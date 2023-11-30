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11 объектов найдено
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Квартира 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Marco, Италия
3
1
90 м²
Located on the first floor of a newly built building, consisting of 12 exclusive apartments,…
€285,000
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Квартира 3 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Marco, Италия
4
2
137 м²
Located on the first floor of a newly built building, consisting of 12 exclusive apartments,…
€385,000
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Квартира 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Marco, Италия
3
1
77 м²
Located on the first floor of a newly built building, consisting only of 12 exclusive apartm…
€275,000
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Квартира 3 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Marco, Италия
4
2
149 м²
New opportunity in newly built building, consisting of 12 exclusive apartments. Large four-…
€405,000
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Квартира 3 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Marco, Италия
4
2
117 м²
Located on the first floor of a newly built building, consisting of 12 exclusive apartments,…
€375,000
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Квартира 3 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Marco, Италия
4
116 м²
Located on the second floor of a newly built building, consisting only of 12 exclusive apart…
€385,000
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Квартира 3 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Marco, Италия
4
2
121 м²
Located on the second floor of a newly built building, consisting only of 12 exclusive apart…
€385,000
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Квартира 3 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Marco, Италия
4
2
121 м²
Located on the first floor of a newly built building, consisting exclusively of 12 apartment…
€375,000
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Квартира 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Marco, Италия
3
1
77 м²
Located on the second floor of a newly built building, consisting only of 12 exclusive apart…
€285,000
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Пентхаус 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Marco, Италия
4
2
247 м²
Imagine crossing the doorstep of a dream penthouse, where every detail has been designed to …
€675,000
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Вилла 4 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata
Rovereto, Италия
7
4
500 м²
This villa is situated in a unique location on the most beautiful hill in Rovereto and is al…
€830,000
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