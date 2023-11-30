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Жильё в Алассио, Италия

квартиры
24
дома
8
32 объекта найдено
Вилла 4 спальни в Алассио, Италия
Вилла 4 спальни
Алассио, Италия
Комнаты 5
Площадь 350 м²
DH-350. Вилла Алассио Италия 350м2Максимум privacy , большой участок, бассейн, просторная па…
€2,80 млн
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Квартира 3 спальни в Алассио, Италия
Квартира 3 спальни
Алассио, Италия
Комнаты 4
Площадь 150 м²
DH-966. Квартира Алассио Италия 300м2Алассио пентхаус в старинном здании в уникальном положе…
€2,50 млн
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Red Feniks
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Квартира 3 спальни в Алассио, Италия
Квартира 3 спальни
Алассио, Италия
Комнаты 4
Площадь 200 м²
DH-783. Квартира Алассио Италия 200м2Алассио, престижный и эксклюзивный район, предлагаем ва…
€1,30 млн
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Red Feniks
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Квартира 3 спальни в Алассио, Италия
Квартира 3 спальни
Алассио, Италия
Комнаты 4
Площадь 180 м²
DH-351. Квартира Алассио Италия 180м2Пентхаус после ремонта, имеет роскошный 2-х этажный сол…
€3,00 млн
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Red Feniks
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Вилла 3 спальни в Алассио, Италия
Вилла 3 спальни
Алассио, Италия
Комнаты 4
DH-964. Вилла Алассио ИталияВилла разделена на два отдельных дома полностью автономных . Каж…
€2,20 млн
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Квартира 3 спальни в Алассио, Италия
Квартира 3 спальни
Алассио, Италия
Комнаты 4
Площадь 100 м²
DH-782. Квартира Алассио ИталияКвартира расположена в самом центре Алассио, в старинном пала…
€550,000
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Квартира 2 спальни в Алассио, Италия
Квартира 2 спальни
Алассио, Италия
Комнаты 3
Площадь 110 м²
DH-785. Квартира Алассио Италия 220м2Пентхаус расположен в центре города, 110 кв.м, отличный…
€850,000
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Квартира 4 спальни в Алассио, Италия
Квартира 4 спальни
Алассио, Италия
Комнаты 5
Площадь 170 м²
DH-965. Квартира Алассио ИталияСрочная продажа пентхауса в Алассио, на проспекте Hanbury. П…
€1,60 млн
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Квартира в Алассио, Италия
Квартира
Алассио, Италия
Площадь 45 м²
KK-170220-3. Новый стильный комплекс в АлассиоВарианты квартир  от 235,000 за 45квм - все с …
€235,000
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Вилла 3 спальни в Алассио, Италия
Вилла 3 спальни
Алассио, Италия
Комнаты 4
Площадь 250 м²
AS-VF-782. Новая вилла на первом холме Алассио, с захватывающим видом на море.Эта вилла нахо…
€2,30 млн
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Квартира 4 спальни в Алассио, Италия
Квартира 4 спальни
Алассио, Италия
Комнаты 5
Площадь 320 м²
AL-103. Апартаменты на двух уровнях в АлассиоАпартаменты в городе Алассио, находятся на двух…
€2,00 млн
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Квартира 3 спальни в Алассио, Италия
Квартира 3 спальни
Алассио, Италия
Комнаты 4
Площадь 150 м²
AL-100. Шикарный пентхаус с панорамным видом на море в АлассиоШикарный пентхаус в Алассио, н…
€1,80 млн
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Квартира 2 спальни в Алассио, Италия
Квартира 2 спальни
Алассио, Италия
Комнаты 3
AL-97. Престижные апартаменты с видом на море в АлассиоПрестижные апартаменты на море, в гор…
€1,58 млн
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Квартира 5 спален в Алассио, Италия
Квартира 5 спален
Алассио, Италия
Комнаты 6
Площадь 400 м²
AL-104. Большой пентхаус в Алассио с видом на мореПродается большой шикарный пенхаус в курор…
€8,00 млн
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Квартира 2 спальни в Алассио, Италия
Квартира 2 спальни
Алассио, Италия
Комнаты 3
Площадь 80 м²
AL-95. Пентхаус с большой терассой и видом на море в АлассиоПентхаус в историческом центре к…
€1,50 млн
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Квартира 2 спальни в Алассио, Италия
Квартира 2 спальни
Алассио, Италия
Комнаты 3
Площадь 80 м²
AL-98. Великолепные апартаменты с видом на море в АлассиоАпартаменты в курортном городе Алас…
€1,60 млн
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Квартира 1 спальня в Алассио, Италия
Квартира 1 спальня
Алассио, Италия
Комнаты 2
Площадь 70 м²
AS-BAHF-22. Апартаменты-мансарда в зоне Порта АлассиоВ Алассио, в зоне Порта предлагаем удив…
€2,30 млн
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Квартира 2 спальни в Алассио, Италия
Квартира 2 спальни
Алассио, Италия
Комнаты 3
Площадь 97 м²
AS-TF-65. 3-х комнатные апартаменты в двух шагах от моря в АлассиоВ историческом центре горо…
€1,60 млн
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Квартира 3 спальни в Алассио, Италия
Квартира 3 спальни
Алассио, Италия
Комнаты 4
Площадь 130 м²
AS-PM-222. Апартаменты в колониальном стиле в АлассиоЭта элегантная квартира находится в пре…
€1,70 млн
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Квартира 3 спальни в Алассио, Италия
Квартира 3 спальни
Алассио, Италия
Комнаты 4
Площадь 140 м²
AS-PAH-39. Апартаменты с видом на море в АлассиоПредлагаем апартаменты после полного ремонта…
€1,70 млн
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Квартира 2 спальни в Алассио, Италия
Квартира 2 спальни
Алассио, Италия
Комнаты 3
Площадь 70 м²
AS-PAH-181. Пентхаусы в центре АлассиоВ западной зоне Алассио, рядом с Отелем “Спиаджа” пред…
€1,70 млн
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Квартира 2 спальни в Алассио, Италия
Квартира 2 спальни
Алассио, Италия
Комнаты 3
Площадь 90 м²
KK-E&VW-0237QZ. Апартаменты в резиденциальном престижном новом комплексеВ резиденциальном пр…
€780,000
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Вилла 4 спальни в Алассио, Италия
Вилла 4 спальни
Алассио, Италия
Комнаты 5
Площадь 400 м²
KK-280416-5. Вилла 400квм с садом в 900квмВилла 400квм с садом в 900квм c красивыми материал…
€870,000
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Вилла 2 спальни в Алассио, Италия
Вилла 2 спальни
Алассио, Италия
Комнаты 3
Площадь 227 м²
AS-VA-232. Вилла с бассейном в Империи, ЛигурияВилла с бассейном имеет площадь 227 кв.м. и с…
€620,000
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Квартира 2 спальни в Алассио, Италия
Квартира 2 спальни
Алассио, Италия
Комнаты 3
Площадь 109 м²
LH-4T01. Новые квартиры/апартаменты с видом на море в Алассио, Лигурия, ИталияВ тихом, уютно…
€600,000
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Квартира 2 спальни в Алассио, Италия
Квартира 2 спальни
Алассио, Италия
Комнаты 3
Площадь 110 м²
KK-A-AL27. Апартаменты в Алассио рядом с пляжемАпартаменты (не новые - нужен косметический …
€1,10 млн
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Квартира 3 спальни в Алассио, Италия
Квартира 3 спальни
Алассио, Италия
Комнаты 4
Площадь 130 м²
KK-Q-AL4. Уникальные апартаменты в АлассиоАпартаменты модерн в 130квм в 4х этажном палаццо с…
€1,30 млн
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Квартира 2 спальни в Алассио, Италия
Квартира 2 спальни
Алассио, Италия
Комнаты 3
Площадь 100 м²
KK-T-AL19. Дизайнерская квартира с красивым видом на мореВ красивом только что полностью рек…
€980,000
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Квартира в Алассио, Италия
Квартира
Алассио, Италия
Площадь 45 м²
KK-170220-5. Новый элитный комплекс в Алассио Совершенно новая резиденция с видом на залив А…
€198,000
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Вилла 4 спальни в Алассио, Италия
Вилла 4 спальни
Алассио, Италия
Комнаты 5
Площадь 300 м²
KK-280416-7. Вилла на продажу в АлассиоВилла с выходом на пляж. Полностью реконструированная…
€3,92 млн
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