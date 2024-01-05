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  4. Comunita Montana Parco Alto Garda bresciano

Жильё в Comunita Montana Parco Alto Garda bresciano, Италия

Salo
42
121 объект найдено
Вилла 6 спален с дорогой в Salo, Италия
Вилла 6 спален с дорогой
Salo, Италия
Число комнат 9
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
В привилегированном положении недалеко от центра Сало и озера, мы предлагаем на продажу отде…
€750,000
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Вилла 4 спальни с дорогой в Tignale, Италия
Вилла 4 спальни с дорогой
Tignale, Италия
Число комнат 10
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 400 м²
Расположенная в панорамном районе Тигнейла, в уголке земного рая и окруженная эксклюзивной о…
€5,50 млн
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Квартира 3 комнаты в Toscolano Maderno, Италия
Квартира 3 комнаты
Toscolano Maderno, Италия
Число комнат 3
Площадь 82 м²
В красивой обстановке озера Гарда, в привилегированном месте, всего в нескольких шагах от Go…
€248,000
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Квартира 1 спальня в Toscolano Maderno, Италия
Квартира 1 спальня
Toscolano Maderno, Италия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
В красивой обстановке озера Гарда, в привилегированном месте, всего в нескольких шагах от Go…
€195,000
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Квартира 2 спальни в Toscolano Maderno, Италия
Квартира 2 спальни
Toscolano Maderno, Италия
Число комнат 3
Площадь 74 м²
В потрясающей обстановке озера Гарда, в привилегированном месте, всего в нескольких шагах от…
€260,000
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Квартира 1 спальня в Toscolano Maderno, Италия
Квартира 1 спальня
Toscolano Maderno, Италия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
В красивой обстановке озера Гарда, в привилегированном месте, всего в двух шагах от Golf Bog…
€180,000
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Пентхаус 1 спальня с оптоволокном в Salo, Италия
Пентхаус 1 спальня с оптоволокном
Salo, Италия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Завершается этап проектирования четвертой и последней резиденции Falkensteiner Premium Livin…
€700,800
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Квартира 2 спальни с верандой в Toscolano Maderno, Италия
Квартира 2 спальни с верандой
Toscolano Maderno, Италия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Для тех, кто ищет элегантный и функциональный дом, мы предлагаем две новые квартиры на перво…
€447,793
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Квартира 3 спальни с верандой в Toscolano Maderno, Италия
Квартира 3 спальни с верандой
Toscolano Maderno, Италия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 126 м²
Для тех, кто ищет элегантную и функциональную резиденцию, мы предлагаем две новые квартиры н…
€862,233
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Квартира 2 спальни в Toscolano Maderno, Италия
Квартира 2 спальни
Toscolano Maderno, Италия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Для тех, кто ищет элегантную и функциональную резиденцию, мы предлагаем четыре новые трехком…
€475,502
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Квартира 1 спальня с верандой в Toscolano Maderno, Италия
Квартира 1 спальня с верандой
Toscolano Maderno, Италия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Для тех, кто ищет элегантное и функциональное жилье, мы предлагаем две новые двухкомнатные к…
€336,162
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Пентхаус 3 спальни с верандой в Toscolano Maderno, Италия
Пентхаус 3 спальни с верандой
Toscolano Maderno, Италия
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 114 м²
Погруженные в обстановку озера Гарда, мы предлагаем на продажу два великолепных пентхауса на…
€1,01 млн
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Пентхаус 1 спальня с оптоволокном в Salo, Италия
Пентхаус 1 спальня с оптоволокном
Salo, Италия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Завершается этап проектирования четвертой и последней резиденции Falkensteiner Premium Livin…
€700,800
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Вилла 4 спальни в Toscolano Maderno, Италия
Вилла 4 спальни
Toscolano Maderno, Италия
Число комнат 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
Мы находимся в Монте Мадерно, впечатляющей горной деревушке Тосколано-Мадерно, откуда открыв…
€2,35 млн
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Вилла 3 спальни с верандой, с дорогой, с оптоволокном в Salo, Италия
Вилла 3 спальни с верандой, с дорогой, с оптоволокном
Salo, Италия
Число комнат 9
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Недвижимость, которую мы предлагаем, - это типичный итальянский дом с каменными акцентами, в…
€1,20 млн
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Вилла 5 спален в Toscolano Maderno, Италия
Вилла 5 спален
Toscolano Maderno, Италия
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 450 м²
€1,30 млн
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Квартира 1 спальня в Toscolano Maderno, Италия
Квартира 1 спальня
Toscolano Maderno, Италия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Мы предлагаем на продажу просторную двухкомнатную квартиру с меблировкой, расположенную в пр…
€320,000
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Квартира 3 комнаты в Salo, Италия
Квартира 3 комнаты
Salo, Италия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Предлагаем к продаже эту очаровательную квартиру, расположенную в районе Кунеттоне, всего в …
€575,000
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Квартира 2 комнаты в Salo, Италия
Квартира 2 комнаты
Salo, Италия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Компания Garda Haus Padenghe предлагает на продажу эту очаровательную квартиру, расположенну…
€320,000
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Квартира 3 комнаты в Salo, Италия
Квартира 3 комнаты
Salo, Италия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Предлагаем к продаже эту очаровательную квартиру, расположенную в районе Кунеттоне, всего в …
€482,000
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Квартира 3 комнаты в Salo, Италия
Квартира 3 комнаты
Salo, Италия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Предлагаем к продаже эту очаровательную квартиру, расположенную в районе Кунеттоне, всего в …
€600,000
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Квартира 1 спальня с оптоволокном в Salo, Италия
Квартира 1 спальня с оптоволокном
Salo, Италия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Завершается этап проектирования четвертой и последней резиденции Falkensteiner Premium Livin…
€344,600
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Дом 6 комнат в Gargnano, Италия
Дом 6 комнат
Gargnano, Италия
Число комнат 6
Площадь 400 м²
В красивой обстановке Гарньяно мы предлагаем полностью отремонтированный фермерский дом с пр…
€1,25 млн
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Вилла 3 спальни в Salo, Италия
Вилла 3 спальни
Salo, Италия
Число комнат 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 500 м²
Garda Haus предлагает эксклюзивную строящуюся виллу с уникальным видом на озеро. Площадь ви…
€4,20 млн
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Квартира 2 спальни в Salo, Италия
Квартира 2 спальни
Salo, Италия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Вы ищете просторную и уютную квартиру с собственным садом в тихом доме? У нас есть для Вас п…
€350,000
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Квартира 3 спальни в Salo, Италия
Квартира 3 спальни
Salo, Италия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Мы предлагаем на продажу восхитительную квартиру, расположенную в тихом жилом районе городка…
€420,000
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Вилла 6 спален с верандой в Toscolano Maderno, Италия
Вилла 6 спален с верандой
Toscolano Maderno, Италия
Число комнат 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 285 м²
Уникальность этой великолепной недвижимости заключается в наличии сада с выходом к озеру, пр…
€2,50 млн
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Вилла 6 спален с верандой в Toscolano Maderno, Италия
Вилла 6 спален с верандой
Toscolano Maderno, Италия
Число комнат 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 285 м²
Уникальность этого прекрасного имущества определенно заключается в саду с выходом к озеру, п…
€2,50 млн
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Квартира 2 спальни с оптоволокном в Toscolano Maderno, Италия
Квартира 2 спальни с оптоволокном
Toscolano Maderno, Италия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
Ривьера Гардоне, одна из жемчужин озера Гарда. Мы предлагаем к продаже трехкомнатную квартир…
€319,000
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Квартира 4 комнаты в Gargnano, Италия
Квартира 4 комнаты
Gargnano, Италия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
В самом сердце старинного центра городка Гарньяно,, мы предлагаем к продаже четырехкомнатную…
€430,000
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Типы недвижимости в Comunita Montana Parco Alto Garda bresciano

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Comunita Montana Parco Alto Garda bresciano, Италия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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