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Отель
Терни, Италия
3 000 м²
Комплекс, состоящий из отеля на 16 номеров и гаража, крытого бального зала 1200 м2, открытог…
Цена по запросу
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Отель 115 комнат
Пезаро, Италия
115
Четырехзвездочный отель с видом на море на 115 номеров, ресторан, конференц-зал и т. Д
Цена по запросу
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Отель 35 комнат
Терни, Италия
35
1 000 м²
Бывший отель на пяти уровнях подлежит восстановлению, чтобы превратить его в апартаменты. Оп…
€420,000
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Отель 50 комнат
Colonnella, Италия
50
2 200 м²
Отель на 50 номеров в отличном состоянии с видом на море с собственным пляжем и шале
Цена по запросу
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Отель 45 комнат
Терни, Италия
45
6 000 м²
Отель Ресторан 45 номеров с 8000 квадратных метров во дворе с панорамным видом на море и горы
Цена по запросу
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Отель 22 комнаты
Терни, Италия
22
450 м²
Квартира площадью 55 кв.м на первом этаже с лифтом до 100 м от моря. Состоит из кухонной ком…
Цена по запросу
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Отель 24 комнаты
Терни, Италия
24
600 м²
Коттедж на двух этажах плюс чердак будет полностью восстановлен в уединенном и живописном ст…
Цена по запросу
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Отель
Комо, Италия
VB-11033RB. Апарт-отель BellinzonaАпарт-отель на границе со Швейцарией с доходностью 8,75% …
€320,000
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+38268803384
swetatim@bk.ru
Отель 5 спален
La Favorita, Италия
6
IT-200618-4. Отель 4 * Венеция. МестреПродается 4 * Отель имеет 98 номеров, из которых 8 но…
€10,50 млн
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Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
+905338754767,+38268803384
+38268803384
swetatim@bk.ru
Отель 5 спален
Венеция, Италия
6
IT-200618-3. Отель 3 * в ВенецииПродается Отель 3 * расположен в 5 минутах ходьбы от площади…
€7,50 млн
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Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
+905338754767,+38268803384
+38268803384
swetatim@bk.ru
Отель 5 спален
Noventa di Piave, Италия
6
IT-200618-2. Отель 3 * в Новента-ди-ПьявеПродается 3 * Отель, расположен в Noventa di Piave,…
€7,00 млн
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Red Feniks
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+905338754767,+38268803384
+38268803384
swetatim@bk.ru
Отель 5 спален
Pescosolido, Италия
6
IT-200618-1. Усадьба-гостиница в ПескосолидоПродается усадьба-гостиница с парком площадью 32…
€5,50 млн
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Red Feniks
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+905338754767,+38268803384
+38268803384
swetatim@bk.ru
Отель 5 спален
Castiglioncello, Италия
6
950 м²
LD-1305. В Кастильончелло продается отель класса люксЭксклюзивный отель у моря в Кастильонч…
€5,00 млн
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Агентство
Red Feniks
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+905338754767,+38268803384
+38268803384
swetatim@bk.ru
Отель 5 спален
Флоренция, Италия
6
2 225 м²
LD-1227. Отельный комплекс класса люкс в окрестностях ФлоренцииЭтот роскошный отель находит…
€13,00 млн
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Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
+905338754767,+38268803384
+38268803384
swetatim@bk.ru
Отель 5 спален
Ливорно, Италия
6
1 050 м²
LD-1184. В Ливорно выставлен на продажу отель класса люксОсобняк в стиле либерти, построенн…
€5,00 млн
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Red Feniks
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+905338754767,+38268803384
+38268803384
swetatim@bk.ru
Отель 5 спален
Терни, Италия
6
600 м²
SG-ALG_SI_108. Отель 4 * с бассейном в нескольких километрах от СиеныПровинция:Сиена Тип нед…
€1,70 млн
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+905338754767,+38268803384
+38268803384
swetatim@bk.ru
Отель 5 спален
Терни, Италия
6
1 600 м²
NZ-011215-3. Отель, зона Сорренто-АмальфиОтель (зона Сорренто-Амальфи) Комплекс расположен н…
€18,00 млн
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+905338754767,+38268803384
+38268803384
swetatim@bk.ru
Отель 5 спален
Gradara, Италия
6
2 000 м²
BG-181115. Уникальный исторический объект, отель в ГрадараХарактеристики комплекса, общая пл…
€3,00 млн
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+905338754767,+38268803384
+38268803384
swetatim@bk.ru
Отель 5 спален
Латина, Италия
6
1 768 м²
PO-150118. Предлагается к продаже действующий отель Сант Антонио ТермеОтель расположен в Ита…
€1,70 млн
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+905338754767,+38268803384
+38268803384
swetatim@bk.ru
Отель 5 спален
Рим, Италия
6
900 м²
IT-210518. ОТЕЛЬ В ЦЕНТРЕ РИМАВ центре одного из самых известных районов Рима, выставлено на…
€3,55 млн
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+905338754767,+38268803384
+38268803384
swetatim@bk.ru
Отель 5 спален
Рим, Италия
6
912 м²
IT-210518-2. ОТЕЛЬ В ЦЕНТРЕ РИМАВ историческом районе Рима, недалеко от Колизея и площади Ве…
€4,50 млн
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+905338754767,+38268803384
+38268803384
swetatim@bk.ru
Отель
Менаджо, Италия
3 200 м²
VB-070415-24. Уникальный гостиничный комплекс на озере Комо в городе МенаджоВыгодные инвести…
€7,50 млн
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+905338754767,+38268803384
+38268803384
swetatim@bk.ru
Отель
Менаджо, Италия
8 200 м²
VB-070415-21. Великолепная резиденция гостиничного типа в МенаджоВеликолепная резиденция гос…
€11,00 млн
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+38268803384
swetatim@bk.ru
Отель 5 спален
Tollo, Италия
6
SN-201216. Аукцион! Отель 4 звезды, Побережье АдриатикиПобережье Адриатики. В самом центре к…
€2,65 млн
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+38268803384
swetatim@bk.ru
Отель 5 спален
Giulianova, Италия
6
3 000 м²
IT-070720. Отель на первой линии 3*В центральном районе Джулианова Лидо, в продаже трехзве…
€3,20 млн
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Red Feniks
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+905338754767,+38268803384
+38268803384
swetatim@bk.ru
Отель 5 спален
Венеция, Италия
6
1 000 м²
IT-200618-5. Венеция. Отель 3 *Продается 3 * Отель, Venezia, alla Ca'Doro, полностью отремон…
€11,00 млн
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Red Feniks
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+905338754767,+38268803384
+38268803384
swetatim@bk.ru
Отель 5 спален
Терни, Италия
6
1 000 м²
AS-130215. Отель 3* в МиланеОтель расположился в здании постройки 19 века в стиле Либерти в…
€8,00 млн
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Агентство
Red Feniks
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+905338754767,+38268803384
+38268803384
swetatim@bk.ru
Отель 5 спален
Castiglioncello, Италия
6
VB-050318-1. Вилла в Тоскане, Италия Эксклюзивная историческая вилла расположена в Тоскане…
€9,40 млн
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Red Feniks
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+38268803384
swetatim@bk.ru
Отель 5 спален
Рим, Италия
6
800 м²
IT-220219. Отель 3* 800 кв.мВ самом сердце Рима, в элегантной вилле начала двадцатого века и…
€3,50 млн
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swetatim@bk.ru
Отель 5 спален
Pavona, Италия
6
850 м²
IT-170418. Отель с частным пляжем, на берегу озера АльбаноОтель с частным пляжем на берегу о…
€2,00 млн
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