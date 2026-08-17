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Жилье в Comunita montana della Valle Sabbia, Италия

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10 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Villanuova sul Clisi, Италия
Квартира 3 комнаты
Villanuova sul Clisi, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 110 м²
GH-LV05281. Квартира с видом на озеро в монастыре XVII века.В местечке Перакке, горной дерев…
$427,853
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Red Feniks Montenegro
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Вилла в Roe Volciano, Италия
Вилла
Roe Volciano, Италия
Площадь 1 311 м²
GA-V001255. ВИЛЛА “СВОБОДА” С БОЛЬШИМ ЧАСТНЫМ ПАРКОМ В ROÈ VOLCIANOРасположенный в центре го…
$1,65 млн
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Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Квартира 3 комнаты в Villanuova sul Clisi, Италия
Квартира 3 комнаты
Villanuova sul Clisi, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
В местечке Перакке, горной деревушке городка Виллануова-суль-Клизи, в утопающем в зелени ле…
$399,624
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Вилла 7 комнат в Roe Volciano, Италия
Вилла 7 комнат
Roe Volciano, Италия
Число комнат 7
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
В Roè Volciano, расположенном в абсолютной конфиденциальности в окружении зелени, мы предлаг…
$1,42 млн
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Вилла 8 комнат в Roe Volciano, Италия
Вилла 8 комнат
Roe Volciano, Италия
Число комнат 8
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 208 м²
Недвижимость, которую мы предлагаем, - это очаровательный односемейный дом с гостеприимным и…
$558,379
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Квартира 2 комнаты в Villanuova sul Clisi, Италия
Квартира 2 комнаты
Villanuova sul Clisi, Италия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
В районе Каннето находится замечательная холмистая деревушка Вильянуова-суль-Клизи, всего в …
$175,178
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TekceTekce
Вилла 10 комнат в Villanuova sul Clisi, Италия
Вилла 10 комнат
Villanuova sul Clisi, Италия
Число комнат 10
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 609 м²
Над холмами Сало, на доминирующем месте с захватывающим видом на озеро Гарда, мы предлагаем …
$1,17 млн
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Вилла 12 комнат в Roe Volciano, Италия
Вилла 12 комнат
Roe Volciano, Италия
Число комнат 12
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 650 м²
Этот сказочный особняк в городке Роэ Волчано, расположенный в прекрасном частном парке, очен…
$2,17 млн
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Квартира 3 комнаты в Roe Volciano, Италия
Квартира 3 комнаты
Roe Volciano, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 97 м²
В городке Роэ-Вольчиано, на изумрудных холмах, в нескольких минутах езды от озера и центра с…
$290,138
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Дом 8 комнат в Roe Volciano, Италия
Дом 8 комнат
Roe Volciano, Италия
Число комнат 8
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 340 м²
Мы находимся на границе Salò, в местности Trobiolo, где мы предлагаем на продажу очарователь…
$930,632
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Параметры недвижимости в Comunita montana della Valle Sabbia, Италия

с бассейном
Недорогая
Элитная
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