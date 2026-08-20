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Жилье в Милане, Италия

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квартиры
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дома
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34 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Милан, Италия
Квартира 3 комнаты
Милан, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 50 м²
OC-012. НОВАЯ ДВУХКОМНАТНАЯ КВАРТИРА 50м² В МИЛАНЕМебель и техника включены в стоимость. Отл…
$318,780
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Red Feniks Montenegro
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Квартира 2 комнаты в Милан, Италия
Квартира 2 комнаты
Милан, Италия
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 59 м²
OC-013. НОВАЯ ДВУХКОМНАТНАЯ КВАРТИРА 59м² В МИЛАНЕОписание: Предлагаем к продаже двухкомнат…
$281,855
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Red Feniks Montenegro
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Квартира 3 комнаты в Милан, Италия
Квартира 3 комнаты
Милан, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 45 м²
OC-010. НОВАЯ ДВУХКОМНАТНАЯ КВАРТИРА 45м² В МИЛАНЕОписание: В старинном здании в миланском с…
$313,856
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Red Feniks Montenegro
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Вилла 6 комнат в Милан, Италия
Вилла 6 комнат
Милан, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 310 м²
OC-231015-1 . Роскошный дворянский дом построенный во вторую половину 17го векаРоскошный дв…
$5,22 млн
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Квартира 1 комната в Милан, Италия
Квартира 1 комната
Милан, Италия
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 33 м²
OC-011. НОВАЯ КВАРТИРА СТУДИО 33м² В МИЛАНЕОписание: Внутри элегантного здания 1940-х годов,…
$387,705
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Квартира в Милан, Италия
Квартира
Милан, Италия
OC-031022W. Просторная трехкомная квартира в закрытом кондоминуме с бассейномИщите уединения…
$351,660
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TekceTekce
Квартира 1 комната в Милан, Италия
Квартира 1 комната
Милан, Италия
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 36 м²
OC-003. Новая квартира в МиланеОписание: В старом миланском здании 1930-х годов, в идеальном…
$252,316
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Квартира 5 комнат в Милан, Италия
Квартира 5 комнат
Милан, Италия
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 200 м²
OC-310521W. Просторная квартира в Милане в отличном районеПросторная квартира в Милане в отл…
$1,41 млн
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Квартира 5 комнат в Милан, Италия
Квартира 5 комнат
Милан, Италия
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 166 м²
OC-270320. Аукцион! Квартира в МиланеАпартаменты с двойным входом (есть возможность сделать …
$432,542
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Red Feniks Montenegro
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Квартира 3 комнаты в Милан, Италия
Квартира 3 комнаты
Милан, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 57 м²
OC-004. Новая квартира в МиланеОписание: В старинном здании в миланском стиле начала 20 ве…
$350,781
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Вилла 4 комнаты в Милан, Италия
Вилла 4 комнаты
Милан, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 300 м²
FP-261015. Уникальный проект в самом центре МиланаВ самом центре Милана создан уникальный пр…
$2,23 млн
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Квартира 4 комнаты в Милан, Италия
Квартира 4 комнаты
Милан, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 73 м²
OC-008. НОВАЯ ТРЕХКОМНАТНАЯ КВАРТИРА В МИЛАНЕОписание: Гостиная с прилегающим балконом и отк…
$578,481
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Квартира 3 комнаты в Милан, Италия
Квартира 3 комнаты
Милан, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 54 м²
OC-009. НОВАЯ ДВУХКОМНАТНАЯ КВАРТИРА В МИЛАНЕОписание: Гостиная с островной кухней со всей н…
$430,783
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Квартира 4 комнаты в Милан, Италия
Квартира 4 комнаты
Милан, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 105 м²
OC-015. НОВАЯ ТРЕХКОМНАТНАЯ КВАРТИРА 105м² В МИЛАНЕОписание: Новая трехкомнаная квартира, 10…
$1,06 млн
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Студия 1 комната в Милан, Италия
Студия 1 комната
Милан, Италия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 5/7
Инвестируйте в Милан: Студия у набережной Навильи | €165.000 Идеальное сочетание стиля, д…
$192,246
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Квартира 3 комнаты в Милан, Италия
Квартира 3 комнаты
Милан, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 60 м²
OC-005. НОВАЯ МЕБЛИРОВАННАЯ КВАРТИРА 60м2Описание: В старинном здании в миланском стиле на…
$393,859
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Квартира 4 комнаты в Милан, Италия
Квартира 4 комнаты
Милан, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 82 м²
OC-006. Новая современная квартира в Милане с отличной отделкой площадью 82 кв.метра.Открыта…
$478,785
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Квартира 5 комнат в Милан, Италия
Квартира 5 комнат
Милан, Италия
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 785 м²
PL-070920. Эксклюзивный пентхаус в районе "Порта Венеция" в МиланеВ самом центре Милана, в и…
$9,96 млн
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Квартира 2 комнаты в Милан, Италия
Квартира 2 комнаты
Милан, Италия
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 48 м²
OC-121221W. Комплекс из трёх апартаментовКомплекс из трёх апартаментов, объединённых единым …
$363,382
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Квартира 2 комнаты в Милан, Италия
Квартира 2 комнаты
Милан, Италия
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 43 м²
OC-007. Новая квартира в Милане 43 м²Описание Гостиная с диваном ручной работы, линейная отк…
$258,470
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Квартира 2 комнаты в Милан, Италия
Квартира 2 комнаты
Милан, Италия
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 37 м²
OC-002. Новая квартира в МиланеОписание: В 1930 - х годов здание, в стиле «старый Милан», в …
$240,008
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Квартира 3 комнаты в Милан, Италия
Квартира 3 комнаты
Милан, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 47 м²
OC-014. НОВАЯ ДВУХКОМНАТНАЯ КВАРТИРА 47м² В МИЛАНЕИмущество включает в себя вход в гостиную …
$299,087
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Вилла 6 комнат в Милан, Италия
Вилла 6 комнат
Милан, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 650 м²
FP-271115. Шикарное поместье в 60 км от МиланаШикарное поместье в 60 км от Милана, вилла 650…
$5,27 млн
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Квартира в Милан, Италия
Квартира
Милан, Италия
Площадь 320 м²
OC-231015. Квартира в центре МиланаКвартира в самом центре Милана, у метро San Babila/ 2й эт…
$3,05 млн
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Квартира 2 комнаты в Милан, Италия
Квартира 2 комнаты
Милан, Италия
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 60 м²
OC-001. КВАРТИРА В СТИЛЕ ЛОФТРайон: PASTEUR, красная ветка метро с остановкой в ​​нескольких…
$381,551
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Квартира 2 спальни в Милан, Италия
Квартира 2 спальни
Милан, Италия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Этаж 6
МИЛАН // 180 КВ.М // ДВА УРОВНЯ // 2 СПАЛЬНИ // 2 ВАННЫХ КОМНАТЫ // ЛИФТ // ДЖАКУЗИ // КАМИН…
$1,46 млн
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Пентхаус 5 комнат в Милан, Италия
Пентхаус 5 комнат
Милан, Италия
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 285 м²
$5,26 млн
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Вилла в Милан, Италия
Вилла
Милан, Италия
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 780 м²
Резиденция Лонгиньяна - это исторический дом, построенный в XVII веке и принадлежавший семье…
$2,20 млн
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Квартира 1 спальня в Милан, Италия
Квартира 1 спальня
Милан, Италия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Расположенная в престижном районе Брера, эта полностью отремонтированная квартира сочетает в…
$1,86 млн
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Вилла 8 комнат в Милан, Италия
Вилла 8 комнат
Милан, Италия
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 000 м²
Количество этажей 3
Историческая вилла в престижном тихом пригороде Милана. До центра Милана - 30 км.  Подробно…
$2,17 млн
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Параметры недвижимости в Милане, Италия

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