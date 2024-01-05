ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Недвижимость в 18 странах
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Многоуровневые квартиры
Пентхаус
Дом
Замок
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Число комнат:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Италия
Жилая
Comunita Montana Parco Alto Garda bresciano
Жильё в Comunita Montana Parco Alto Garda bresciano, Италия
Salo
42
Очистить
121 объект найдено
По умолчанию
Новые
Дешевые выше
Дорогие выше
По популярности
По рейтингу
Вилла 6 спален с дорогой
Salo, Италия
9
3
250 м²
В привилегированном положении недалеко от центра Сало и озера, мы предлагаем на продажу отде…
€750,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла 4 спальни с дорогой
Tignale, Италия
10
4
400 м²
Расположенная в панорамном районе Тигнейла, в уголке земного рая и окруженная эксклюзивной о…
€5,50 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты
Toscolano Maderno, Италия
3
82 м²
В красивой обстановке озера Гарда, в привилегированном месте, всего в нескольких шагах от Go…
€248,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира 1 спальня
Toscolano Maderno, Италия
2
1
57 м²
В красивой обстановке озера Гарда, в привилегированном месте, всего в нескольких шагах от Go…
€195,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира 2 спальни
Toscolano Maderno, Италия
3
74 м²
В потрясающей обстановке озера Гарда, в привилегированном месте, всего в нескольких шагах от…
€260,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира 1 спальня
Toscolano Maderno, Италия
2
1
61 м²
В красивой обстановке озера Гарда, в привилегированном месте, всего в двух шагах от Golf Bog…
€180,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пентхаус 1 спальня с оптоволокном
Salo, Италия
2
1
65 м²
Завершается этап проектирования четвертой и последней резиденции Falkensteiner Premium Livin…
€700,800
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира 2 спальни с верандой
Toscolano Maderno, Италия
3
1
73 м²
Для тех, кто ищет элегантный и функциональный дом, мы предлагаем две новые квартиры на перво…
€447,793
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира 3 спальни с верандой
Toscolano Maderno, Италия
4
2
126 м²
Для тех, кто ищет элегантную и функциональную резиденцию, мы предлагаем две новые квартиры н…
€862,233
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира 2 спальни
Toscolano Maderno, Италия
3
1
76 м²
Для тех, кто ищет элегантную и функциональную резиденцию, мы предлагаем четыре новые трехком…
€475,502
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира 1 спальня с верандой
Toscolano Maderno, Италия
2
1
51 м²
Для тех, кто ищет элегантное и функциональное жилье, мы предлагаем две новые двухкомнатные к…
€336,162
Рекомендовать
Оставить заявку
Пентхаус 3 спальни с верандой
Toscolano Maderno, Италия
5
2
114 м²
Погруженные в обстановку озера Гарда, мы предлагаем на продажу два великолепных пентхауса на…
€1,01 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Пентхаус 1 спальня с оптоволокном
Salo, Италия
2
1
65 м²
Завершается этап проектирования четвертой и последней резиденции Falkensteiner Premium Livin…
€700,800
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла 4 спальни
Toscolano Maderno, Италия
8
4
350 м²
Мы находимся в Монте Мадерно, впечатляющей горной деревушке Тосколано-Мадерно, откуда открыв…
€2,35 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла 3 спальни с верандой, с дорогой, с оптоволокном
Salo, Италия
9
3
200 м²
Недвижимость, которую мы предлагаем, - это типичный итальянский дом с каменными акцентами, в…
€1,20 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла 5 спален
Toscolano Maderno, Италия
6
2
450 м²
€1,30 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира 1 спальня
Toscolano Maderno, Италия
2
1
75 м²
Мы предлагаем на продажу просторную двухкомнатную квартиру с меблировкой, расположенную в пр…
€320,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты
Salo, Италия
3
2
115 м²
Предлагаем к продаже эту очаровательную квартиру, расположенную в районе Кунеттоне, всего в …
€575,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты
Salo, Италия
2
1
70 м²
Компания Garda Haus Padenghe предлагает на продажу эту очаровательную квартиру, расположенну…
€320,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты
Salo, Италия
3
2
85 м²
Предлагаем к продаже эту очаровательную квартиру, расположенную в районе Кунеттоне, всего в …
€482,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты
Salo, Италия
3
2
115 м²
Предлагаем к продаже эту очаровательную квартиру, расположенную в районе Кунеттоне, всего в …
€600,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира 1 спальня с оптоволокном
Salo, Италия
2
1
65 м²
Завершается этап проектирования четвертой и последней резиденции Falkensteiner Premium Livin…
€344,600
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 6 комнат
Gargnano, Италия
6
400 м²
В красивой обстановке Гарньяно мы предлагаем полностью отремонтированный фермерский дом с пр…
€1,25 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла 3 спальни
Salo, Италия
7
4
500 м²
Garda Haus предлагает эксклюзивную строящуюся виллу с уникальным видом на озеро. Площадь ви…
€4,20 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира 2 спальни
Salo, Италия
3
2
105 м²
Вы ищете просторную и уютную квартиру с собственным садом в тихом доме? У нас есть для Вас п…
€350,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира 3 спальни
Salo, Италия
4
2
105 м²
Мы предлагаем на продажу восхитительную квартиру, расположенную в тихом жилом районе городка…
€420,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла 6 спален с верандой
Toscolano Maderno, Италия
8
4
285 м²
Уникальность этой великолепной недвижимости заключается в наличии сада с выходом к озеру, пр…
€2,50 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла 6 спален с верандой
Toscolano Maderno, Италия
8
4
285 м²
Уникальность этого прекрасного имущества определенно заключается в саду с выходом к озеру, п…
€2,50 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира 2 спальни с оптоволокном
Toscolano Maderno, Италия
3
2
102 м²
Ривьера Гардоне, одна из жемчужин озера Гарда. Мы предлагаем к продаже трехкомнатную квартир…
€319,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты
Gargnano, Италия
4
2
120 м²
В самом сердце старинного центра городка Гарньяно,, мы предлагаем к продаже четырехкомнатную…
€430,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Показать следующие 30 объектов
1
2
3
4
5
Типы недвижимости в Comunita Montana Parco Alto Garda bresciano
квартиры
дома
Параметры недвижимости в Comunita Montana Parco Alto Garda bresciano, Италия
с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL