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Отели в Италии

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39 объектов найдено
Отель в Giuliano Teatino, Италия
Отель
Giuliano Teatino, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
SN-201216. Аукцион! Отель 4 звезды, Побережье АдриатикиПобережье Адриатики. В самом центре к…
$3,11 млн
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Red Feniks Montenegro
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Отель в Forte dei Marmi, Италия
Отель
Forte dei Marmi, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
TIV-00885.00002. Уютный отель 4* у берегов Тосканы4* отель в очень тихом районе города в 200…
$12,89 млн
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Red Feniks Montenegro
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Отель в Пезаро, Италия
Отель
Пезаро, Италия
Число комнат 115
Четырехзвездочный отель с видом на море с 115 номерами, рестораном, конференц-залом и т.д
Цена по запросу
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Отель в Noventa di Piave, Италия
Отель
Noventa di Piave, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
IT-200618-2. Отель 3 * в Новента-ди-ПьявеПродается 3 * Отель, расположен в Noventa di Piave,…
$8,21 млн
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Red Feniks Montenegro
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Отель 600 м² в Терни, Италия
Отель 600 м²
Терни, Италия
Число комнат 24
Площадь 600 м²
Коттедж на двух этажах плюс чердак будет полностью восстановлен в уединенном и живописном ст…
Цена по запросу
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Отель 2 000 м² в Gradara, Италия
Отель 2 000 м²
Gradara, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 2 000 м²
BG-181115. Уникальный исторический объект, отель в ГрадараХарактеристики комплекса, общая пл…
$3,52 млн
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TekceTekce
Отель 800 м² в Терни, Италия
Отель 800 м²
Терни, Италия
Число комнат 12
Площадь 800 м²
Земельные участки с основной платой за размещение Площадь застройки 1500 кв.м (4500 кв. М.) …
Цена по запросу
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Отель 850 м² в Albano Laziale, Италия
Отель 850 м²
Albano Laziale, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 850 м²
IT-170418. Отель с частным пляжем, на берегу озера АльбаноОтель с частным пляжем на берегу о…
$2,34 млн
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Red Feniks Montenegro
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Отель 6 000 м² в Терни, Италия
Отель 6 000 м²
Терни, Италия
Число комнат 45
Площадь 6 000 м²
Отель Ресторан 45 номеров с 8000 квадратных метров во дворе с панорамным видом на море и горы
Цена по запросу
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Отель 340 м² в Laglio, Италия
Отель 340 м²
Laglio, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 340 м²
IT-300418. Продано! Отель на озере Комо в ЛальоПродается небольшой отель  на озере Комо, Лал…
$3,99 млн
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Отель 2 200 м² в Alba Adriatica, Италия
Отель 2 200 м²
Alba Adriatica, Италия
Число комнат 50
Площадь 2 200 м²
Отель с 50 номерами в отличном состоянии выходит на море с собственным пляжем и шале
Цена по запросу
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Отель 912 м² в Рим, Италия
Отель 912 м²
Рим, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 912 м²
IT-210518-2. ОТЕЛЬ В ЦЕНТРЕ РИМАВ историческом районе Рима, недалеко от Колизея и площади Ве…
$5,27 млн
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Отель 600 м² в Италия
Отель 600 м²
Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 600 м²
SG-ALG_SI_108. Отель 4 * с бассейном в нескольких километрах от СиеныПровинция:Сиена Тип нед…
$1,99 млн
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Отель 1 000 м² в Италия
Отель 1 000 м²
Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 1 000 м²
AS-130215. Отель 3* в МиланеОтель расположился в здании постройки 19 века в стиле Либерти в…
$9,38 млн
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Отель 1 050 м² в Ливорно, Италия
Отель 1 050 м²
Ливорно, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 1 050 м²
LD-1184. В Ливорно выставлен на продажу отель класса люксОсобняк в стиле либерти, построенн…
$5,86 млн
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Отель 500 м² в Терни, Италия
Отель 500 м²
Терни, Италия
Число комнат 16
Площадь 500 м²
Большая квартира теперь используется как кабинет врача на первом этаже исторического здания,…
Цена по запросу
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Отель 450 м² в Терни, Италия
Отель 450 м²
Терни, Италия
Число комнат 22
Площадь 450 м²
Квартира площадью 55 кв.м на первом этаже с лифтом до 100 м от моря. Состоит из кухонной ком…
Цена по запросу
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Отель 900 м² в Рим, Италия
Отель 900 м²
Рим, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 900 м²
IT-210518. ОТЕЛЬ В ЦЕНТРЕ РИМАВ центре одного из самых известных районов Рима, выставлено на…
$4,16 млн
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Отель в Венеция, Италия
Отель
Венеция, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
IT-200618-6. Венеция. Отель - бутик 4 *Продается 4-звездочный отель - бутик, категория lusso…
$15,82 млн
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Отель 350 м² в Терни, Италия
Отель 350 м²
Терни, Италия
Число комнат 18
Площадь 350 м²
Размещение B & B с семью комнатами, все с ванной, приемной, гостиной, вспомогательными комна…
Цена по запросу
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Отель 2 225 м² в Флоренция, Италия
Отель 2 225 м²
Флоренция, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 2 225 м²
LD-1227. Отельный комплекс класса люкс в окрестностях ФлоренцииЭтот роскошный отель находит…
$15,24 млн
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Отель 600 м² в Borgo Pintura, Италия
Отель 600 м²
Borgo Pintura, Италия
Число комнат 16
Площадь 600 м²
Ссылочный номер: N1485Название недвижимости: Casa MisticaРасположение: в странеГород / Город…
Цена по запросу
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Отель 3 000 м² в Porto Recanati, Италия
Отель 3 000 м²
Porto Recanati, Италия
Число комнат 55
Площадь 3 000 м²
Дом рядом с центром с садом и небольшой церковной структурой в отличном состоянии из кирпича…
Цена по запросу
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Отель 700 м² в Lapedona, Италия
Отель 700 м²
Lapedona, Италия
Число комнат 23
Площадь 700 м²
Сельскохозяйственный дом с видом на море на двух уровнях более 700 м2. Ресторанная зона кухо…
Цена по запросу
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Отель 3 000 м² в Терни, Италия
Отель 3 000 м²
Терни, Италия
Площадь 3 000 м²
Комплекс, состоящий из отеля на 16 номеров и гаража, крытый бальный зал площадью 1200 м2, от…
Цена по запросу
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Отель 950 м² в Розиньяно-Мариттимо, Италия
Отель 950 м²
Розиньяно-Мариттимо, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 950 м²
LD-1305. В Кастильончелло продается отель класса люксЭксклюзивный отель у моря в Кастильонч…
$5,86 млн
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Отель в Местре, Италия
Отель
Местре, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
IT-200618-4. Отель 4 * Венеция. МестреПродается  4 * Отель имеет 98 номеров, из которых 8 но…
$12,31 млн
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Отель 550 м² в Lapedona, Италия
Отель 550 м²
Lapedona, Италия
Число комнат 16
Площадь 550 м²
Квартира жилая P.1 ° анг. хлопок. комната спальня ванная комната гараж балкон
Цена по запросу
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Отель 3 000 м² в Giulianova, Италия
Отель 3 000 м²
Giulianova, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 3 000 м²
IT-070720. Отель на первой лин­ии 3*В  центральном районе Джулианова Лидо, в продаже трехзве…
$3,75 млн
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Отель в Венеция, Италия
Отель
Венеция, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
IT-200618-3. Отель 3 * в ВенецииПродается Отель 3 * расположен в 5 минутах ходьбы от площади…
$8,79 млн
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