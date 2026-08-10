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Жилье в Гроссето, Италия

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дома
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10 объектов найдено
Вилла 6 комнат в Albinia, Италия
Вилла 6 комнат
Albinia, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 792 м²
LD-0735. Продается вилла класса люкс в ОрбетеллоНа юге Тосканы, неподалеку от мыса Монте-Ард…
$2,75 млн
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Вилла 6 комнат в Гроссето, Италия
Вилла 6 комнат
Гроссето, Италия
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 370 м²
Villa Jenny a Cala Piccola Вилла в Монте-Арджентарио расположена в престижном частной рез…
$2,48 млн
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Квартира 4 комнаты в Гроссето, Италия
Квартира 4 комнаты
Гроссето, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 230 м²
SG-Ap_Gr_129_ Residence2. Новый апартамент в резиденциальном комплексеРезиденция 4* состоит …
$2,34 млн
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TekceTekce
Вилла 5 комнат в Porto Santo Stefano, Италия
Вилла 5 комнат
Porto Santo Stefano, Италия
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 280 м²
LD-1140. Элитный дом у моря в Монте-АрджентариоВ одной из самых престижных локаций Монте-Ард…
$2,93 млн
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Red Feniks Montenegro
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Вилла 4 комнаты в Manciano, Италия
Вилла 4 комнаты
Manciano, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 270 м²
IT-. Продается дом -башня пощадью 270 кв.мВ красивой  деревушке,  в самом сердце тосканской …
$1,13 млн
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Red Feniks Montenegro
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Квартира 2 комнаты в Porto Santo Stefano, Италия
Квартира 2 комнаты
Porto Santo Stefano, Италия
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 70 м²
IT-050319-1. Квартира в Монте Аржентарио ТосканаВ продаже квартира 70 кв.м. на 3 этаже Распо…
$281,328
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Red Feniks Montenegro
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Вилла 6 комнат в Porto Santo Stefano, Италия
Вилла 6 комнат
Porto Santo Stefano, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 500 м²
КК-121219. Великолепная вилла в ТосканеВилла находится в vip зоне мыса Argentario - парк нац…
$11,72 млн
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Red Feniks Montenegro
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Вилла 6 комнат в Castiglione della Pescaia, Италия
Вилла 6 комнат
Castiglione della Pescaia, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 240 м²
SG-Vi_ GR_139_Desideri2. Двух-уровневая вилла с видом на море в Пунта АлаДвух-уровневая вилл…
$1,93 млн
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Red Feniks Montenegro
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Вилла в Гроссето, Италия
Вилла
Гроссето, Италия
Количество спален 50
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 1 800 м²
Количество этажей 3
Недвижимость находится на холмах Мареммы, в провинции Гроссето, рядом с районом Брунелло-ди-…
$12,20 млн
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Вилла в Гроссето, Италия
Вилла
Гроссето, Италия
Количество спален 30
Кол-во ванных комнат 30
Площадь 1 361 м²
Поместье в Кастильоне-делла-Пеская, состоящее из различных деревенских зданий общей площадью…
$13,30 млн
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Параметры недвижимости в Гроссето, Италия

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