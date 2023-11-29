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Жильё в Сицилия, Италия

Шакка
3
172 объекта найдено
Вилла 3 спальни в Сиракуза, Италия
Вилла 3 спальни
Сиракуза, Италия
Комнаты 4
Площадь 200 м²
BS-065-20. Вилла расположенная в заповеднике Племмирио. СицилияКомнат: 6 Общая площадь: 200 …
€120,000
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Вилла 3 спальни в Santa Marina Salina, Италия
Вилла 3 спальни
Santa Marina Salina, Италия
Комнаты 4
Площадь 200 м²
VB-12000. Красивая вилла на море в СицилииВилла 200 кв. м находится на Острове Салина - втор…
€2,80 млн
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Вилла 3 спальни в Carrozzieri, Италия
Вилла 3 спальни
Carrozzieri, Италия
Комнаты 4
Площадь 100 м²
BS-145-19. Дом с ремонтом с двойной террасой и видом на море в центре ОртигииДом с ремонтом …
€260,000
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Вилла 5 спален в Agnone Fortezza, Италия
Вилла 5 спален
Agnone Fortezza, Италия
Комнаты 6
Площадь 120 м²
BS-146-19. Отреставрированная историческая вилла с прекрасным видом на мореОтреставрированна…
€185,000
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Вилла 2 спальни в Santa Caterina Villarmosa, Италия
Вилла 2 спальни
Santa Caterina Villarmosa, Италия
Комнаты 3
Площадь 140 м²
BS-150-19. Панорамная вилла с частным выходом к морюКомнат: 4 Общая площадь: 140 Mq. Общая ж…
€290,000
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Таунхаус 2 спальни в Cianciana, Италия
Таунхаус 2 спальни
Cianciana, Италия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Таунхаус в историческом центре города Чианчиана (AG) из четырех этажей площадью около 25 кв.…
€39,000
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Таунхаус 2 спальни в Cianciana, Италия
Таунхаус 2 спальни
Cianciana, Италия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 60 м²
CASA FRANCISCO & ndash; ВИА ПРОВЕНЗАНО / ЛАРГО САН ГАЕТАНО & NBSP; Классический сицил…
€54,000
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Вилла 3 спальни в Агридженто, Италия
Вилла 3 спальни
Агридженто, Италия
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Традиционная сицилийская жилая вилла с открытым бассейном расположена на 10.000 м & sup2; се…
€0
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Дом 3 спальни в Alessandria della Rocca, Италия
Дом 3 спальни
Alessandria della Rocca, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
В продаже два соседних дома уже введены в связь. Целое состоит из первого этажа, первого и в…
€30,000
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Дом 6 спален в Bivona, Италия
Дом 6 спален
Bivona, Италия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 2
Это престижное жилое здание, окруженное около 4000 квадратных метров зелени, состоящее из од…
€1,29 млн
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Дом 3 спальни в Alessandria della Rocca, Италия
Дом 3 спальни
Alessandria della Rocca, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Первый этаж с входом с Via Bellini состоит из двух парковочных гаражей, независимых друг от …
€165,000
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Вилла 4 спальни в Агридженто, Италия
Вилла 4 спальни
Агридженто, Италия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Недвижимость, расположенная на территории Фавары, находится очень близко к железнодорожной с…
€280,000
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Квартира 3 комнаты в Cianciana, Италия
Квартира 3 комнаты
Cianciana, Италия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 124 м²
ОБЛАСТЬ: Новая зона - АДРЕС: Via Toscanini & ndash; Cianciana (Ag) НОМЕРА: 5, плюс кухня + в…
€69,000
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Дом 3 спальни в Cianciana, Италия
Дом 3 спальни
Cianciana, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ . ПРОДАЖА ИСТОРИЧЕСКИХ КАМЕНЬ ДОМА - Дом был недавно отреставрирован с…
€90,000
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Дом 1 спальня в Шакка, Италия
Дом 1 спальня
Шакка, Италия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Независимая террасная виллетта недалеко от пляжа Торре Макауда (AG). Состоит из спальни, кух…
€55,000
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Дом 2 спальни в Cianciana, Италия
Дом 2 спальни
Cianciana, Италия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Трехэтажный таунхаус на Виа Тамбурелло ок. 15 м² на этаже на общей площади 45 м². Дом распол…
€7,500
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Таунхаус 2 спальни в Alessandria della Rocca, Италия
Таунхаус 2 спальни
Alessandria della Rocca, Италия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Трехэтажный таунхаус, расположенный на Виа Беллини, Алессандрия делла Рокка (AG), площадью о…
€12,000
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Дом 3 спальни в Cianciana, Италия
Дом 3 спальни
Cianciana, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 162 м²
Первый этаж площадью около 54 квадратных метров состоит из кухни, спальни и ванной комнаты с…
€69,000
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Дом 3 спальни в Villafranca Sicula, Италия
Дом 3 спальни
Villafranca Sicula, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Дом состоит из шести комнат на нижнем первом этаже, все изысканные, и двух комнат на верхнем…
€69,000
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Дом 2 спальни в Cianciana, Италия
Дом 2 спальни
Cianciana, Италия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
135 кв.м., кровати 3, ванны 2, этажи 3ОБЛАСТЬ: Городской центр АДРЕС: угол улицы Салита Конв…
€18,000
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Таунхаус 2 спальни в Cianciana, Италия
Таунхаус 2 спальни
Cianciana, Италия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
ОБЛАСТЬ: Городской центр АДРЕС: d Via Arfeli - Cianciana (AG) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: независимый дом…
€17,000
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Вилла 3 спальни в Cianciana, Италия
Вилла 3 спальни
Cianciana, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Виллетта с 3 этажами ок. 60 кв.м на этаж на общую площадь ок. 180 кв.м., состоящий из: Нижни…
€107,000
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Квартира 3 спальни в Cianciana, Италия
Квартира 3 спальни
Cianciana, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 149 м²
Апартаменты на втором и третьем этажах в историческом центре города Чианчиана в Салите Регин…
€150,000
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Квартира 2 спальни в Cianciana, Италия
Квартира 2 спальни
Cianciana, Италия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Квартира с панорамным видом на море недалеко от пляжа Торре Макауда (AG). Квартира занимает …
€99,000
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Квартира 2 спальни в Шакка, Италия
Квартира 2 спальни
Шакка, Италия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Квартира с панорамным видом на море недалеко от пляжа Торре Макауда (AG). Квартира занимает …
€74,000
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Дом 3 спальни в Cianciana, Италия
Дом 3 спальни
Cianciana, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 340 м²
Панорамный таунхаус в историческом центре города Чианчиана в Салита Регина Елена, недалеко о…
€120,000
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Дом в Cianciana, Италия
Дом
Cianciana, Италия
Площадь 40 м²
Сельскохозяйственные угодья площадью около 22850 кв. М с наличием сельского здания из двух э…
€69,000
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Дом 2 спальни в Cianciana, Италия
Дом 2 спальни
Cianciana, Италия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
Дом около 82 кв.м. и земля около 1600 кв.м с панорамным видом возле Спортивной площадки. Цен…
€0
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Дом 1 спальня в Cianciana, Италия
Дом 1 спальня
Cianciana, Италия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Дом около 60 кв.м для гражданского жилья, хорошо отремонтирован. С сельскохозяйственными уго…
€39,000
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Дом 3 спальни в Villafranca Sicula, Италия
Дом 3 спальни
Villafranca Sicula, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
& NBSP; Дом расположен в историческом центре города красивого исторического города Кальт…
€39,000
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Типы недвижимости в Сицилия

квартиры
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Параметры недвижимости в Сицилия, Италия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
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