Српски, Dutch
Квартира 4 комнаты в Lenno, Италия
Квартира 4 комнаты
Lenno, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 163 м²
MV-221122-2. Элитная резиденция нового строительства в ЛенноРезиденция расположена в Ленно в…
$843,984
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski

Типы недвижимости в Como

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Como, Италия

с гаражом
с террасой
с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти