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Жилье в Giulianova, Италия

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дома
8
8 объектов найдено
Вилла 6 комнат в Giulianova, Италия
Вилла 6 комнат
Giulianova, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 450 м²
IT-200618. Вилла в историческом центре города, с чудесным видом на мореПродается целый дом в…
$843,984
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Red Feniks Montenegro
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Вилла 4 комнаты в Mosciano SantAngelo, Италия
Вилла 4 комнаты
Mosciano SantAngelo, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 200 м²
EC-. Предлагаем на продажу часть виллы (таунхаус дуплекс)В самом престижном районе города Дж…
$644,710
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Вилла в Giulianova, Италия
Вилла
Giulianova, Италия
Площадь 500 м²
BG-AH09U . Классическая вилла в GiulianovaЭлегантная вилла в классическом стиле, расположена…
$3,52 млн
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TekceTekce
Вилла 6 комнат в Giulianova, Италия
Вилла 6 комнат
Giulianova, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 2 200 м²
EC-77. Старинная Вилла в г. Джулиянова Предлагаемая недвижимость находится в городе Джулиян…
$3,28 млн
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Red Feniks Montenegro
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Вилла 4 комнаты в Giulianova, Италия
Вилла 4 комнаты
Giulianova, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 230 м²
IT-. Продается двухэтажный дом площадью 230 квПродается двухэтажный дом площадью 230 квадрат…
$257,884
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Red Feniks Montenegro
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Вилла 5 комнат в Giulianova, Италия
Вилла 5 комнат
Giulianova, Италия
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 520 м²
ARH-180220-1. Палаццо в историческом центре города с чудесным видом на мореПалаццо в историч…
$820,540
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Таунхаус 11 комнат в Giulianova, Италия
Таунхаус 11 комнат
Giulianova, Италия
Число комнат 11
Площадь 350 м²
Отель Ресторан 45 номеров с 8000 квадратных метров во дворе с панорамным видом на море и горы
Цена по запросу
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Вилла 4 комнаты в Giulianova, Италия
Вилла 4 комнаты
Giulianova, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 240 м²
EC-181219-2. Таунхаус дуплекс в городе ДжульяноваВ самом престижном районе города Джульянова…
$644,710
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