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Жильё в Giulianova, Италия

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10 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Giulianova, Италия
Квартира 2 спальни
Giulianova, Италия
Комнаты 3
Площадь 80 м²
BG-EI2364U. Квартира на продажу, мансарда с панорамным видомМансарда с панорамным видом, сос…
€99,000
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Вилла 4 спальни в Giulianova, Италия
Вилла 4 спальни
Giulianova, Италия
Комнаты 5
Площадь 520 м²
ARH-180220-1. Палаццо в историческом центре города с чудесным видом на мореПалаццо в историч…
€700,000
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Red Feniks
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Вилла 5 спален в Giulianova, Италия
Вилла 5 спален
Giulianova, Италия
Комнаты 6
Площадь 450 м²
IT-200618. Вилла в историческом центре города, с чудесным видом на мореПродается целый дом в…
€720,000
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Квартира 1 спальня в Giulianova, Италия
Квартира 1 спальня
Giulianova, Италия
Комнаты 2
Площадь 47 м²
IT-. Меблированная двухкомнатная квартира-Город Giulianova на мореГород Giulianova на море …
€100,000
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Вилла в Giulianova, Италия
Вилла
Giulianova, Италия
Площадь 500 м²
BG-AH09U . Классическая вилла в GiulianovaЭлегантная вилла в классическом стиле, расположена…
€3,00 млн
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Квартира 3 спальни в Giulianova, Италия
Квартира 3 спальни
Giulianova, Италия
Комнаты 4
Площадь 114 м²
IT-. Продается квартира 114 кв.м. на втором этаже в небольшом комплексе Продается квартира 1…
€115,000
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Вилла 3 спальни в Giulianova, Италия
Вилла 3 спальни
Giulianova, Италия
Комнаты 4
Площадь 240 м²
EC-181219-2. Таунхаус дуплекс в городе ДжульяноваВ самом престижном районе города Джульянова…
€550,000
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Квартира 2 спальни в Giulianova, Италия
Квартира 2 спальни
Giulianova, Италия
Комнаты 3
Площадь 47 м²
ЕС-291019-5. Апартамент в городе Торторето-ЛидоАпартамент находиться в недавно построенном к…
€135,000
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Вилла 5 спален в Giulianova, Италия
Вилла 5 спален
Giulianova, Италия
Комнаты 6
Площадь 2 200 м²
EC-77. Старинная Вилла в г. Джулиянова Предлагаемая недвижимость находится в городе Джулиян…
€2,80 млн
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Вилла 3 спальни в Giulianova, Италия
Вилла 3 спальни
Giulianova, Италия
Комнаты 4
Площадь 200 м²
EC-. Предлагаем на продажу часть виллы (таунхаус дуплекс)В самом престижном районе города Дж…
€550,000
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