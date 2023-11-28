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Жильё в Милан, Италия

квартиры
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46 объектов найдено
Вилла 50 спален с верандой, с Passaggio Pedonale, с Ingresso Indipendente в Милан, Италия
Вилла 50 спален с верандой, с Passaggio Pedonale, с Ingresso Indipendente
Милан, Италия
Комнаты 50
Кол-во ванных комнат 12
Площадь 6 000 м²
€5,00 млн
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Пентхаус 3 спальни с Porta Blindata, с Aria Condizionata, с Cancello Elettrico в Милан, Италия
Пентхаус 3 спальни с Porta Blindata, с Aria Condizionata, с Cancello Elettrico
Милан, Италия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 285 м²
€4,80 млн
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Квартира с бассейном в Милан, Италия
Квартира с бассейном
Милан, Италия
OC-031022W. Просторная трехкомная квартира в закрытом кондоминуме с бассейномИщите уединения…
€300,000
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Квартира 4 спальни в Милан, Италия
Квартира 4 спальни
Милан, Италия
Комнаты 5
Площадь 200 м²
OC-310521W. Просторная квартира в Милане в отличном районеПросторная квартира в Милане в отл…
€1,20 млн
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+905338754767,+38268803384 +38268803384 swetatim@bk.ru
Квартира 1 спальня в Милан, Италия
Квартира 1 спальня
Милан, Италия
Комнаты 1
Площадь 33 м²
OC-011. НОВАЯ КВАРТИРА СТУДИО 33м² В МИЛАНЕОписание: Внутри элегантного здания 1940-х годов,…
€330,750
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Red Feniks
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+905338754767,+38268803384 +38268803384 swetatim@bk.ru
Квартира 3 спальни в Милан, Италия
Квартира 3 спальни
Милан, Италия
Комнаты 4
Площадь 105 м²
OC-015. НОВАЯ ТРЕХКОМНАТНАЯ КВАРТИРА 105м² В МИЛАНЕОписание: Новая трехкомнаная квартира, 10…
€903,000
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Red Feniks
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+905338754767,+38268803384 +38268803384 swetatim@bk.ru
Квартира 2 спальни в Милан, Италия
Квартира 2 спальни
Милан, Италия
Комнаты 3
Площадь 54 м²
OC-009. НОВАЯ ДВУХКОМНАТНАЯ КВАРТИРА В МИЛАНЕОписание: Гостиная с островной кухней со всей н…
€367,500
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Red Feniks
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+905338754767,+38268803384 +38268803384 swetatim@bk.ru
Квартира 1 спальня в Милан, Италия
Квартира 1 спальня
Милан, Италия
Комнаты 2
Площадь 59 м²
OC-013. НОВАЯ ДВУХКОМНАТНАЯ КВАРТИРА 59м² В МИЛАНЕОписание: Предлагаем к продаже двухкомнат…
€240,450
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+905338754767,+38268803384 +38268803384 swetatim@bk.ru
Квартира 2 спальни в Милан, Италия
Квартира 2 спальни
Милан, Италия
Комнаты 3
Площадь 50 м²
OC-012. НОВАЯ ДВУХКОМНАТНАЯ КВАРТИРА 50м² В МИЛАНЕМебель и техника включены в стоимость. Отл…
€271,950
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Квартира 2 спальни в Милан, Италия
Квартира 2 спальни
Милан, Италия
Комнаты 3
Площадь 47 м²
OC-014. НОВАЯ ДВУХКОМНАТНАЯ КВАРТИРА 47м² В МИЛАНЕИмущество включает в себя вход в гостиную …
€255,150
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Квартира 2 спальни в Милан, Италия
Квартира 2 спальни
Милан, Италия
Комнаты 3
Площадь 45 м²
OC-010. НОВАЯ ДВУХКОМНАТНАЯ КВАРТИРА 45м² В МИЛАНЕОписание: В старинном здании в миланском с…
€267,750
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Квартира 1 спальня в Милан, Италия
Квартира 1 спальня
Милан, Италия
Комнаты 2
Площадь 43 м²
OC-007. Новая квартира в Милане 43 м²Описание Гостиная с диваном ручной работы, линейная отк…
€220,500
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Квартира 1 спальня в Милан, Италия
Квартира 1 спальня
Милан, Италия
Комнаты 1
Площадь 36 м²
OC-003. Новая квартира в МиланеОписание: В старом миланском здании 1930-х годов, в идеальном…
€215,250
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Квартира 3 спальни в Милан, Италия
Квартира 3 спальни
Милан, Италия
Комнаты 4
Площадь 73 м²
OC-008. НОВАЯ ТРЕХКОМНАТНАЯ КВАРТИРА В МИЛАНЕОписание: Гостиная с прилегающим балконом и отк…
€493,500
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Квартира 3 спальни в Милан, Италия
Квартира 3 спальни
Милан, Италия
Комнаты 4
Площадь 82 м²
OC-006. Новая современная квартира в Милане с отличной отделкой площадью 82 кв.метра.Открыта…
€408,450
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Квартира 1 спальня в Милан, Италия
Квартира 1 спальня
Милан, Италия
Комнаты 2
Площадь 37 м²
OC-002. Новая квартира в МиланеОписание: В 1930 - х годов здание, в стиле «старый Милан», в …
€204,750
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Квартира 2 спальни в Милан, Италия
Квартира 2 спальни
Милан, Италия
Комнаты 3
Площадь 57 м²
OC-004. Новая квартира в МиланеОписание: В старинном здании в миланском стиле начала 20 ве…
€299,250
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Квартира 2 спальни в Милан, Италия
Квартира 2 спальни
Милан, Италия
Комнаты 3
Площадь 60 м²
OC-005. НОВАЯ МЕБЛИРОВАННАЯ КВАРТИРА 60м2Описание: В старинном здании в миланском стиле на…
€336,000
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Квартира 1 спальня в Милан, Италия
Квартира 1 спальня
Милан, Италия
Комнаты 2
Площадь 60 м²
OC-001. КВАРТИРА В СТИЛЕ ЛОФТРайон: PASTEUR, красная ветка метро с остановкой в ​​нескольких…
€325,500
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Квартира 4 спальни в Милан, Италия
Квартира 4 спальни
Милан, Италия
Комнаты 5
Площадь 785 м²
PL-070920. Эксклюзивный пентхаус в районе "Порта Венеция" в МиланеВ самом центре Милана, в и…
€8,50 млн
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Квартира 4 спальни в Милан, Италия
Квартира 4 спальни
Милан, Италия
Комнаты 5
Площадь 166 м²
OC-270320. Аукцион! Квартира в МиланеАпартаменты с двойным входом (есть возможность сделать …
€369,000
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Вилла 3 спальни в Милан, Италия
Вилла 3 спальни
Милан, Италия
Комнаты 4
Площадь 300 м²
FP-261015. Уникальный проект в самом центре МиланаВ самом центре Милана создан уникальный пр…
€1,90 млн
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Вилла 5 спален в Милан, Италия
Вилла 5 спален
Милан, Италия
Комнаты 6
Площадь 310 м²
OC-231015-1 . Роскошный дворянский дом построенный во вторую половину 17го векаРоскошный дв…
€4,45 млн
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Квартира 1 спальня в Милан, Италия
Квартира 1 спальня
Милан, Италия
Комнаты 1
Площадь 200 м²
VB-071015. Апартаменты в самом центре города Милана, рядом с Дворцом ФорцескоТам где встреча…
€2,20 млн
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Квартира в Милан, Италия
Квартира
Милан, Италия
Площадь 320 м²
OC-231015. Квартира в центре МиланаКвартира в самом центре Милана, у метро San Babila/ 2й эт…
€2,60 млн
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Квартира 1 спальня в Милан, Италия
Квартира 1 спальня
Милан, Италия
Комнаты 2
Площадь 48 м²
OC-121221W. Комплекс из трёх апартаментовКомплекс из трёх апартаментов, объединённых единым …
€310,000
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Квартира 2 спальни в Милан, Италия
Квартира 2 спальни
Милан, Италия
Комнаты 3
Площадь 115 м²
VB-270318-2. Трехкомнатная квартира, в престижном зданииТрехкомнатная квартира, в престижном…
€578,000
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Квартира 1 спальня в Милан, Италия
Квартира 1 спальня
Милан, Италия
Комнаты 2
Площадь 100 м²
VB-270318-5. Трехкомнатная квартира, в здании нового строительстваТрехкомнатная квартира, в …
€790,000
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Квартира 2 спальни в Милан, Италия
Квартира 2 спальни
Милан, Италия
Комнаты 3
Площадь 119 м²
VB-270318-4. Апартамент 119м2 в МиланеДом, в котором находится апартамент, с историческим пр…
€550,000
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Вилла 5 спален в Милан, Италия
Вилла 5 спален
Милан, Италия
Комнаты 6
Площадь 650 м²
FP-271115. Шикарное поместье в 60 км от МиланаШикарное поместье в 60 км от Милана, вилла 650…
€4,50 млн
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Параметры недвижимости в Милан, Италия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
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