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Жильё в Peschiera del Garda, Италия
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Квартира 3 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Passaggio Pedonale
Peschiera del Garda, Италия
4
2
150 м²
В недавно построенной резиденции, расположенной в городке Пескьера-дель-Гарда, всего в неско…
€850,000
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Квартира 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Peschiera del Garda, Италия
3
2
120 м²
В недавно построенной резиденции, расположенной в городке Пескьера-дель-Гарда, всего в неско…
€950,000
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Квартира 3 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Passaggio Pedonale
Peschiera del Garda, Италия
4
2
150 м²
В недавно построенной резиденции, расположенной в городке Пескьера-дель-Гарда, всего в неско…
€950,000
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Квартира 1 спальня с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Peschiera del Garda, Италия
2
1
100 м²
В недавно построенной резиденции, расположенной в городке Пескьера-дель-Гарда, всего в неско…
€500,000
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Квартира 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Peschiera del Garda, Италия
4
3
185 м²
В недавно построенной резиденции, расположенной в городке Пескьера-дель-Гарда, всего в неско…
€950,000
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Квартира 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Peschiera del Garda, Италия
3
2
120 м²
В недавно построенной резиденции, расположенной в городке Пескьера-дель-Гарда, всего в неско…
€830,000
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Квартира 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Peschiera del Garda, Италия
3
2
110 м²
В недавно построенной резиденции, расположенной в Пескьера-дель-Гарда, всего в нескольких ша…
€450,000
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Квартира 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Passaggio Pedonale
Peschiera del Garda, Италия
5
3
120 м²
В недавно построенной резиденции, расположенной в городке Пескьера-дель-Гарда, недалеко от б…
€490,000
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Квартира 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Peschiera del Garda, Италия
3
2
120 м²
В недавно построенной резиденции, расположенной в городке Пескьера-дель-Гарда, недалеко от б…
€440,000
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Квартира 1 спальня с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Peschiera del Garda, Италия
2
1
75 м²
В недавно построенной резиденции, расположенной в городке Пескьера-дель-Гарда, недалеко от б…
€290,000
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Квартира 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Peschiera del Garda, Италия
3
1
95 м²
В тихом жилом районе, всего в 800 м от исторического центра Гарды, в благоустроенном жилом к…
€312,000
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Квартира 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Peschiera del Garda, Италия
3
1
100 м²
В тихом жилом районе всего в 800 м от исторического центра Гарды, в благоустроенном жилом ко…
€340,000
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Вилла 8 спален с верандой, с Doppi Vetri, с Passaggio Pedonale
Peschiera del Garda, Италия
13
4
310 м²
Peschiera del Garda, местечко Bassana, мы предлагаем к продаже виллу с участком под застройк…
€1,10 млн
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Квартира 2 спальни
Peschiera del Garda, Италия
3
65 м²
GH-SV00083. Отремонтированная квартира с видом на озероВ Сан-Бенедетто-ди-Лугана, всего в 15…
€275,000
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Red Feniks
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Вилла 2 спальни с бассейном
Peschiera del Garda, Италия
3
136 м²
GH-SV00044. Изящный таунхаус с большой террасой на крышеВ нескольких минутах езды от центра …
€400,000
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Red Feniks
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Вилла 2 спальни с бассейном
Peschiera del Garda, Италия
3
110 м²
GH-SV00079. Прекрасный таунхаус с террасой и бассейномВ районе Сан-Бенедетто-ди-Лугана, в хо…
€340,000
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Red Feniks
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Квартира 2 спальни
Peschiera del Garda, Италия
3
130 м²
GA-V001289. ЭКСКЛЮЗИВНАЯ КВАРТИРА В PESCHIERA DEL GARDAРасположенная в новом районе деревни …
€450,000
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Red Feniks
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Квартира 3 спальни
Peschiera del Garda, Италия
4
170 м²
GA-V001303. НОВАЯ ЧЕТЫРЕХКОМНАТНАЯ КВАРТИРА НА ПЕРВОМ ЭТАЖЕ В В PESCHIERA DEL GARDAРасположе…
€430,000
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Red Feniks
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Квартира 3 спальни
Peschiera del Garda, Италия
4
100 м²
GA-V001372. Трехкомнатная квартира в комплексе с бассейном в Пескьера-дель-ГардаРасположенн…
€245,000
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Квартира 2 спальни
Peschiera del Garda, Италия
3
100 м²
GA-V001373. Трехкомнатная квартира в комплексе с бассейном в Пескьера-дель-ГардаРасположенн…
€240,000
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Red Feniks
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Квартира 2 спальни
Peschiera del Garda, Италия
3
99 м²
GA-V001414. Новая трехкомнатная квартира с террасой и солярием в Пескьера-дель-ГардаПредла…
€325,000
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Red Feniks
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Квартира 2 спальни
Peschiera del Garda, Италия
3
145 м²
GA-V001444. Современная элегантная вилла в Пескьера-дель-ГардаВ элегантном жилом комплексе и…
€520,000
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Red Feniks
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Квартира 2 спальни
Peschiera del Garda, Италия
3
130 м²
GA-V001302. Новая трехкомнатная квартира на первом этаже в цен в Пескьера-дель-ГардаРаспол…
€330,000
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Red Feniks
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Квартира 2 спальни
Peschiera del Garda, Италия
3
115 м²
GH-SV00009. Просторные апартаменты в двух шагах от центраВ нескольких минутах от центра горо…
€195,000
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Red Feniks
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Квартира 3 спальни
Peschiera del Garda, Италия
4
132 м²
GH-SV00068. Квартира на первой линии в здании с частным пляжемВнутри этого элитного здания б…
€870,000
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Red Feniks
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Вилла 4 спальни с верандой, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Peschiera del Garda, Италия
12
3
250 м²
This elegant villa for sale in the town of Peschiera del Garda, located in the province of V…
€585,000
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Квартира 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Passaggio Pedonale
Peschiera del Garda, Италия
3
85 м²
In Peschiera del Garda, just a few minutes from the lake and the main services, we offer a n…
€278,000
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Вилла 3 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata
Peschiera del Garda, Италия
5
3
248 м²
Пескьера дель Гарда, известная как крепость Венецианской Республики с 16 века, скрывает в св…
€2,50 млн
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Квартира 3 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Peschiera del Garda, Италия
6
3
200 м²
As you cross the entrance to the flat, you are surrounded by the open space of the living ar…
€795,000
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Вилла 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Peschiera del Garda, Италия
3
3
150 м²
Located in an enviable position, just 500 meters from the lakeside promenade and the beach o…
€695,000
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