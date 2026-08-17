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Жилье в Porto Recanati, Италия

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дома
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7 объектов найдено
Дом 18 комнат в Porto Recanati, Италия
Дом 18 комнат
Porto Recanati, Италия
Число комнат 18
Площадь 540 м²
Каменная строительная площадка в деревне. Состоит из более смежных зданий, находится на трех…
Цена по запросу
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Дом 10 комнат в Porto Recanati, Италия
Дом 10 комнат
Porto Recanati, Италия
Число комнат 10
Площадь 350 м²
Хорошо сделанный фермерский дом для ремонта с различными аксессуарами. Старая кирпичная конс…
$138,206
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Дом в Porto Recanati, Италия
Дом
Porto Recanati, Италия
Площадь 3 000 м²
Строительный участок площадью 3000 квадратных метров в хорошо обслуживаемой полуцентральной …
Цена по запросу
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Дом в Porto Recanati, Италия
Дом
Porto Recanati, Италия
Площадь 32 600 м²
Строительство земельного участка площадью около 3,26 га с утвержденным планом разделения для…
Цена по запросу
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Дом 14 комнат в Porto Recanati, Италия
Дом 14 комнат
Porto Recanati, Италия
Число комнат 14
Площадь 400 м²
Отдельный дом с одним гектаром плоской земли с сборным листовым металлическим аксессуаром в …
$395,292
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Дом 11 комнат в Porto Recanati, Италия
Дом 11 комнат
Porto Recanati, Италия
Число комнат 11
Площадь 300 м²
Ссылочный номер: N721 (R) Название недвижимости: Casa Seven Расположение: в стране Город …
$174,393
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TekceTekce
Дом 11 комнат в Porto Recanati, Италия
Дом 11 комнат
Porto Recanati, Италия
Число комнат 11
Площадь 600 м²
Большой фермерский дом для ремонта с аксессуаром в панорамном и уединенном положении. Древня…
$162,767
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