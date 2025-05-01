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Жильё в Tremezzina, Италия

квартиры
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22 объекта найдено
Квартира 5 комнат в Lenno, Италия
Квартира 5 комнат
Lenno, Италия
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 104 м²
Внутри комплекса "Residence Comacina" состоящего из 6 квартир, в городке Ossuccio в одном из…
$711,660
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Квартира 4 комнаты в Tremezzo, Италия
Квартира 4 комнаты
Tremezzo, Италия
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 128 м²
A few steps from the lake stands the residential complex "i Tulipani" consisting of 18 housi…
$459,842
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Квартира 12 комнат в Tremezzo, Италия
Квартира 12 комнат
Tremezzo, Италия
Число комнат 12
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 250 м²
Тремеццо, Шикарная вилла в центре Тремеццо, рядом с элитными отелями Villa Pirelli и Villa S…
$2,63 млн
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Таунхаус 10 комнат в Tremezzina, Италия
Таунхаус 10 комнат
Tremezzina, Италия
Число комнат 10
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 270 м²
La Villetta is part of a building consisting of 4 housing units built in a prestigious setti…
$656,917
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Квартира 5 комнат в Tremezzina, Италия
Квартира 5 комнат
Tremezzina, Италия
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
На красивом западном берегу озера Комо, в известном городке Тремеццина (Оссуччио), расположе…
$613,122
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Вилла 10 комнат в Tremezzina, Италия
Вилла 10 комнат
Tremezzina, Италия
Число комнат 10
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 360 м²
В самом сердце Тремезины в Località Mezzegra .. Прекрасная недавно построенная вилла с камен…
$2,08 млн
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Квартира 4 комнаты в Lenno, Италия
Квартира 4 комнаты
Lenno, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 163 м²
MV-221122-2. Элитная резиденция нового строительства в ЛенноРезиденция расположена в Ленно в…
$784,672
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Вилла 7 комнат в Ossuccio, Италия
Вилла 7 комнат
Ossuccio, Италия
Число комнат 7
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 470 м²
ЛЕННО, озеро Комо. Предлагаем на продажу современную просторную виллу в тихом солнечном рай…
$1,42 млн
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Квартира 11 комнат в Mezzegra, Италия
Квартира 11 комнат
Mezzegra, Италия
Число комнат 11
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 204 м²
ТРЕМЕЦЦИНА, озеро КОМО. Уникальное привилегированное расположение в самом сердце природы, …
$678,814
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Вилла в Tremezzo, Италия
Вилла
Tremezzo, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 270 м²
Продается новая, красивая недавно построенная вилла с бассейном и частным садом. Вилла на оз…
$1,02 млн
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Вилла 6 комнат в Tremezzina, Италия
Вилла 6 комнат
Tremezzina, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 1 000 м²
LUI-158. Классическая вилла на озере Комо на первой линии.Площадь основной виллы около 1000 …
$7,41 млн
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Вилла 5 комнат в Mezzegra, Италия
Вилла 5 комнат
Mezzegra, Италия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 260 м²
Частная вилла с садом в центре Тремеццины. Эта очаровательная вилла с роскошными комнатами, …
$1,06 млн
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Вилла 4 комнаты в Lenno, Италия
Вилла 4 комнаты
Lenno, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
GR-Tr-143. Озеро Комо Вилла” Анна” в Тремеццина, г.MezzegraMezzegra Villa” Anna”: Прекрасная…
$3,16 млн
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Red Feniks Montenegro
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Вилла 12 комнат в Tremezzina, Италия
Вилла 12 комнат
Tremezzina, Италия
Число комнат 12
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 382 м²
Очаровательная и роскошная одноместная вилла, расположенная в Тремеццо , Озеро Комо вид. Гла…
$1,97 млн
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Вилла 11 комнат в Tremezzina, Италия
Вилла 11 комнат
Tremezzina, Италия
Число комнат 11
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 350 м²
Озеро Комо Тремеццина: В тихом жилом районе с прекрасным видом на озеро в продаже элегантн…
$3,34 млн
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Вилла в Tremezzo, Италия
Вилла
Tremezzo, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 430 м²
Вилла в Тремеццо, озеро Комо (Италия) Независимая вилла с огромным участком в Tremezzo. Площ…
$962,322
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Вилла 6 комнат в Lenno, Италия
Вилла 6 комнат
Lenno, Италия
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
Ленно, Современная новая вилла в привилегированном месте в верхней части города Ленно, из ко…
$1,37 млн
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Квартира 5 комнат в Tremezzina, Италия
Квартира 5 комнат
Tremezzina, Италия
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
На красивом западном берегу озера Комо, в известном городке Тремеццина (Оссуччио), расположе…
$613,122
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Вилла в Tremezzo, Италия
Вилла
Tremezzo, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 382 м²
Новая вилла с видом на озеро Комо. Вилла расположена в тихом жилом районе одного из самых кр…
$2,04 млн
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Дом 3 спальни в Ossuccio, Италия
Дом 3 спальни
Ossuccio, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 210 м²
Продается полностью отремонтированный трёхэтажный дом, площадью 210 кв.м, на озере Комо. На …
$786,840
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Квартира 6 комнат в Lenno, Италия
Квартира 6 комнат
Lenno, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
GR-Tr-178. Роскошные апартаменты в Тремеццина, г.ЛенноПервый этаж резиденции ( около 200 кв.…
$2,18 млн
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Red Feniks Montenegro
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Квартира 4 комнаты в Lenno, Италия
Квартира 4 комнаты
Lenno, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 160 м²
В эксклюзивном Гольфо-ди-Венере в Ленно, Тремеццина, всего в двух шагах от озера.. Мы рады …
$766,403
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Параметры недвижимости в Tremezzina, Италия

с гаражом
с террасой
с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
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