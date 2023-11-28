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46 объектов найдено
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Вилла 50 спален с верандой, с Passaggio Pedonale, с Ingresso Indipendente
Милан, Италия
50
12
6 000 м²
€5,00 млн
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Пентхаус 3 спальни с Porta Blindata, с Aria Condizionata, с Cancello Elettrico
Милан, Италия
5
3
285 м²
€4,80 млн
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Квартира с бассейном
Милан, Италия
OC-031022W. Просторная трехкомная квартира в закрытом кондоминуме с бассейномИщите уединения…
€300,000
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Квартира 4 спальни
Милан, Италия
5
200 м²
OC-310521W. Просторная квартира в Милане в отличном районеПросторная квартира в Милане в отл…
€1,20 млн
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Red Feniks
Языки общения: English, Русский
+905338754767,+38268803384
+38268803384
swetatim@bk.ru
Квартира 1 спальня
Милан, Италия
1
33 м²
OC-011. НОВАЯ КВАРТИРА СТУДИО 33м² В МИЛАНЕОписание: Внутри элегантного здания 1940-х годов,…
€330,750
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Red Feniks
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+905338754767,+38268803384
+38268803384
swetatim@bk.ru
Квартира 3 спальни
Милан, Италия
4
105 м²
OC-015. НОВАЯ ТРЕХКОМНАТНАЯ КВАРТИРА 105м² В МИЛАНЕОписание: Новая трехкомнаная квартира, 10…
€903,000
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Red Feniks
Языки общения: English, Русский
+905338754767,+38268803384
+38268803384
swetatim@bk.ru
Квартира 2 спальни
Милан, Италия
3
54 м²
OC-009. НОВАЯ ДВУХКОМНАТНАЯ КВАРТИРА В МИЛАНЕОписание: Гостиная с островной кухней со всей н…
€367,500
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Red Feniks
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+905338754767,+38268803384
+38268803384
swetatim@bk.ru
Квартира 1 спальня
Милан, Италия
2
59 м²
OC-013. НОВАЯ ДВУХКОМНАТНАЯ КВАРТИРА 59м² В МИЛАНЕОписание: Предлагаем к продаже двухкомнат…
€240,450
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Red Feniks
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+905338754767,+38268803384
+38268803384
swetatim@bk.ru
Квартира 2 спальни
Милан, Италия
3
50 м²
OC-012. НОВАЯ ДВУХКОМНАТНАЯ КВАРТИРА 50м² В МИЛАНЕМебель и техника включены в стоимость. Отл…
€271,950
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+38268803384
swetatim@bk.ru
Квартира 2 спальни
Милан, Италия
3
47 м²
OC-014. НОВАЯ ДВУХКОМНАТНАЯ КВАРТИРА 47м² В МИЛАНЕИмущество включает в себя вход в гостиную …
€255,150
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+905338754767,+38268803384
+38268803384
swetatim@bk.ru
Квартира 2 спальни
Милан, Италия
3
45 м²
OC-010. НОВАЯ ДВУХКОМНАТНАЯ КВАРТИРА 45м² В МИЛАНЕОписание: В старинном здании в миланском с…
€267,750
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swetatim@bk.ru
Квартира 1 спальня
Милан, Италия
2
43 м²
OC-007. Новая квартира в Милане 43 м²Описание Гостиная с диваном ручной работы, линейная отк…
€220,500
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+38268803384
swetatim@bk.ru
Квартира 1 спальня
Милан, Италия
1
36 м²
OC-003. Новая квартира в МиланеОписание: В старом миланском здании 1930-х годов, в идеальном…
€215,250
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swetatim@bk.ru
Квартира 3 спальни
Милан, Италия
4
73 м²
OC-008. НОВАЯ ТРЕХКОМНАТНАЯ КВАРТИРА В МИЛАНЕОписание: Гостиная с прилегающим балконом и отк…
€493,500
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Квартира 3 спальни
Милан, Италия
4
82 м²
OC-006. Новая современная квартира в Милане с отличной отделкой площадью 82 кв.метра.Открыта…
€408,450
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Квартира 1 спальня
Милан, Италия
2
37 м²
OC-002. Новая квартира в МиланеОписание: В 1930 - х годов здание, в стиле «старый Милан», в …
€204,750
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Квартира 2 спальни
Милан, Италия
3
57 м²
OC-004. Новая квартира в МиланеОписание: В старинном здании в миланском стиле начала 20 ве…
€299,250
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swetatim@bk.ru
Квартира 2 спальни
Милан, Италия
3
60 м²
OC-005. НОВАЯ МЕБЛИРОВАННАЯ КВАРТИРА 60м2Описание: В старинном здании в миланском стиле на…
€336,000
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+38268803384
swetatim@bk.ru
Квартира 1 спальня
Милан, Италия
2
60 м²
OC-001. КВАРТИРА В СТИЛЕ ЛОФТРайон: PASTEUR, красная ветка метро с остановкой в нескольких…
€325,500
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swetatim@bk.ru
Квартира 4 спальни
Милан, Италия
5
785 м²
PL-070920. Эксклюзивный пентхаус в районе "Порта Венеция" в МиланеВ самом центре Милана, в и…
€8,50 млн
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+38268803384
swetatim@bk.ru
Квартира 4 спальни
Милан, Италия
5
166 м²
OC-270320. Аукцион! Квартира в МиланеАпартаменты с двойным входом (есть возможность сделать …
€369,000
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+38268803384
swetatim@bk.ru
Вилла 3 спальни
Милан, Италия
4
300 м²
FP-261015. Уникальный проект в самом центре МиланаВ самом центре Милана создан уникальный пр…
€1,90 млн
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Вилла 5 спален
Милан, Италия
6
310 м²
OC-231015-1 . Роскошный дворянский дом построенный во вторую половину 17го векаРоскошный дв…
€4,45 млн
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swetatim@bk.ru
Квартира 1 спальня
Милан, Италия
1
200 м²
VB-071015. Апартаменты в самом центре города Милана, рядом с Дворцом ФорцескоТам где встреча…
€2,20 млн
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Квартира
Милан, Италия
320 м²
OC-231015. Квартира в центре МиланаКвартира в самом центре Милана, у метро San Babila/ 2й эт…
€2,60 млн
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Квартира 1 спальня
Милан, Италия
2
48 м²
OC-121221W. Комплекс из трёх апартаментовКомплекс из трёх апартаментов, объединённых единым …
€310,000
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Квартира 2 спальни
Милан, Италия
3
115 м²
VB-270318-2. Трехкомнатная квартира, в престижном зданииТрехкомнатная квартира, в престижном…
€578,000
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swetatim@bk.ru
Квартира 1 спальня
Милан, Италия
2
100 м²
VB-270318-5. Трехкомнатная квартира, в здании нового строительстваТрехкомнатная квартира, в …
€790,000
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swetatim@bk.ru
Квартира 2 спальни
Милан, Италия
3
119 м²
VB-270318-4. Апартамент 119м2 в МиланеДом, в котором находится апартамент, с историческим пр…
€550,000
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Вилла 5 спален
Милан, Италия
6
650 м²
FP-271115. Шикарное поместье в 60 км от МиланаШикарное поместье в 60 км от Милана, вилла 650…
€4,50 млн
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