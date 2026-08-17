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Жилье в Rovereto, Италия

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квартиры
10
12 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Rovereto, Италия
Квартира 3 комнаты
Rovereto, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Расположенный на втором этаже недавно построенного здания, состоящего всего из 12 эксклюзивн…
$312,035
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Квартира 3 комнаты в Rovereto, Италия
Квартира 3 комнаты
Rovereto, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Расположенный на первом этаже недавно построенного здания, состоящего всего из 12 эксклюзивн…
$301,087
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Квартира 4 комнаты в Rovereto, Италия
Квартира 4 комнаты
Rovereto, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 121 м²
Расположенный на втором этаже недавно построенного здания, состоящего всего из 12 эксклюзивн…
$421,521
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Вилла 7 комнат в Rovereto, Италия
Вилла 7 комнат
Rovereto, Италия
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 500 м²
Эта вилла расположена в уникальном месте на самом красивом холме в Роверето, а также недалек…
$908,735
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Квартира 4 комнаты в Rovereto, Италия
Квартира 4 комнаты
Rovereto, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 149 м²
Новая возможность во вновь построенном здании, состоящем из 12 эксклюзивных квартир. Больша…
$443,419
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Квартира 3 комнаты в Rovereto, Италия
Квартира 3 комнаты
Rovereto, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Расположенный на первом этаже недавно построенного здания, состоящего из 12 эксклюзивных апа…
$312,035
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TekceTekce
Квартира 4 комнаты в Rovereto, Италия
Квартира 4 комнаты
Rovereto, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 117 м²
Расположенный на первом этаже недавно построенного здания, состоящего из 12 эксклюзивных апа…
$410,573
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Пентхаус 4 комнаты в Rovereto, Италия
Пентхаус 4 комнаты
Rovereto, Италия
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 247 м²
Представьте, что вы пересекаете порог пентхауса мечты, где каждая деталь была разработана, ч…
$739,031
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Квартира 4 комнаты в Rovereto, Италия
Квартира 4 комнаты
Rovereto, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 116 м²
Расположенный на втором этаже недавно построенного здания, состоящего всего из 12 эксклюзивн…
$421,521
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Вилла 25 комнат в Marco, Италия
Вилла 25 комнат
Marco, Италия
Число комнат 25
Количество спален 14
Кол-во ванных комнат 18
Площадь 5 000 м²
Мы предлагаем к продаже ферму "Maso Speron d'Oro", много лет управляемую семьей Cipriani, ра…
$4,55 млн
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Квартира 4 комнаты в Rovereto, Италия
Квартира 4 комнаты
Rovereto, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 121 м²
Расположенный на первом этаже недавно построенного здания, состоящего исключительно из 12 кв…
$410,573
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Квартира 4 комнаты в Rovereto, Италия
Квартира 4 комнаты
Rovereto, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 137 м²
Расположенный на первом этаже недавно построенного здания, состоящего из 12 эксклюзивных апа…
$421,521
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