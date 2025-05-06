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Жильё в Лигурии, Италия

Сан-Ремо
84
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292 объекта найдено
Вилла в Ospedaletti, Италия
Вилла
Ospedaletti, Италия
Площадь 300 м²
KK-190816. Оспедалети вилла с панорамным видом на мореОспедалети, в 2 км от моря, предлагаем…
$1,63 млн
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Вилла 5 комнат в Бордигера, Италия
Вилла 5 комнат
Бордигера, Италия
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 284 м²
KK-3v32. Вилла на продажу в Бордигере Вилла в Бордигере над улицей Via Romana , отделка кач…
$3,05 млн
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Вилла 6 комнат в Сан-Ремо, Италия
Вилла 6 комнат
Сан-Ремо, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 500 м²
FP-T807. Вилла (продажа) » Италия » Лигурия » Сан-PемоВилла «Аврора» выполнена в неоклассиче…
$6,43 млн
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Вилла 10 комнат в Рекко, Италия
Вилла 10 комнат
Рекко, Италия
Число комнат 10
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 585 м²
Majestic villa facing the sea in Recco and Camogli, magnificent villa to renovate with a lar…
$3,15 млн
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Вилла 6 комнат в Ospedaletti, Италия
Вилла 6 комнат
Ospedaletti, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 260 м²
LH-1v06. Прекрасная вилла в Оспедалетти (Лигурия)в 1,5 км на авто от моря в тихой резиденциа…
$2,51 млн
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Вилла 4 комнаты в Сан-Ремо, Италия
Вилла 4 комнаты
Сан-Ремо, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 600 м²
DH-689. Вилла в Сан-Ремо. Лигурия. ИталияСрочная продажа виллы в Сан-Ремо. Находится на перв…
$3,81 млн
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Квартира 3 комнаты в Алассио, Италия
Квартира 3 комнаты
Алассио, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 80 м²
AL-98. Великолепные апартаменты с видом на море в АлассиоАпартаменты в курортном городе Алас…
$1,74 млн
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Квартира 3 комнаты в Ospedaletti, Италия
Квартира 3 комнаты
Ospedaletti, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 90 м²
LH-1T85. Квартира с видом на море в Лигурии - трехкомнатная квартира в ОспедалеттиВ самой кр…
$414,132
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Вилла 4 комнаты в Cipressa, Италия
Вилла 4 комнаты
Cipressa, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 320 м²
KK-6V98. Большая вилла с видом на море в ИталииВ жилой зоне Чипресса - района главного прови…
$1,09 млн
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Квартира 4 комнаты в Генуя, Италия
Квартира 4 комнаты
Генуя, Италия
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Этаж 11
Внутри современного жилого комплекса «Торри Фаро», характеризующегося высокими стандартами к…
$402,177
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Вилла 5 комнат в Сан-Ремо, Италия
Вилла 5 комнат
Сан-Ремо, Италия
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 216 м²
KK-2V15. Вилла с видом на море в Сан-Ремо, Лигурия, ИталияВ престижном резиденциальном район…
$632,097
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Вилла 4 комнаты в Сан-Ремо, Италия
Вилла 4 комнаты
Сан-Ремо, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 207 м²
LH-2V02. Вилла в СанремоНа одном из панорамных холмов города известного итальянского курорта…
$512,216
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Квартира 3 комнаты в Ospedaletti, Италия
Квартира 3 комнаты
Ospedaletti, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 110 м²
LH-1t94. Квартир на первой линии моря в Лигурии, Оспедалетти, ИталияВсего в нескольких шагах…
$566,707
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Вилла 5 комнат в Ospedaletti, Италия
Вилла 5 комнат
Ospedaletti, Италия
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 170 м²
LH-1V17. Дом с видом на море в Италии, Лигурия, ОспедалеттиВ центральной части очаровательно…
$1,09 млн
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Квартира 3 комнаты в Сан-Ремо, Италия
Квартира 3 комнаты
Сан-Ремо, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
KK-280416-16. Пентхаус для продажи в городе Сан-РемоПанорамный пентхаус с отделкой высокого …
$926,349
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Квартира 5 комнат в Сан-Ремо, Италия
Квартира 5 комнат
Сан-Ремо, Италия
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 57 м²
LH-2B86. Новая квартира в центре Сан-Ремо, Лигурия, ИталияВсего в 100 метрах от нового ЖД во…
$234,312
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Вилла 5 комнат в Cisano sul Neva, Италия
Вилла 5 комнат
Cisano sul Neva, Италия
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 400 м²
AS-170215 . Эксклюзивная вилла в стиле “рустико"Эксклюзивная вилла в стиле “рустико" в вел…
$3,16 млн
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Вилла 3 комнаты в Сан-Ремо, Италия
Вилла 3 комнаты
Сан-Ремо, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 280 м²
KK-V274. Очаровательная новая вилла в стиле прованс в Сан-РемоОчаровательная новая вилла в с…
$2,29 млн
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Квартира 3 комнаты в Сан-Ремо, Италия
Квартира 3 комнаты
Сан-Ремо, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 200 м²
FP-323. Квартира 200 кв.м. в элитном кондоминиуме с видом на мореКвартира 200 кв.м. в элитно…
$2,18 млн
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Квартира 3 комнаты в Сан-Ремо, Италия
Квартира 3 комнаты
Сан-Ремо, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 94 м²
KK-040222. Трехкомнатная квартира в Сан-Ремо, в 400м от моряВ Санремо мы предлагаем на прода…
$381,438
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Квартира 3 комнаты в Oliveto, Италия
Квартира 3 комнаты
Oliveto, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 129 м²
LH-6Q22. Квартира в продаже в городе Империя. ЛигурияПродажа недвижимости - апартаментов с н…
$381,438
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Квартира 3 комнаты в Бордигера, Италия
Квартира 3 комнаты
Бордигера, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 138 м²
LH-3T20. Квартира-пентхаус в Италии, Лигурия, БордигераНа первом холме курортного города Бор…
$577,606
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Вилла 5 комнат в Сан-Ремо, Италия
Вилла 5 комнат
Сан-Ремо, Италия
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 300 м²
LH-2v05. Вилла в Италии, Лигурия - вилла на море в Сан-РемоВсего в 30 м от знаменитой велоси…
$1,53 млн
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Квартира 3 комнаты в Ospedaletti, Италия
Квартира 3 комнаты
Ospedaletti, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 75 м²
LH-1T56. Квартира у самого моря в Италии, Лигурия, ОспедалеттиВ самом сердце не большго куро…
$484,971
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Квартира 4 комнаты в Сан-Ремо, Италия
Квартира 4 комнаты
Сан-Ремо, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 130 м²
KK-2Q12. Апартаменты у моря в Лигурии - Пентхаус у моря в Сан-РемоВсего в 20 метрах от моря …
$1,01 млн
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Квартира 4 комнаты в Алассио, Италия
Квартира 4 комнаты
Алассио, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 130 м²
KK-Q-AL4. Уникальные апартаменты в АлассиоАпартаменты модерн в 130квм в 4х этажном палаццо с…
$1,42 млн
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Квартира 3 комнаты в Вентимилья, Италия
Квартира 3 комнаты
Вентимилья, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 95 м²
KK-IV771. Квартира в престижном жилом комплексеВ престижном жилом комплексе, расположенном н…
$708,384
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Квартира 4 комнаты в Borgo SantAgata, Италия
Квартира 4 комнаты
Borgo SantAgata, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 190 м²
LH-6Q18. Исторические апартаменты рядом с морем в Империи, Лигурия, ИталияВ центральной част…
$299,701
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Вилла 3 комнаты в Алассио, Италия
Вилла 3 комнаты
Алассио, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 227 м²
AS-VA-232. Вилла с бассейном в Империи, ЛигурияВилла с бассейном имеет площадь 227 кв.м. и с…
$675,690
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Квартира 5 комнат в Алассио, Италия
Квартира 5 комнат
Алассио, Италия
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 320 м²
AL-103. Апартаменты на двух уровнях в АлассиоАпартаменты в городе Алассио, находятся на двух…
$2,18 млн
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