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Инвестиционная недвижимость в Италии

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2 объекта найдено
Инвестиционная 10 спален в Флоренция, Италия
Инвестиционная 10 спален
Флоренция, Италия
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 3 000 м²
Количество этажей 3
Продается уникальный объект недалеко от Флоренции. Бессрочная лицензия на большую и малую…
€10,00 млн
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Инвестиционная 10 спален с парковкой, с балконом, с видом на море в Pizzo, Италия
Инвестиционная 10 спален с парковкой, с балконом, с видом на море
Pizzo, Италия
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 380 м²
Исторический фермерский дом находится в Пиццо, в провинции Вибо-Валентия, в регионе Калабрия…
€500,000
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